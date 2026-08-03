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Egyre nagyobb a szakadék a villanyautók és a benzinesek ára között
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Egyre nagyobb a szakadék a villanyautók és a benzinesek ára között

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A német autógyártók és kereskedők tovább csökkentették az elektromos autókra kínált árengedményeket, miközben egyre nagyobb kedvezményekkel próbálják eladni a belső égésű motorral szerelt modelleket. Az elektromos és hagyományos autók tényleges vételára közötti különbség emiatt ismét jelentősen nőtt - írja a Welt.

A Center Automotive Research júliusi felmérése szerint az elektromos autók vásárlói átlagosan 17,6 százalékos kedvezményt kaphattak a listaárból. Júniusban még 17,8 százalékos volt az átlagos árengedmény.

A belső égésű motorral szerelt modelleknél ezzel ellentétes folyamat zajlott: az átlagos kedvezmény egyetlen hónap alatt 18,4-ről 19,4 százalékra emelkedett.

A benzines és dízelautókra tehát már közel két százalékponttal nagyobb árengedményt adnak, mint a villanyautókra.

A két hajtástípus közötti árkülönbség is látványosan nőtt. A legnépszerűbb elektromos autók tényleges vételára júliusban átlagosan 2363 euróval haladta meg a legkeresettebb belső égésű modellekét. Tavaly decemberben még több mint ezer euróval kisebb volt a különbség.

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A CAR vezetője, Ferdinand Dudenhöffer szerint a gyártók azért vághatják vissza az elektromos autók kedvezményeit, mert a magas üzemanyagárak és az állami támogatások önmagukban is növelik a keresletet. Az elektromos modellek piaci részesedése emelkedik, így értékesítésükhöz kevesebb gyártói ösztönzőre van szükség. A felszabaduló összegeket a nehezebben eladható belső égésű modellek kedvezményeire fordítják.

A német állam 2026 elejétől ismét támogatja az elektromos autók vásárlását. A magánvásárlók tisztán elektromos új autó esetén legalább 3000, jövedelemtől és gyermekszámtól függően pedig legfeljebb 6000 eurót kaphatnak. A programra 2029-ig összesen 3 milliárd eurót különítettek el. A CAR ár-összehasonlítása ezt a támogatást nem tartalmazza, mivel annak összege vásárlónként eltérő – derül ki a német kormány tájékoztatásából.

A folyamat ugyanakkor arra is utal, hogy az állami támogatás egy része alacsonyabb gyártói kedvezmények formájában eltűnhet. A vásárlók számára így az elektromos autók listaára kevésbé csökken, a gyártók és a kereskedők pedig kisebb saját árengedménnyel is fenn tudják tartani az értékesítést.

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