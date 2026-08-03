Kritikussá vált az energiahelyzet, egyeztetések kezdődtek az Audi Hungariánál

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet közlése szerint a hőség, a Duna rendkívül alacsony vízállása és az országos villamosenergia-ellátás helyzete együttesen tette szükségessé a vállalati intézkedések előkészítését.
A szakszervezet több pontból álló javaslatcsomaggal vett részt az egyeztetésen.
Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy pontosan milyen változtatásokat javasolnak, illetve azok érinthetik-e a gyártást, a műszakbeosztást vagy az üzem energiafelhasználását.
A felek rendszeres egyeztető fórumok működtetésében állapodtak meg. Az érdekképviselet azt ígérte, hogy a fejleményekről folyamatosan tájékoztatja tagjait, a tárgyalások során pedig valamennyi munkáltatói és munkavállalói javaslatot megvizsgálnak.
A részletes tájékoztatást az AHFSZ csak a tagok számára elérhető internetes felületén tette közzé. A nyilvános közlemény alapján tehát egyelőre nem született döntés konkrét korlátozásokról vagy termeléscsökkentésről, a vállalat és a dolgozói képviseletek közötti egyeztetések azonban már megkezdődtek.
Címlapkép: Audi
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