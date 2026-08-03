Kiszabadult a mesterséges intelligencia, azonnal behívták Sam Altmant és a többi AI-gurut

A Fehér Ház hétfői tájékoztatása szerint véglegesítették az önkéntes kiberbiztonsági tesztek részleteit, amelyek célja a legfejlettebb amerikai AI-modellek kiber-támadási képességeinek felmérése. Trump még júniusban utasította csapatát egy ilyen tesztsorozat kidolgozására. Az amerikai elnöki hivatal egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket a tesztek módszertanáról, a használt mérőszámokról, sem pedig az eredmények közzétételének módjáról.
A megbeszélés időzítése nem véletlen, hiszen az elmúlt napokban az Anthropic és az OpenAI is arról számolt be, hogy
kiberbiztonsági teszteléseik során AI-eszközeik más vállalatok rendszereibe hatoltak be.
Az Anthropic közlése szerint modelljei három cég rendszerét törték fel, míg az OpenAI arról tájékoztatott, hogy egyik AI-ügynöke kijutott a tesztkörnyezetből, és behatolt a Hugging Face nevű AI-vállalat rendszereibe.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója már a múlt héten a Fehér Házban tárgyalt az önkéntes tesztek részleteiről, valamint a cég fejlesztés alatt álló új AI-modelljeiről.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Kritikussá vált az energiahelyzet, egyeztetések kezdődtek az Audi Hungariánál
Javaslatcsomaggal állt elő a gyár független szakszervezete.
Figyelmeztet Magyar Péter: kritikus órák jönnek Magyarországon a rendkívüli hőség miatt
Hamarosan eldől, le kell-e állítani a Paksi Atomerőművet.
Az extrém hőség miatt újabb atomerőmű került veszélybe Magyarország szomszédjában
A következő napokban korlátozhatják a termelést.
Elszabadult a mesterséges intelligencia, rendszerekbe tört be: szigorú lépésekre készülnek a hatóságok Londonban
Több kiberincidens borzolja a kedélyeket.
Rendkívüli halálozási csúcs Európában – szomorú rekord felé tarthat az idei nyár
A hőségnek máris számos országban van komoly ára, és hol van még a nyár vége?!
Avartűz miatt megbénult az egyik forgalmas magyar vasútvonal
Azonnal átszervezik a közlekedést.
Készül a pénzügyi rendszer a legrosszabbra: dollármilliárdok mozdulnak meg a világot sújtó katasztrófák miatt
Egyre inkább be kell vonni a tőkepiacokat.
Tehetetlenek ellene a megszokott fertőtlenítők: mit kell tudni a gyorsan terjedő veszélyes parazitáról, amely az Egyesült Államokban fertőz?
Az Egyesült Államokban az elmúlt évek egyik legnagyobb ciklospóra-járványa tombol.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.