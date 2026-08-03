Készül a pénzügyi rendszer a legrosszabbra: dollármilliárdok mozdulnak meg a világot sújtó katasztrófák miatt

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Az Artemis szakportál adatai szerint az erdőtűzkockázatot is magukban foglaló katasztrófakötvények kibocsátása idén eddig meghaladta az 5 milliárd dollárt.

Ez a volumen már majdnem eléri a tavaly egész évben értékesített rekordmennyiséget, amely csaknem a duplája volt a korábbi évinek.

A katasztrófakötvények lényege, hogy a biztosítók a tőkepiacokra hárítják át a számukra nehezen kezelhető kockázatokat. A befektetők fizetnek, ha bekövetkezik a szerződésben meghatározott katasztrófa, ellenkező esetben viszont kiemelkedő hozamot érhetnek el.

Az erdőtűz mára a természeti katasztrófák leggyorsabban növekvő kockázati kategóriájává vált világszerte. A KatRisk kockázatmodellező cég adatai alapján a biztosított károk évente átlagosan 12 százalékkal emelkednek. Ezzel párhuzamosan a befektetők bizalma is nő a kockázatok feltérképezésére használt pénzügyi modellek iránt. A legfontosabb feltétel a kockázatok megbízható számszerűsítése – hangsúlyozta Tyson Vickery, a Marsh európai kockázatelhelyezési vezetője.

A piacot továbbra is Kalifornia határozza meg, a biztosítók és a befektetők szerint azonban Európa sem kerülheti el az erdőtűzkockázatok tőkepiaci bevonását, mivel a leggyorsabban felmelegedő kontinensen egyre gyakoribbá és pusztítóbbá válnak a tűzvészek. Will Bruce, az Aon szakértője ugyanakkor rámutatott, hogy az európai katasztrófakötvény-piac még messze elmarad az amerikaitól. Az, hogy létrejön-e kifejezetten az európai erdőtűzkockázatokra épülő szegmens, a kitettség növekedésétől, a biztosítási fedezetek iránti igénytől és a kockázatmodellezés fejlődésétől függ.

A kockázatok nagyságát jól szemlélteti a Los Angelest 2025 januárjában sújtó tűzvész, amely több mint 16 ezer épületet pusztított el, és rekordméretű, 40 milliárd dolláros kárt okozott a biztosítási szektornak. Az elmúlt években a magánbiztosítók több mint egymillió erdőtűz-biztosítás megújítását tagadták meg, emiatt az állami hátterű California FAIR Plan terhelése meredeken megugrott. Egyedül Los Angeles megyében több mint 50 százalékkal nőtt a kitettségük 2024 és 2025 között, így a program tavaly maga is megjelent a katasztrófakötvények piacán.

Az erdőtűzkötvények modellezése komoly kihívást jelent, hiszen a tűz terjedésének előrejelzéséhez pontosan kell feltérképezni a hőmérsékleti viszonyokat, a növényzet állapotát, a szélsebességet és a domborzatot. Ráadásul ez az egyik olyan katasztrófatípus, ahol az emberi beavatkozás, mint a száraz növényzet időben történő ritkítása, érdemben módosíthatja a kockázati mutatókat. A Verisk és a Moody's ugyanakkor olyan új modelleket mutatott be, amelyek egyre megbízhatóbb elemzéseket biztosítanak a befektetők számára. Az Acrisure Re viszontbiztosítási alkusz rámutatott, hogy míg a korábbi modellek rendszerszinten alábecsülték az erdőtűzkockázatot, a mai rendszerek már naprakész tűzadatokat és klímatrendeket használnak. Ez az árazásban is megjelenik, a jó adatháttérrel és prudens struktúrával rendelkező kibocsátók iránt jelentős a befektetői kereslet.

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