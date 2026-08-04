Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató

A vártnál gyengébb harmadik negyedéves eredményt vetít előre a Spotify ma közzétett gyorsjelentésében, miközben a legfontosabb piacain, Európában és Észak-Amerikában lassult a felhasználói bázis bővülése. A hír hatására a cég részvényeinek árfolyama az amerikai nyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékot esett.

A svéd streamingszolgáltató közlése szerint a harmadik negyedévben 670 millió eurós üzemi eredményre számít, ami elmarad az elemzők által várt 677,8 millió eurós konszenzustól.

A befektetők annak ellenére rosszul fogadják a gyorsjelentést, hogy a harmadik negyedévre adott 5 milliárd eurós bevételi előrejelzés meghaladja az elemzők 4,93 milliárd eurós becslését. Emellett a második negyedév eredményei sem okoztak nagy csalódást: az árbevétel 14 százalékkal 4,78 milliárd euróra nőtt, ami alig maradt el a 4,8 milliárdos piaci várakozástól, a 655 millió eurós üzemi eredmény pedig felülmúlta a 639,2 millió eurós várakozást. Ez utóbbit az erős bevételnövekedés és az alacsonyabb bérjárulékok magyarázták, utóbbi tételt a vállalat részvényárfolyamához kötik, amely idén eddig mintegy 16 százalékot esett.

A havi aktív felhasználók számára vonatkozó, 788 milliós előrejelzés szintén alulmúlta a 793,6 milliós várakozást. Bár összességében mind a havi aktív felhasználók, mind a prémium előfizetők száma nőtt, Észak-Amerika és Európa részaránya csökkent a globális felhasználói bázisban, és Európa a prémium előfizetők körében is folyamatosan veszít a súlyából.

A Spotify mesterséges intelligenciára épülő funkciókkal – például személyre szabott podcastokkal – és új szolgáltatásokkal igyekszik felhasználókat szerezni a YouTube, a Netflix, valamint az olyan AI-alapú zenei startupok jelentette versenyben, mint az Udio és a Suno. A vállalat emellett kedden új megállapodást jelentett be a Merlin digitális zenei licenckezelővel, amelynek köszönhetően a szervezet égisze alá tartozó kiadók művészei részt vehetnek a Spotify készülő, rajongói feldolgozásokat és remixeket támogató, fizetős funkciójának bevezetésében.

A Spotify részvényei esnek nyitás előtt, 4,6 százalékos mínuszban áll az árfolyam.

Forrás: Reuters

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