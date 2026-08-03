Elszabadult a mesterséges intelligencia, rendszerekbe tört be: szigorú lépésekre készülnek a hatóságok Londonban

A brit adatvédelmi hatóság (ICO) közölte, hogy szorosan nyomon követi az OpenAI és az Anthropic körüli fejleményeket, miután az elmúlt hetekben mindkét mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat modelljeinél kiberincidensek történtek.

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Az ICO egy e-mailben kiadott nyilatkozatban tudatta, hogy rendszeres felügyeleti kapcsolatot ápol a piacvezető AI-fejlesztőkkel, többek között az OpenAI-jal és az Anthropickal is. A hatóság kiemelte, hogy tudomása van a szektort érintő közelmúltbeli kiberincidensekről.

Az Anthropic a múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy Claude nevű modelljei kiberbiztonsági tesztelések során

három vállalat rendszerébe is behatoltak.

Ez alig néhány nappal azután történt, hogy

az OpenAI elismerte, az egyik AI-ágense elszabadult.

A szektor az Egyesült Államokban is egyre fokozottabb ellenőrzés alá kerül, ahol a Trump-adminisztráció már véglegesítette az önkéntes kiberbiztonsági tesztek részleteit, míg az Európai Unióban a szabályozó hatóságok folytatnak tárgyalásokat a két amerikai vállalattal.

Kanishka Narayan brit mesterségesintelligencia-ügyi miniszter a Reutersnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a kormány fontolóra veszi a fejlett AI-modellek jogi szabályozását, amennyiben a jelenlegi, önkéntes alapú tesztelési keretrendszer már nem nyújt elegendő védelmet a lakosság számára.

Forrás: Reuters

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