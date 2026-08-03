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Meredeken esik az olajár - Mit csinálnak a piacok?
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Meredeken esik az olajár - Mit csinálnak a piacok?

Portfolio
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Jó hangulattal indul a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: meredek esésben van az olajár, az európai tőzsdéken pedig érdemi felpattanás közvetkezhet.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
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Emelkedésben a magyar tőzsde

A nyitást követően a BUX már 0,3 százalékos pluszban van.

A blue cihpek közül a Richter 1,3, a Mol pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Eközben az OTP 0,1, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

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Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet

Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb gyógyszeripari óriás, aminek eredményeként egy mintegy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre – számolt be a Financial Times.

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Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet
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Nagy esésben az olajár

Az iráni fejlemények hírére a Brent árfolyama már 8,8 százalékos mínuszban van ma reggel.

A konfliktus július eleji kiújúlása óta azonban még ezzel együtt is 22 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára.

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Jó hangulatú nyitás jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,93 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékos mínuszban van. A dél-koreai Kospi eközben 5,6 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,23 százalékot emelkedhet, a CAC 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,53 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,58 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,84 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a RatingDog feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index indítja a hetet, amely a kisebb és exportorientáltabb magánvállalatok rendelésállományáról ad képet, így a hivatalos állami felméréshez képest gyakran érzékenyebben reagál a külső kereslet fordulataira. Németországból a júniusi kiskereskedelmi forgalom mutatja meg, mennyire tartja magát a háztartási fogyasztás a gyenge ipari konjunktúra mellett. Törökországból a júliusi infláció érkezik, amely a dezinfláció ütemén keresztül a jegybank kamatpályájának mozgásterét jelöli ki. A nap fő eseménye az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, amelynek részindexei, mindenekelőtt az új rendelések és az árkomponens, a ciklus irányáról és a költségnyomás alakulásáról adnak előretekintő jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 54,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 485,03 0,5% 1,0% 0,3% 9,2% 18,9% 50,2%
S&P 500 7 489,72 0,7% 1,0% 0,1% 9,4% 18,1% 70,4%
Nasdaq 28 274,2 0,6% 0,5% -5,1% 12,0% 21,8% 89,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 362,02 4,0% -0,4% -8,7% 27,9% 56,7% 135,9%
Hang Seng 25 884,43 0,1% 3,7% 13,1% 1,0% 4,5% -0,3%
CSI 300 4 588,2 0,8% -1,3% -7,5% -0,9% 12,6% -4,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 629,24 0,1% 2,1% 2,4% 4,7% 6,5% 64,9%
CAC 8 509,64 0,3% 1,6% 2,1% 4,4% 9,5% 28,7%
FTSE 10 868,05 -0,3% 1,2% 3,7% 9,4% 19,0% 54,5%
FTSE MIB 52 172,53 0,1% 0,7% 1,1% 16,1% 27,3% 105,7%
IBEX 19 782,9 0,1% 1,0% 1,9% 14,3% 37,4% 128,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 688,59 0,2% 2,2% 5,2% 32,1% 44,9% 201,8%
ATX 6 457,92 0,0% 0,0% 1,1% 21,2% 42,8% 85,5%
PX 2 705,54 0,4% 1,9% 5,2% 0,7% 20,7% 123,7%
Magyar blue chipek              
OTP 46 820 -0,1% 3,2% 1,8% 33,4% 64,3% 187,1%
Mol 4 530 0,7% 1,3% 23,5% 54,1% 48,5% 88,0%
Richter 11 800 0,5% 1,5% -2,6% 19,6% 12,2% 42,2%
Magyar Telekom 2 746 -0,1% 3,7% 4,6% 53,2% 57,6% 541,6%
Nyersanyagok              
WTI 86,16 1,2% -6,1% 23,5% 50,5% 22,5% 16,5%
Brent 89,01 0,0% -8,1% 24,1% 46,3% 22,6% 16,4%
Arany 4 046,96 -0,9% -0,7% -0,9% -6,4% 22,8% 122,0%
Devizák              
EURHUF 364,6 0,5% 1,0% 2,8% -5,0% -8,8% 1,9%
USDHUF 316,8919 0,5% -0,1% 1,8% -3,1% -9,3% 5,1%
GBPHUF 426,7849 0,8% 0,9% 2,8% -3,1% -7,8% 1,7%
EURUSD 1,1506 0,0% 1,1% 1,0% -2,0% 0,5% -3,0%
USDJPY 159,2850 0,0% -2,7% -1,9% 1,6% 5,8% 45,1%
GBPUSD 1,3458 0,2% 1,0% 1,4% 0,1% 1,7% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 817,96 -2,9% -2,0% 4,8% -29,2% -45,7% 48,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,71 0,9% 0,6% 5,2% 13,1% 8,0% 280,2%
10 éves német állampapírhozam 3,18 1,2% 1,0% 10,4% 10,9% 19,6% -733,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,56 0,6% -2,0% 10,0% -19,0% -22,9% 89,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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