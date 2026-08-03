Raliztak az amerikai tőzsdék

Donald Trump bírálta a Chevront és az Exxon Mobilt, valamint más nagy olajvállalatokat, amelyek szerinte túl sok pénzt keresnek. Az amerikai elnök arra szólította fel az iparágat, hogy segítsen alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, miután az Irán körüli feszültség ismét felfelé hajtotta a globális energiaárakat.

A Chevron árfolyama 1,9 százalékot az Exxon árfolyama pedig 0,4 százalékot esett ma, bár ebben inkább az olajár zuhanása játszik szerepet. A Brent 4,6 százalékot, a WTI pedig 5,2 százalékot esett ma a kedvező iráni hírekre.