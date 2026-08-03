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Kibertámadás az államkincstár ellen: egy hacker magára vállalta az akciót
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Kibertámadás az államkincstár ellen: egy hacker magára vállalta az akciót

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Súlyos, a kiberbiztonsági skálán a legmagasabb fokozatúnak értékelt kibertámadás érte a Magyar Államkincstár hálózatát, beleértve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rendszereit is. Egy hacker egy közel évtizedes, javítatlan biztonsági sérülékenységet kihasználva szerzett teljes rendszergazdai jogosultságot, majd zsarolóvírussal titkosította a belső adatokat. Míg a Kincstár orosz elkövetőket sejt a háttérben, és tagadja az ügyféladatok kiszivárgását, a behatolást magára vállaló elkövető cáfolta az orosz szálat, állítása szerint ugyanis kizárólag a pénzszerzés motiválta - írja a Telex.
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A Telex által megkérdezett szakértők szerint a belső rendszerek ismerete nélkül nehéz megítélni a teljes érintettség mértékét, de a közzétett felvételek alapján úgy tűnik, hogy nagyon súlyos lehet az a kibertámadás, ami a Magyar Államkincstár alá tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) érte a múlt héten. 

A lap azt írja, hogy a magát ByteToBreachnek nevező hacker egy fórumon és saját honlapján is részletezte a támadást. Állítása szerint az akciót nem állami megbízásból hajtotta végre, és meglepte a Kincstár orosz szálra vonatkozó gyanúja. A megszerzett információkat elmondása szerint nem árusítja ki, és klasszikus váltságdíjat sem követel, hanem a titkosított adatok feloldásáért kérne pénzt, jóllehet a hivatallal egyelőre nem vette fel a kapcsolatot. A zsarolóvírus-támadás az MVH mellett a nyugdíjigazgatósági területet is érintette.

Szakértők szerint a támadó dolga meglepően egyszerű volt, ugyanis a belső hálózatba egy nyilvánosan elérhető szerveren keresztül jutott be, amelyen

egy 2017 óta ismert, frissítetlen biztonsági sérülékenység tátongott.

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- írja a Telex. Ezt kihasználva jogosultságkiterjesztést hajtott végre, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy egy egyszerű, titkosítás nélkül tárolt jelszóra is rábukkant a rendszerben. Ennek birtokában 116 virtuális géphez és 229 terabájtnyi adathoz – köztük a kulcsfontosságú biztonsági mentésekhez – nyert hozzáférést állítólag.

Az IT-biztonsági szakemberek szerint az incidens súlyosságát jelzi, hogy az elkövető lényegében az összes dolgozó belépési adataihoz és a teljes Windows-tartományhoz hozzáférést szerzett, így korlátlanul mozoghatott a hálózatban. A Magyar Államkincstár közleményében hangsúlyozta, hogy a behatolás észlelése után a fertőzött szervereket azonnal leválasztották. Állításuk szerint a lakossági ügyféladatok nem kerültek illetéktelen kezekbe, a zsarolóvírus kizárólag a munkatársak gépein lévő fájlokat titkosította.

A kármentés és az incidensvizsgálat a Nemzeti Kibervédelmi Intézet bevonásával zajlik. Egy ekkora hálózat megtisztítása és biztonságos újjáépítése rengeteg időt és erőforrást emészt fel. A szakemberek kiemelték, hogy megfelelő rendszerfelügyelettel és az elavult szoftverek időben történő frissítésével a támadás megelőzhető lett volna, hiszen az efféle behatolási kísérleteknek azonnali riasztást kellett volna kiváltaniuk.

A hivatal által emlegetett orosz szálat független biztonsági elemzők is vitatják, a digitális nyomok és az IP-címek ugyanis sokkal inkább egy magányos, feltehetően algériai elkövetőre utalnak. ByteToBreach a közelmúltban több kelet-európai országban is aktivizálta magát, nemrég például a román földhivatali rendszert bénította meg hetekre, szintén alapvető, régóta ismert biztonsági hibákat kihasználva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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