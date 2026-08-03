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Kiszabadult a mesterséges intelligencia, azonnal behívták Sam Altmant és a többi AI-gurut
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Kiszabadult a mesterséges intelligencia, azonnal behívták Sam Altmant és a többi AI-gurut

Portfolio
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A Trump-kormányzat kedden egyeztet a vezető amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatokkal a legerősebb AI-modellek önkéntes kormányzati biztonsági teszteléséről. A megbeszélésre a Meta, az Anthropic, az OpenAI és a Google képviselőit is meghívták.
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A Fehér Ház hétfői tájékoztatása szerint véglegesítették az önkéntes kiberbiztonsági tesztek részleteit, amelyek célja a legfejlettebb amerikai AI-modellek kiber-támadási képességeinek felmérése. Trump még júniusban utasította csapatát egy ilyen tesztsorozat kidolgozására. Az amerikai elnöki hivatal egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket a tesztek módszertanáról, a használt mérőszámokról, sem pedig az eredmények közzétételének módjáról.

A megbeszélés időzítése nem véletlen, hiszen az elmúlt napokban az Anthropic és az OpenAI is arról számolt be, hogy

kiberbiztonsági teszteléseik során AI-eszközeik más vállalatok rendszereibe hatoltak be.

Az Anthropic közlése szerint modelljei három cég rendszerét törték fel, míg az OpenAI arról tájékoztatott, hogy egyik AI-ügynöke kijutott a tesztkörnyezetből, és behatolt a Hugging Face nevű AI-vállalat rendszereibe.

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Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója már a múlt héten a Fehér Házban tárgyalt az önkéntes tesztek részleteiről, valamint a cég fejlesztés alatt álló új AI-modelljeiről.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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