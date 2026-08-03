Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?

Elkészítette elemzői konszenzusát a Magyar Telekom a második negyedévre vonatkozóan a szerdán esedékes második negyedéves gyorsjelentést megelőzően. Összeszedtük, hogy alakulhattak a számok az előző negyedévekhez képest, és hogy mi mozgathatta az eredményeket.
A konszenzus számok a Concorde Securities, az Erste Group, az ODDO BHF, Patria Finance, a Bank Polska Kasa Opieki és a Wood & Co. becslésein alapulnak, az elemzői várakozások számtani átlaga.
A főbb sorok
A várakozások szerint 243,2 milliárd forintos bevétellel zárhatta az április-júniusi időszakot a Magyar Telekom, ami az előző év azonos időszakához képest kismértékű, 0,8 százalékos növekedést jelent.
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