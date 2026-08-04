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Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
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Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén

Portfolio
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Jó hangulatban telt a délelőtt az európai tőzsdéken, ez alól a BUX sem kivétel, kis pluszban áll a nap felénél a hazai index. A nap nyertese az Alteo a tegnapi gyorsjelentést követően.
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Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Mol árfolyama 1,9 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, míg a Richter árfolyama szintén 0,1 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban az Alteo és a Gránit Bank teljesít, előbbi 9,5, utóbbi 4 százalékot erősödött, a sor végén a PannErgy áll.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,42 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a MBH Bank, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Anton Petrus

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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