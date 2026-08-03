Keményen visszavágott az Apple: nem hajlandó átadni a felhasználók titkos adatait egy európai kormánynak

Újabb jogi eljárást indított az Apple a brit kormány ellen, mivel London ismét megpróbál hozzáférést szerezni a felhasználók titkosított adataihoz – derül ki a Financial Times hétfői beszámolójából.

A technológiai óriás a múlt hónapban nyújtott be keresetet az Investigatory Powers Tribunalhoz, a független brit bírói testülethez. A panasz oka

A brit belügyminisztérium azon követelése, amellyel az Apple-t a brit felhasználók titkosított, felhőalapú biztonsági mentéseihez való hozzáférés biztosítására kötelezné.

A brit hatóságok nem először próbálkoznak, hiszen tavaly már kiadtak egy hasonló utasítást, amely a brit és az amerikai felhasználók adataira egyaránt vonatkozott volna. Ezt végül a Trump-kormányzattal folytatott több hónapos tárgyalások után visszavonták. A hatóságok azonban azóta egy újabb, úgynevezett műszaki utasítást (Technical Capability Notice) küldtek az Apple-nek, amely ezúttal már kizárólag a brit felhasználókat érinti.

A brit kormány szóvivője sem a jogi eljárást, sem az értesítés létezését nem kívánta kommentálni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Egyesült Királyság támogatja az erős titkosítást, de elengedhetetlennek tartja a bűnüldöző szervek kommunikációhoz való hozzáférését a terrorizmus, a súlyos bűncselekmények, valamint a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben.

Az Apple megerősítette a kereset benyújtását, további részleteket azonban nem közölt. A vállalat korábban többször is leszögezte, hogy soha nem épített – és a jövőben sem fog – hátsó kaput vagy mesterkulcsot egyetlen termékébe vagy szolgáltatásába sem. A Liberty nevű emberi jogi szervezet szerint az ügynek messzemenő következményei lehetnek a magánélet védelme szempontjából, és komoly kockázatot jelent a személyes adatok biztonságára, ha a kormány bármilyen hátsó kaput nyit a titkosított információkhoz.

Forrás: Reuters

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