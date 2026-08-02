Rendkívüli árazással segít be a Tesla a magyar energiaválság kezelésébe

A Tesla Charging hivatalos tájékoztatása szerint az új árazás a vállalat valamennyi magyarországi Supercharger-állomásán életbe lépett.
A kedvezményes időszak naponta 23 órától másnap 17 óráig tart, vagyis az autósoknak hat órán keresztül, a 17 és 23 óra közötti esti csúcsban kell magasabb tarifával számolniuk.
A cég közlése szerint a rugalmasan időzíteni képes sofőrök az esti töltés elhalasztásával hozzájárulhatnak a magyar villamosenergia-hálózat terhelésének mérsékléséhez.
Az első bejelentés csak a 80 forintos kedvezményes tarifát emelte ki, később azonban a Tesla alkalmazásában a csúcsidős árak is megjelentek. A Tesla-tulajdonosok és az előfizetők 17 és 23 óra között kilowattóránként 200 forintot fizetnek, így az esti tarifa két és félszerese a nap többi részében érvényes árnak.
A más márkájú elektromos autók tulajdonosai előfizetés nélkül 112 forintos csúcsidőn kívüli és 280 forintos esti tarifával tölthetnek – írja az e-cars.hu.
Egy 60 kilowattórás töltés így Tesla esetében 4800 forintba kerül a kedvezményes időszakban, este viszont már 12 ezer forintot kell érte fizetni. Előfizetés nélküli, más márkájú autóval ugyanez 6720, illetve 16 800 forintos költséget jelent.
Az új árazás időzítése szorosan illeszkedik a magyar villamosenergia-rendszerben kialakult rendkívüli helyzethez. A tartós hőség felhajtotta a légkondicionálók fogyasztását, miközben a Duna rekordalacsony vízállása miatt le kell állítani a Paksi Atomerőművet. Paks normál körülmények között a magyarországi áramtermelés közel felét adja, ezért a kiesését jelentős részben importból kell pótolni.
A kormány több intézkedéssel próbálja mérsékelni a 17 és 22 óra közötti fogyasztást. Hétfőtől ebben az időszakban leállítják a tehervonatok közlekedését, a nagyfogyasztóktól pedig önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek. Szükség esetén a MAVIR kötelező korlátozásokat is elrendelhet.
A Tesla tarifarendszere ugyanezt a kritikus esti idősávot célozza. A napközbeni órákban a naperőművek magas termelése segíti az ellátást, naplemente után azonban gyorsan kiesik ez a kapacitás, miközben a háztartások fogyasztása továbbra is magas marad.
Magyarországon jelenleg 15 Tesla Supercharger-állomás működik. A hálózat a Tesla listája szerint Budapest mellett többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Törökbálinton érhető el.
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