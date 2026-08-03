Meredeken esik az olajár - Mit csinálnak a piacok?

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
Emelkedésben a magyar tőzsde
A nyitást követően a BUX már 0,3 százalékos pluszban van.
A blue cihpek közül a Richter 1,3, a Mol pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Eközben az OTP 0,1, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet
Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb gyógyszeripari óriás, aminek eredményeként egy mintegy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre – számolt be a Financial Times.
Nagy esésben az olajár
Az iráni fejlemények hírére a Brent árfolyama már 8,8 százalékos mínuszban van ma reggel.
A konfliktus július eleji kiújúlása óta azonban még ezzel együtt is 22 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára.
Jó hangulatú nyitás jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,93 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékos mínuszban van. A dél-koreai Kospi eközben 5,6 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,23 százalékot emelkedhet, a CAC 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,53 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,58 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,84 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a RatingDog feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index indítja a hetet, amely a kisebb és exportorientáltabb magánvállalatok rendelésállományáról ad képet, így a hivatalos állami felméréshez képest gyakran érzékenyebben reagál a külső kereslet fordulataira. Németországból a júniusi kiskereskedelmi forgalom mutatja meg, mennyire tartja magát a háztartási fogyasztás a gyenge ipari konjunktúra mellett. Törökországból a júliusi infláció érkezik, amely a dezinfláció ütemén keresztül a jegybank kamatpályájának mozgásterét jelöli ki. A nap fő eseménye az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, amelynek részindexei, mindenekelőtt az új rendelések és az árkomponens, a ciklus irányáról és a költségnyomás alakulásáról adnak előretekintő jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 54,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 485,03
|0,5%
|1,0%
|0,3%
|9,2%
|18,9%
|50,2%
|S&P 500
|7 489,72
|0,7%
|1,0%
|0,1%
|9,4%
|18,1%
|70,4%
|Nasdaq
|28 274,2
|0,6%
|0,5%
|-5,1%
|12,0%
|21,8%
|89,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 362,02
|4,0%
|-0,4%
|-8,7%
|27,9%
|56,7%
|135,9%
|Hang Seng
|25 884,43
|0,1%
|3,7%
|13,1%
|1,0%
|4,5%
|-0,3%
|CSI 300
|4 588,2
|0,8%
|-1,3%
|-7,5%
|-0,9%
|12,6%
|-4,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 629,24
|0,1%
|2,1%
|2,4%
|4,7%
|6,5%
|64,9%
|CAC
|8 509,64
|0,3%
|1,6%
|2,1%
|4,4%
|9,5%
|28,7%
|FTSE
|10 868,05
|-0,3%
|1,2%
|3,7%
|9,4%
|19,0%
|54,5%
|FTSE MIB
|52 172,53
|0,1%
|0,7%
|1,1%
|16,1%
|27,3%
|105,7%
|IBEX
|19 782,9
|0,1%
|1,0%
|1,9%
|14,3%
|37,4%
|128,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 688,59
|0,2%
|2,2%
|5,2%
|32,1%
|44,9%
|201,8%
|ATX
|6 457,92
|0,0%
|0,0%
|1,1%
|21,2%
|42,8%
|85,5%
|PX
|2 705,54
|0,4%
|1,9%
|5,2%
|0,7%
|20,7%
|123,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 820
|-0,1%
|3,2%
|1,8%
|33,4%
|64,3%
|187,1%
|Mol
|4 530
|0,7%
|1,3%
|23,5%
|54,1%
|48,5%
|88,0%
|Richter
|11 800
|0,5%
|1,5%
|-2,6%
|19,6%
|12,2%
|42,2%
|Magyar Telekom
|2 746
|-0,1%
|3,7%
|4,6%
|53,2%
|57,6%
|541,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,16
|1,2%
|-6,1%
|23,5%
|50,5%
|22,5%
|16,5%
|Brent
|89,01
|0,0%
|-8,1%
|24,1%
|46,3%
|22,6%
|16,4%
|Arany
|4 046,96
|-0,9%
|-0,7%
|-0,9%
|-6,4%
|22,8%
|122,0%
|Devizák
|EURHUF
|364,6
|0,5%
|1,0%
|2,8%
|-5,0%
|-8,8%
|1,9%
|USDHUF
|316,8919
|0,5%
|-0,1%
|1,8%
|-3,1%
|-9,3%
|5,1%
|GBPHUF
|426,7849
|0,8%
|0,9%
|2,8%
|-3,1%
|-7,8%
|1,7%
|EURUSD
|1,1506
|0,0%
|1,1%
|1,0%
|-2,0%
|0,5%
|-3,0%
|USDJPY
|159,2850
|0,0%
|-2,7%
|-1,9%
|1,6%
|5,8%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3458
|0,2%
|1,0%
|1,4%
|0,1%
|1,7%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 817,96
|-2,9%
|-2,0%
|4,8%
|-29,2%
|-45,7%
|48,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,71
|0,9%
|0,6%
|5,2%
|13,1%
|8,0%
|280,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,18
|1,2%
|1,0%
|10,4%
|10,9%
|19,6%
|-733,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,56
|0,6%
|-2,0%
|10,0%
|-19,0%
|-22,9%
|89,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
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