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Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén
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Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén

Portfolio
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A részvénypiaci optimizmust a vállalati gyorsjelentések mellett amerikai nyilatkozatok is fűtik az állítólagos amerikai-iráni tárgyalásokkal és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban, amire az olajár esik. Ma reggel Ázsiában felemás volt a hangulat, az európai tőzsdéken pedig emelkedéseket lehetett látni, itthon hasonlóan pozitív volt a kép. A magyar részvénypiacon a fókusz egyre inkább a vállalati gyorsjelentéseken van, a héten mind a négy hazai blue chip közzéteszi második negyedéves számait, holnap hajnalban az OTP jelent. A nap nyertese az Alteo volt a BÉT-en a tegnapi negyedéves jelentést követően, de a Mol is nagyot ment ma, új történelmi csúcsra került az olajcég árfolyama. A napot maga a BUX index is soha nem látott magasságban zárta.

Amerikában egyre nagyobb rali bontakozik ki, soha nem látott szintre kerültek a vezető részvényindexek.
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Kirobbanó formában Amerika

Scott Bessent szavait követően és a kedvezően alakuló második negyedéves gyorsjelentésnek is köszönhetően egyre nagyobb rali van kibontakozóban Amerikában: a Nasdaq már 2,4 százalékot ugrott, a Dow eközben 1,9, az S&P 500 pedig 1,5 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcson van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble

A Procter & Gamble 3,8 milliárd dollárért felvásárolja a Thorne étrend-kiegészítő márkát, ezzel erősítve egészség- és wellnessüzletágát. A P&G részvényei a bejelentésre enyhe emelkedéssel reagáltak.

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Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble
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Kilőtt a Palantir részvénye

A rendkívül erős második negyedéves számok közlését követően ugrik a Palantir árfolyama, már több mint 26 százalékkal került feljebb a jegyzés. A kiemelkedő negyedéves teljesítményt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szuverenitási igények hajtották.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!

Hatalmas ralit produkált ma az Alteo árfolyam: a tegnap közölt, rendkívül erős második negyedéves gyorsjelentés számaira reagálva a részvény végül 13,1 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol és az OTP is soha nem látott szintre került, ráadásul a BUX index is történelmi csúcson zárt.

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Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!
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Hatalmas mozgás készülődik ebben a részvényben - Most jön a nagy pillanat!

Az utóbbi hetekben jelentős átrendeződésen ment át a piac, az iráni deeszkalációs hírek hatására pedig máris növekedni kezdett a kockázatvállalási kedv a világ tőzsdéin. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk, melyben egy közelgő katalizátor miatt hatalmas mozgás készülődik. De vajon ezúttal is megjutalmazza a bátrakat a piac?

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Hatalmas mozgás készülődik ebben a részvényben - Most jön a nagy pillanat!
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Új csúcson az S&P 500 is

Újabb történelmi csúcs dőlt ma az amerikai tőzsdén, az S&P 500 is rekordot döntött, 0,6 százalékos emelkedést követően. A Dow közel 700 pontot ugrott nyitás után, 1,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq szintén több mint 1 százalékot erősödött.

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Zuhan az olaj ára - Mi történik?

A Brent típusú kőolaj ára esni kezdett és 82 dollár alá süllyedt, miután az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai tárgyalások újraindításának reménye enyhítette az ellátási zavaroktól való félelmeket.

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Zuhan az olaj ára - Mi történik?
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Átlag feletti forgalommal emelkedik az Alteo

Az Alteo tovább emelkedik, már

közel 13 százalékos pluszban az árfolyam,

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

a részvénypiaci forgalom pedig az átlagos kétszerese.

alteoarfolyam
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Erős nyitás jöhet a tengerentúlon

A Dow futures közel 600 pontos, 1,1 százalékos pluszban áll, az S&P 500 futures 0,3 százalékos, a Nasdaq 1,2 százalékos emelkedést jelez előre a nyitásra.

Az európai tőzsdék is lendületbe jöttek, a DAX 0,9 százalékot, a Stoxx 600 0,8 százalékot, az FTSE-100 0,5 százalékot, a CAC-40 pedig 0,4 százalékot emelkedett.

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Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról

Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek.

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Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról
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Megszólalt Bessent, esik az olajár

A vállalati gyorsjelentések mellett az iráni háborúval kapcsolatos nyitakozatok is fűtik az emelkedést az amerikai határidős indexek emelkedését,

Scott Bessent szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról.

Az amerikai határidős indexek emelkedése mellett az olajár esik, a WTI több mint 4 százalékot, a brent 3,5 százalékot esett.

wtiolaj
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Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek

Elemzői várakozásokat felülmúló eredményekről számolt be a Pfizer a kedden közzétett második negyedéves gyorsjelentésében, egyúttal megemelte az éves árbevételi előrejelzésének alsó határát. A Covidhoz kapcsolódó bevételekre vonatkozó prognózisát viszont csökkentette a menedzsment - jelentette a CNBC.

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Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek
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Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél

Jön az OTP második negyedéves gyorsjelentése, amiben a bankcsoport újra kiemelkedő negyedéves profitról számolhat be. Az alapfolyamatokban nagy változásra nem számítunk, a kamatbevételek tovább emelkedhettek. Nagy kérdés viszont az, hogy a bevételek növekedésénektől nagyobb mértékben emelkedtek-e a működési költségek, és az is, hogy mennyi kockázati költséget számolt el a negyedévben a bank. Az OTP menedzsmentje korábban már adott várakozást a 2026-os év egészére. Ezt most az első félév számainak ismeretében frissítheti a menedzsment.

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Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél
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Ugranak az amerikai határidős indexek

Megugrottak az amerikai határidős indexek, miután több kedvező negyedéves vállalati gyorsjelentés érkezett a tengerentúlról:

a Dow futures 460 pontos, 0,9 százalékos pluszban áll,

az S&P 500 pedig 0,3 százalékos pluszban nyithat jelen állás szerint, ami újabb történelmi csúcsot jelentene. A Nasdaq futures 0,9 százalékos emelkedést mutat.

A negyedéves gyorsjelentéseket publikáló cégek közül

  • a Caterpillar 10,7 százalékos pluszban áll nyitás előtt, miután az elemzői konszenzust felülmúló számokat közölt a vállalat.
  • A McDonald’s 1,5 százalékot emelkedett, annak ellenére, hogy lassulással küzd a vállalat.
  • A Palantir több mint 14 százalékot ugrott az erős negyedéves számokra.
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Olcsó menükkel támad a McDonald's

A McDonald's a második egymást követő negyedévben számolt be lassuló növekedésről, mivel az emelkedő üzemanyag- és élelmiszerárak fokozott nyomás alatt tartják a fogyasztói költéseket. A gyorsétterem-óriás kedvezőbb ár-érték arányú ajánlatokkal és megújított kínálattal igyekszik megtartani vendégeit, miközben az amerikai üzletág élére új vezetőt nevezett ki - írja a Bloomberg. A részvények kissé emelkednek nyitás előtt.

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Olcsó menükkel támad a McDonald's
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Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató

A vártnál gyengébb harmadik negyedéves eredményt vetít előre a Spotify ma közzétett gyorsjelentésében, miközben a legfontosabb piacain, Európában és Észak-Amerikában lassult a felhasználói bázis bővülése. A hír hatására a cég részvényeinek árfolyama az amerikai nyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékot esett.

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Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
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Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén

Jó hangulatban telt a délelőtt az európai tőzsdéken, ez alól a BUX sem kivétel, kis pluszban áll a nap felénél a hazai index. A nap nyertese az Alteo a tegnapi gyorsjelentést követően.

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Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
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Ez már "nem evilági" - megszólalt a világ legtitokzatosabb cégének vezetője

Meredeken emelkednek a Palantir részvényei a keddi nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a várakozásokat jelentősen meghaladó második negyedéves gyorsjelentést tett közzé, a kiemelkedő teljesítményt pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szuverenitási igények hajtották - számolt be a CNBC.

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Ez már
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Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában

A SpaceX egyre nagyobb arányban foglalja le saját Falcon 9 hordozórakétáinak kapacitását a Starlink műholdak pályára állítására. Ez komoly nehézséget okoz a versenytársaknak és az űripar kisebb szereplőinek, amelyek eddig nagyrészt Elon Musk cégére támaszkodtak a műholdak feljuttatásában.

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Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában
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Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban

A Trump-kormányzat az amerikai adatközponti infrastruktúra védelmében tervezi betiltani az új kínai optikai adóvevők (transceiverek) importját – értesült a Reuters.

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Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban
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Alteo: +9%

Tovább emelkedik az Alteo, már több mint 9 százalékos pluszban áll a részvény a mai kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Ma jelent a SpaceX és az AMD

Pluszban állnak az amerikai határidős indexek, különösen a Nasdaq emelkedik, 0,4 százalékos erősödést jelez előre a nyitásra. A Dow és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedést mutat.

Fontos gyorsjelentések érkeznek még ma az Egyesült Államokból: nyitás előtt jelent a Caterpillar, a Coca-Cola és a McDonald’s, zárás után jön az AMD, a SpaceX negyedéves eredménye. A Coca-Cola kivételével midegyik részvény kissé emelkedik a nyitás előtti kereskedésben.

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Kis emelkedésben az olajárak

Ellentmondásos hírek érkeznek ma az amerikai-iráni tárgyalásokról, miközben Donald Trump szerint folyamatban vannak a tárgyalások, Teherán ezt tagadja, sőt, közlésük szerint nincs is ilyen terv a közeljövőben. Közben Trump kijelentette, hogy ez Irán utolsó esélye az öt hónapja tartó konfliktus lezárására.

Az olajárak mérsékelt emelkedésekkel reagálnak, a WTI 1,9 százalékos, a brent 2,6 százalékos pluszban áll.

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Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs

A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint a brent nyersolaj hordónkénti ára a 80–90 dolláros sávban maradhat mindaddig, amíg nem születik új amerikai–iráni alku, vagy nem eszkalálódik jelentősen a két ország közötti konfliktus. Az elemző szerint a fizikai olajpiaci kínálat továbbra is szűkül, miközben az árakban egyelőre csak mérsékelt kockázati felár tükröződik.

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Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs
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Leminősítést kapott az Opus Global

Leminősítette a Scope Ratings az Opus Globalt, amikor elvégezte a Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez szükséges hitelminősítés felülvizsgálatát júliusban – derül ki az Opus Global közleményéből.

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Leminősítést kapott az Opus Global
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Az élen az Alteo a magyar tőzsdén

A magyar tőzsde legjobban teljesítő részvénye ma az Alteo, a társaság részvényei átlag feletti forgalommal emelkednek 5,7 százalékot ma reggel.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A társaság tegnap tette közzé második negyedéves számait, amelyben kedvező alapfolyamatokról számolt be. Lendületes növekedéssel zárta az első félévet a cég: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett. A társaság közben újabb kapacitásokat állított üzembe, előrelépett a szélerőmű-fejlesztésben, és bővíti hulladékfeldolgozó tevékenységét is. 

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Jelentett az Alteo: ezt bizony ki lehet tenni az ablakba

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Emelkedés Európában

Emelkednek a nyitásban az irányadó európai indexek,

a Stoxx 600 0,7 százalékot, a DAX 0,9 százalékot, az FTSE-100 0,7 százalékot emelkedett, míg a CAC-40 0,5 százalékkal került feljebb.

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A tőzsdék annak ellenére emelkednek, hogy csalódást keltő gyorsjelentés is jött, a Lufthansa árfolyama több mint 9 százalékot esett, miután a várttól elmaradó számokat közölt a légitársaság és lefelé módosította idei előrejelzését, nagyrészt a megugró üzemanyagköltségek következtében.

lufthansa

A BP viszont 1,5 százalékos pluszban van, miután az elemzői várakozást meghaladó profitot ért el a második negyedévben.

bpddf

A Bayer szintén emelkedik, 4,6 százalékot, miután kismértékű növekedésről számolt be a cég a működési eredmény tekintetében, ami pozitív meglepetést okozott.

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Rossz hírt közölt a Lufthansa

Jelentősen rontotta az idei évre vonatkozó profitkilátásait a Lufthansa, mivel az üzemanyagköltségek megugrása, a munkabeszüntetések és a rövidülő foglalási időszakok miatt az eredetileg vártnál jóval bizonytalanabb pénzügyi év elé néz a légitársaság - írja a Bloomberg.

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Rossz hírt közölt a Lufthansa
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Emelkedéssel kezdi a napot a hazai blue chipek többsége

Mérsékelt emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, pluszban nyitott a BUX is.

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Emelkedéssel kezdi a napot a hazai blue chipek többsége
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Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple

Az Apple hétfőn ideiglenes intézkedést kért egy amerikai bíróságtól, amellyel megtiltaná két korábbi alkalmazottjának és az OpenAI-nak, hogy hozzáférjenek a cég bizalmas információihoz, azokat felhasználják vagy továbbadják. A cupertinói technológiai óriás ezzel újabb lépést tett az üzleti titkok eltulajdonítása miatt indított perében.

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Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple
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Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik

A BP a kedden közzétett második negyedéves eredményeivel jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, mivel a Közel-Keleten zajló amerikai–iráni konfliktus által felhajtott energiaárak rekordközeli nyereséget hoztak a brit olajóriásnak - jelentette a CNBC.

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Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel

    történelmi csúcson zárt,

    a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalékot erősödött. Jól teljesítettek a techapírok, az Amazon piaci kapitalizációja átlépte a 3000 milliárd dollárt, de emelkedett az Nvidia (+2,9%), a Meta (+6%), az Alphabet (+4,9%) és a Microsoft (+4,9%) is.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a kínai tőzsde indexe pedig 0,5 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC -40 és az FTSE-100 is 0,4 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az olajárak kissé emelkednek ma reggel, a WTI 0,8 százalékot, a brent 1,3 százalékot emelkedett.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza sem érkezik érdemi adat. Az Egyesült Államokból a júniusi külkereskedelmi statisztika kerül fókuszba, amely a vámpolitika hatásait és az importkereslet alakulását tükrözi, egyúttal a második negyedéves GDP-revíziók egyik bemeneti adata. Ezt követi a JOLTS munkaerőpiaci felmérés, amelynek betöltetlen álláshelyekre és felmondási rátára vonatkozó adatai a munkaerőpiac feszességéről árulkodnak, méghozzá olyan dimenzióban, amelyet a havi foglalkoztatási jelentés nem mutat meg. Ugyanekkor jelenik meg a gyártói megrendelések statisztikája, amely a beruházási ciklus állapotáról ad visszajelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 55,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a brent árfolyama már 48,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 53 178,41 1,3% 1,9% 0,5% 10,6% 22,0% 51,4%
S&P 500 7 600,5 1,5% 2,5% 1,6% 11,0% 21,8% 71,8%
Nasdaq 28 776,8 1,8% 2,6% -1,9% 14,0% 26,4% 91,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 754,9 -0,9% -1,8% -8,6% 26,6% 56,3% 130,6%
Hang Seng 26 009,4 0,5% 3,2% 11,4% 1,5% 6,1% -0,7%
CSI 300 4 543,18 -1,0% -3,4% -6,2% -1,9% 12,0% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 26 001,31 1,5% 2,5% 0,9% 6,2% 11,0% 67,2%
CAC 8 613,82 1,2% 2,5% 1,2% 5,7% 14,1% 28,1%
FTSE 10 857,7 -0,1% 0,7% 1,7% 9,3% 19,7% 52,8%
FTSE MIB 52 871,72 1,3% 1,6% 0,1% 17,6% 32,4% 108,5%
IBEX 19 982,6 1,0% 1,2% 0,7% 15,5% 41,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 147 365,09 0,5% 2,0% 3,0% 32,7% 46,6% 198,8%
ATX 6 582,76 1,9% 3,6% 0,3% 23,6% 47,7% 87,6%
PX 2 737,57 1,2% 1,9% 4,7% 1,9% 23,6% 124,3%
Magyar blue chipek              
OTP 47 000 0,4% 2,0% 0,2% 33,9% 65,9% 183,9%
Mol 4 574 1,0% 4,0% 17,0% 55,6% 51,4% 88,9%
Richter 11 930 1,1% 1,6% -2,1% 20,9% 14,7% 39,0%
Magyar Telekom 2 734 -0,4% 1,0% 2,4% 52,6% 57,3% 544,1%
Nyersanyagok              
WTI 81,96 -4,9% -2,7% 17,5% 43,1% 19,8% 16,2%
Brent 90,11 0,0% 2,0% 25,2% 48,1% 29,2% 24,2%
Arany 4 033,4 -0,3% -1,1% -3,3% -6,7% 20,4% 123,0%
Devizák              
EURHUF 364,4750 0,0% 1,1% 3,2% -5,1% -8,4% 2,4%
USDHUF 316,5494 -0,1% -0,1% 2,5% -3,2% -8,1% 5,5%
GBPHUF 424,8899 -0,4% 0,9% 3,0% -3,6% -6,9% 1,8%
EURUSD 1,1514 0,1% 1,3% 0,6% -2,0% -0,4% -2,9%
USDJPY 159,2400 0,0% -2,7% -1,3% 1,6% 7,5% 46,2%
GBPUSD 1,3438 -0,1% 1,0% 0,6% -0,1% 1,3% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 460,01 1,0% -0,4% 1,5% -28,5% -44,0% 66,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,68 -0,5% 0,9% 4,5% 12,5% 11,2% 299,2%
10 éves német állampapírhozam 3,12 -1,7% 0,7% 6,5% 9,1% 18,4% -695,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,1% -0,1% 8,1% -19,9% -24,0% 91,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Piaci részesedést veszít az OpenAI, nagyot esett a nagytulajdonosának az árfolyama

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

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Raliztak az amerikai tőzsdék

Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.

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Raliztak az amerikai tőzsdék
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Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?

Beindul a héten a második negyedéves gyorsjelentési szezon itthon, a következő napokban mind a négy blue chip közzéteszi számait. Szerdán a Magyar Telekom jelent, a távközlési cég jellemzően piaczárás után publikálja eredményeit. Mutatjuk, hogy mit várnak az elemzők a konszenzus alapján, és hogy mire érdemes figyelni a gyorsjelentésben.

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Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?

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