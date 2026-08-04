Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek

A gyógyszeripari óriás negyedéves árbevétele 3 százalékkal 15,03 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest, ezzel jelentősen felülmúlta a 14,41 milliárd dolláros elemzői várakozásokat. A korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) 77 cent lett, ami szintén meghaladta a 68 centes elemzői konszenzust.
A Pfizer a teljes évre vonatkozó árbevételi várakozásának alsó határát a korábbi 59,5 milliárd dollárról megemelte, így a céltartomány jelenleg 60,5 és 62,5 milliárd dollár között húzódik. Ez a sáv nagyjából stagnálást vagy enyhe csökkenést jelent a 2025-ös 62,6 milliárd dolláros árbevételhez képest. A korrigált egy részvényre jutó eredményre vonatkozó éves előrejelzését változatlanul a 2,80–3,00 dolláros sávban hagyta a menedzsment.
A kedvező számok mögött elsősorban a kulcstermékek erős teljesítménye húzódik meg. Az Eliquis nevű vérhígító különösen kiugró negyedévet zárt, 2,43 milliárd dolláros forgalmával 19 százalékos növekedést ért el, ami messze felülmúlta a 2,08 milliárd dolláros elemzői várakozást. A növekedéshez a Padcev célzott daganatellenes készítmény is érdemben hozzájárult.
Ezzel párhuzamosan a cég 5 milliárd dollárról 4 milliárd dollárra csökkentette a Covid-termékek – a vakcina és a Paxlovid vírusellenes szer – éves árbevételi várakozását, ami a koronavírus-járványhoz kapcsolódó készítmények iránti kereslet további gyengülését jelzi.
A Pfizer bejelentette költségcsökkentési programjának második fázisát is, amely a termékportfólió átalakításával, a hálózati struktúra módosításával és a működési hatékonyság javításával mintegy 1,5 milliárd dolláros megtakarítást céloz meg 2029-ig. Egy külön költségcsökkentési program keretében a vállalat további 1 milliárd dollár megtakarítást ér el 2027 és 2029 között, ami a korábban bejelentett 5,7 milliárd dolláros megtakarítási célhoz adódik hozzá. A társaság stratégiájának középpontjában a hosszabb távú fejlesztési portfólió áll, beleértve a Metsera elhízáskutató biotechnológiai cég közelmúltbeli, 10 milliárd dolláros felvásárlását, valamint a GLP-1 injekciót és egy amilinmolekulát kombináló terápia klinikai adatait.
A Pfizer részvényei kissé esnek a nyitás előtti kereskedésben, 0,5 százalékos mínuszban áll az árfolyam.
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