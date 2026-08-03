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Raliztak az amerikai tőzsdék
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Raliztak az amerikai tőzsdék

Portfolio
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Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
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Erős napjuk volt az amerikai tőzsdéknek

Jelentős ralit produkáltak az amerikai tőzsdék az iráni deeszkalációs reményeknek köszönhetően, a Dow végül 1,3 százalékos pluszban zárt, az S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos erősödéssel fejezte be a napot.

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Trump nekiment az olajcégeknek

Donald Trump bírálta a Chevront és az Exxon Mobilt, valamint más nagy olajvállalatokat, amelyek szerinte túl sok pénzt keresnek. Az amerikai elnök arra szólította fel az iparágat, hogy segítsen alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, miután az Irán körüli feszültség ismét felfelé hajtotta a globális energiaárakat.

A Chevron árfolyama 1,9 százalékot az Exxon árfolyama pedig 0,4 százalékot esett ma, bár ebben inkább az olajár zuhanása játszik szerepet. A Brent 4,6 százalékot, a WTI pedig 5,2 százalékot esett ma a kedvező iráni hírekre.

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Rali

Erősödnek az amerikai részvényindexek, a Dow 1,2, az S&P 500 már 1,6, a Nasdaq pedig 2,3 százalékos pluszban jár. A hangulatot az amerikai–iráni feszültség enyhülésével kapcsolatos remények javítják, miután Donald Trump elhalasztotta az újabb iráni támadást, és tárgyalásokat helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros megnyitásáról, bár Teherán cáfolta, hogy egyeztetések zajlanának.

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Jelentős emelkedés az USA-ban

Kitart a jó hangulat az Egyesült Államokban, a Dow 1 százalékos pluszban van, az S&P 500 1,3 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 2,1 százalékot erősödött.

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Kitörés előtt álló részvényt találtunk - Most féláron megveheted!

Miközben a piacok az iráni eseményekre figyelnek, több izgalmas befektetési lehetőség is elkezdett kibonatkozni. Ezek azonosításában segítünk előfizetőinknek: mostani elemzésünkben egy olyan papírt veszünk górcső alá, amely kitörés előtt áll, jelentős diszkonton forog, és a profik is meglehetősek optimisták vele kapcsolatosan.

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Kitörés előtt álló részvényt találtunk - Most féláron megveheted!
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A Dow vezetésével emelkedés Amerikában

A nyitást követően a Dow Jones már 1,3 százalékos pluszban van. Eközben az S&p 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

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Máris itt a következő nagy céláremelés az OTP-re!

Sorra érkeznek a magasabbnál magasabb célárak az OTP-re azt követően, hogy júliusban a bank bejelentette a Luminor felvásárlását. Most újabb nagy elemzőház emelte meg célárát.

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Máris itt a következő nagy céláremelés az OTP-re!
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Történelmi hónap volt a július a magyar tőzsdén

Júliusban közel 5 százalékkal emelkedett a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX, amely 146 688 ponton zárta a hónapot. Az azonnali részvénypiac forgalma 491,6 milliárd forintot tett ki, a kereskedést továbbra is az OTP, a MOL és a Richter papírjai uralták, miközben a befektetési szolgáltatók rangsorát ismét a WOOD & Company vezette - derül ki a Budapesti Értéktőzsde közleményéből.

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Történelmi hónap volt a július a magyar tőzsdén
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Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég

Július utolsó napján hatályba lépett az a jogszabály, amelynek értelmében az állam és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatéríti a szén-dioxid-kvótaadót, valamint annak a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatait. Az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be a visszaigénylésüket - írta meg a Telex.

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Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég
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Big Mac kontra Big Macron: mit árul el a Big Mac-index egy globális devizavitáról

Párizs közelében, egy páncélteremben, három üvegbúra alatt lapul egy kis platinaötvözet-henger, amelyet 1879-ben Londonban készítettek. A Le Grand K néven ismert tárgy hosszú ideig a kilogramm hivatalos etalonjaként szolgált. A devizák pénzügyi súlyára és vásárlóerejére nézve nem létezik hasonló, egyetemes mérce. Az Economistnak azonban van egy kedvenc jelöltje. Legfeljebb 240 grammot nyom. Kartondobozba csomagolva árulják. És két aranyív alatt szinte bárhol megtalálható. A mi Le Grand K-nk a McDonald's Big Mac-je.

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Big Mac kontra Big Macron: mit árul el a Big Mac-index egy globális devizavitáról
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Erős kezdés Európában, új csúcson a német tőzsde

A nyitást követően a német DAX 1,1, a francia CAC pedig 1 százalékos pluszban van. Ma reggeli emelkedésével a DAX ráadásul új történelmi csúcsot ért el 25 926 pontnál, július óta először:

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Zuhan az AstraZeneca

7 százalékot estek ma reggel az AstraZeneca részvényei, miután arról érkeztek hírek, hogy a vállalat egyesült a Bristol Meyers-szel.

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Új csúcson a magyar tőzsde

A nyitást követően a BUX már 0,3 százalékos pluszban van, ezzel pedig új történelmi csúcsra emelkedett a hazai index.

A blue cihpek közül a Richter 1,3, a Mol pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Eközben az OTP 0,1, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

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Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet

Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb gyógyszeripari óriás, aminek eredményeként egy mintegy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre – számolt be a Financial Times.

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Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet
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Nagy esésben az olajár

Az iráni fejlemények hírére a Brent árfolyama már 8,8 százalékos mínuszban van ma reggel.

A konfliktus július eleji kiújúlása óta azonban még ezzel együtt is 22 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti ára.

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Jó hangulatú nyitás jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,93 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,34 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékos mínuszban van. A dél-koreai Kospi eközben 5,6 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,23 százalékot emelkedhet, a CAC 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,53 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,58 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,84 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nem érkezik kiemelt makrogazdasági adat. Nemzetközi téren Kínából a RatingDog feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index indítja a hetet, amely a kisebb és exportorientáltabb magánvállalatok rendelésállományáról ad képet, így a hivatalos állami felméréshez képest gyakran érzékenyebben reagál a külső kereslet fordulataira. Németországból a júniusi kiskereskedelmi forgalom mutatja meg, mennyire tartja magát a háztartási fogyasztás a gyenge ipari konjunktúra mellett. Törökországból a júliusi infláció érkezik, amely a dezinfláció ütemén keresztül a jegybank kamatpályájának mozgásterét jelöli ki. A nap fő eseménye az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, amelynek részindexei, mindenekelőtt az új rendelések és az árkomponens, a ciklus irányáról és a költségnyomás alakulásáról adnak előretekintő jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 54,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 485,03 0,5% 1,0% 0,3% 9,2% 18,9% 50,2%
S&P 500 7 489,72 0,7% 1,0% 0,1% 9,4% 18,1% 70,4%
Nasdaq 28 274,2 0,6% 0,5% -5,1% 12,0% 21,8% 89,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 362,02 4,0% -0,4% -8,7% 27,9% 56,7% 135,9%
Hang Seng 25 884,43 0,1% 3,7% 13,1% 1,0% 4,5% -0,3%
CSI 300 4 588,2 0,8% -1,3% -7,5% -0,9% 12,6% -4,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 629,24 0,1% 2,1% 2,4% 4,7% 6,5% 64,9%
CAC 8 509,64 0,3% 1,6% 2,1% 4,4% 9,5% 28,7%
FTSE 10 868,05 -0,3% 1,2% 3,7% 9,4% 19,0% 54,5%
FTSE MIB 52 172,53 0,1% 0,7% 1,1% 16,1% 27,3% 105,7%
IBEX 19 782,9 0,1% 1,0% 1,9% 14,3% 37,4% 128,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 688,59 0,2% 2,2% 5,2% 32,1% 44,9% 201,8%
ATX 6 457,92 0,0% 0,0% 1,1% 21,2% 42,8% 85,5%
PX 2 705,54 0,4% 1,9% 5,2% 0,7% 20,7% 123,7%
Magyar blue chipek              
OTP 46 820 -0,1% 3,2% 1,8% 33,4% 64,3% 187,1%
Mol 4 530 0,7% 1,3% 23,5% 54,1% 48,5% 88,0%
Richter 11 800 0,5% 1,5% -2,6% 19,6% 12,2% 42,2%
Magyar Telekom 2 746 -0,1% 3,7% 4,6% 53,2% 57,6% 541,6%
Nyersanyagok              
WTI 86,16 1,2% -6,1% 23,5% 50,5% 22,5% 16,5%
Brent 89,01 0,0% -8,1% 24,1% 46,3% 22,6% 16,4%
Arany 4 046,96 -0,9% -0,7% -0,9% -6,4% 22,8% 122,0%
Devizák              
EURHUF 364,6 0,5% 1,0% 2,8% -5,0% -8,8% 1,9%
USDHUF 316,8919 0,5% -0,1% 1,8% -3,1% -9,3% 5,1%
GBPHUF 426,7849 0,8% 0,9% 2,8% -3,1% -7,8% 1,7%
EURUSD 1,1506 0,0% 1,1% 1,0% -2,0% 0,5% -3,0%
USDJPY 159,2850 0,0% -2,7% -1,9% 1,6% 5,8% 45,1%
GBPUSD 1,3458 0,2% 1,0% 1,4% 0,1% 1,7% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 817,96 -2,9% -2,0% 4,8% -29,2% -45,7% 48,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,71 0,9% 0,6% 5,2% 13,1% 8,0% 280,2%
10 éves német állampapírhozam 3,18 1,2% 1,0% 10,4% 10,9% 19,6% -733,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,56 0,6% -2,0% 10,0% -19,0% -22,9% 89,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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