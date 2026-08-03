Bejelentették a milliárdos bizniszt: nagyot kaszál az európai biztosító

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A Kuala Lumpur-i tőzsdén jegyzett Malayan Banking Bhd. (közismertebb nevén Maybank) hétfőn jelentette be, hogy mintegy 4,83 milliárd ringgitért, azaz 1,2 milliárd dollárért megszerzi az Ageas SA körülbelül 31 százalékos pakettjét az Etiqában.

A tranzakció alapján a biztosító teljes cégértéke mintegy 4 milliárd dollárra tehető.

Az ügylet végrehajtásához a malajziai jegybank, a Bank Negara Malaysia jóváhagyása is szükséges, a felek a tranzakció lezárását 2026-ra várják. Az Ageas közleménye szerint a brüsszeli székhelyű biztosító az értékesítéssel adózás után mintegy 450 millió eurós tőkenyereséget realizál.

Az Ageas 2001-ben lépett be a malajziai piacra a Maybankkel közös vegyesvállalat révén, majd 2014-ben Szingapúrra is kiterjesztette működését. Hans De Cuyper, az Ageas vezérigazgatója kiemelte, hogy az eladással a hosszas partnerség során teremtett jelentős értéket sikerült realizálniuk.

Az Etiqa több mint 6000 ügynökkel és 23 fiókkal működik, hagyományos és saría-konform biztosítási termékeket egyaránt kínál Malajziában, Szingapúrban, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Kambodzsában. A Maybank részvényei idén közel 4 százalékot emelkedtek, a bank piaci kapitalizációja mintegy 32 milliárd dollár, míg az Ageas papírjai nagyjából 20 százalékos pluszban állnak, mintegy 17 milliárd dolláros piaci értéket képviselve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images