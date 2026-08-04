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Az OTP jelentésére várnak a hazai befektetők - Mi történik a tőzsdéken?
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Az OTP jelentésére várnak a hazai befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
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Jó hangulatban telt hétfőn a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miközben zajlanak az amerikai-iráni tárgyalások Donald Trump közlése szerint, a Dow új történelmi csúcson zárt és emelkedtek a technológiai óriásvállalatok részvényei is. Ma reggel Ásziában felemás a hangulat, az európai tőzsdéken pedig kis emelkedésekkel kezdődhet a nap. Itthon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent.
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Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple

Az Apple hétfőn ideiglenes intézkedést kért egy amerikai bíróságtól, amellyel megtiltaná két korábbi alkalmazottjának és az OpenAI-nak, hogy hozzáférjenek a cég bizalmas információihoz, azokat felhasználják vagy továbbadják. A cupertinói technológiai óriás ezzel újabb lépést tett az üzleti titkok eltulajdonítása miatt indított perében.

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Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple
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Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik

A BP a kedden közzétett második negyedéves eredményeivel jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, mivel a Közel-Keleten zajló amerikai–iráni konfliktus által felhajtott energiaárak rekordközeli nyereséget hoztak a brit olajóriásnak - jelentette a CNBC.

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Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel

    történelmi csúcson zárt,

    a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalékot erősödött. Jól teljesítettek a techapírok, az Amazon piaci kapitalizációja átlépte a 3000 milliárd dollárt, de emelkedett az Nvidia (+2,9%), a Meta (+6%), az Alphabet (+4,9%) és a Microsoft (+4,9%) is.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a kínai tőzsde indexe pedig 0,5 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC -40 és az FTSE-100 is 0,4 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az olajárak kissé emelkednek ma reggel, a WTI 0,8 százalékot, a brent 1,3 százalékot emelkedett.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza sem érkezik érdemi adat. Az Egyesült Államokból a júniusi külkereskedelmi statisztika kerül fókuszba, amely a vámpolitika hatásait és az importkereslet alakulását tükrözi, egyúttal a második negyedéves GDP-revíziók egyik bemeneti adata. Ezt követi a JOLTS munkaerőpiaci felmérés, amelynek betöltetlen álláshelyekre és felmondási rátára vonatkozó adatai a munkaerőpiac feszességéről árulkodnak, méghozzá olyan dimenzióban, amelyet a havi foglalkoztatási jelentés nem mutat meg. Ugyanekkor jelenik meg a gyártói megrendelések statisztikája, amely a beruházási ciklus állapotáról ad visszajelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 55,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a brent árfolyama már 48,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 53 178,41 1,3% 1,9% 0,5% 10,6% 22,0% 51,4%
S&P 500 7 600,5 1,5% 2,5% 1,6% 11,0% 21,8% 71,8%
Nasdaq 28 776,8 1,8% 2,6% -1,9% 14,0% 26,4% 91,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 754,9 -0,9% -1,8% -8,6% 26,6% 56,3% 130,6%
Hang Seng 26 009,4 0,5% 3,2% 11,4% 1,5% 6,1% -0,7%
CSI 300 4 543,18 -1,0% -3,4% -6,2% -1,9% 12,0% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 26 001,31 1,5% 2,5% 0,9% 6,2% 11,0% 67,2%
CAC 8 613,82 1,2% 2,5% 1,2% 5,7% 14,1% 28,1%
FTSE 10 857,7 -0,1% 0,7% 1,7% 9,3% 19,7% 52,8%
FTSE MIB 52 871,72 1,3% 1,6% 0,1% 17,6% 32,4% 108,5%
IBEX 19 982,6 1,0% 1,2% 0,7% 15,5% 41,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 147 365,09 0,5% 2,0% 3,0% 32,7% 46,6% 198,8%
ATX 6 582,76 1,9% 3,6% 0,3% 23,6% 47,7% 87,6%
PX 2 737,57 1,2% 1,9% 4,7% 1,9% 23,6% 124,3%
Magyar blue chipek              
OTP 47 000 0,4% 2,0% 0,2% 33,9% 65,9% 183,9%
Mol 4 574 1,0% 4,0% 17,0% 55,6% 51,4% 88,9%
Richter 11 930 1,1% 1,6% -2,1% 20,9% 14,7% 39,0%
Magyar Telekom 2 734 -0,4% 1,0% 2,4% 52,6% 57,3% 544,1%
Nyersanyagok              
WTI 81,96 -4,9% -2,7% 17,5% 43,1% 19,8% 16,2%
Brent 90,11 0,0% 2,0% 25,2% 48,1% 29,2% 24,2%
Arany 4 033,4 -0,3% -1,1% -3,3% -6,7% 20,4% 123,0%
Devizák              
EURHUF 364,4750 0,0% 1,1% 3,2% -5,1% -8,4% 2,4%
USDHUF 316,5494 -0,1% -0,1% 2,5% -3,2% -8,1% 5,5%
GBPHUF 424,8899 -0,4% 0,9% 3,0% -3,6% -6,9% 1,8%
EURUSD 1,1514 0,1% 1,3% 0,6% -2,0% -0,4% -2,9%
USDJPY 159,2400 0,0% -2,7% -1,3% 1,6% 7,5% 46,2%
GBPUSD 1,3438 -0,1% 1,0% 0,6% -0,1% 1,3% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 460,01 1,0% -0,4% 1,5% -28,5% -44,0% 66,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,68 -0,5% 0,9% 4,5% 12,5% 11,2% 299,2%
10 éves német állampapírhozam 3,12 -1,7% 0,7% 6,5% 9,1% 18,4% -695,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,1% -0,1% 8,1% -19,9% -24,0% 91,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

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Raliztak az amerikai tőzsdék

Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.

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Raliztak az amerikai tőzsdék
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Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?

Beindul a héten a második negyedéves gyorsjelentési szezon itthon, a következő napokban mind a négy blue chip közzéteszi számait. Szerdán a Magyar Telekom jelent, a távközlési cég jellemzően piaczárás után publikálja eredményeit. Mutatjuk, hogy mit várnak az elemzők a konszenzus alapján, és hogy mire érdemes figyelni a gyorsjelentésben.

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Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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