Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén

Amerikában egyre nagyobb rali bontakozik ki, soha nem látott szintre kerültek a vezető részvényindexek.
Kirobbanó formában Amerika
Scott Bessent szavait követően és a kedvezően alakuló második negyedéves gyorsjelentésnek is köszönhetően egyre nagyobb rali van kibontakozóban Amerikában: a Nasdaq már 2,4 százalékot ugrott, a Dow eközben 1,9, az S&P 500 pedig 1,5 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcson van.
Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble
A Procter & Gamble 3,8 milliárd dollárért felvásárolja a Thorne étrend-kiegészítő márkát, ezzel erősítve egészség- és wellnessüzletágát. A P&G részvényei a bejelentésre enyhe emelkedéssel reagáltak.
Kilőtt a Palantir részvénye
A rendkívül erős második negyedéves számok közlését követően ugrik a Palantir árfolyama, már több mint 26 százalékkal került feljebb a jegyzés. A kiemelkedő negyedéves teljesítményt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szuverenitási igények hajtották.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!
Hatalmas ralit produkált ma az Alteo árfolyam: a tegnap közölt, rendkívül erős második negyedéves gyorsjelentés számaira reagálva a részvény végül 13,1 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol és az OTP is soha nem látott szintre került, ráadásul a BUX index is történelmi csúcson zárt.
Hatalmas mozgás készülődik ebben a részvényben - Most jön a nagy pillanat!
Az utóbbi hetekben jelentős átrendeződésen ment át a piac, az iráni deeszkalációs hírek hatására pedig máris növekedni kezdett a kockázatvállalási kedv a világ tőzsdéin. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk, melyben egy közelgő katalizátor miatt hatalmas mozgás készülődik. De vajon ezúttal is megjutalmazza a bátrakat a piac?
Új csúcson az S&P 500 is
Újabb történelmi csúcs dőlt ma az amerikai tőzsdén, az S&P 500 is rekordot döntött, 0,6 százalékos emelkedést követően. A Dow közel 700 pontot ugrott nyitás után, 1,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq szintén több mint 1 százalékot erősödött.
Zuhan az olaj ára - Mi történik?
A Brent típusú kőolaj ára esni kezdett és 82 dollár alá süllyedt, miután az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai tárgyalások újraindításának reménye enyhítette az ellátási zavaroktól való félelmeket.
Átlag feletti forgalommal emelkedik az Alteo
Az Alteo tovább emelkedik, már
közel 13 százalékos pluszban az árfolyam,
a részvénypiaci forgalom pedig az átlagos kétszerese.
Erős nyitás jöhet a tengerentúlon
A Dow futures közel 600 pontos, 1,1 százalékos pluszban áll, az S&P 500 futures 0,3 százalékos, a Nasdaq 1,2 százalékos emelkedést jelez előre a nyitásra.
Az európai tőzsdék is lendületbe jöttek, a DAX 0,9 százalékot, a Stoxx 600 0,8 százalékot, az FTSE-100 0,5 százalékot, a CAC-40 pedig 0,4 százalékot emelkedett.
Bejelentette Amerika: már ma megállapodás születhet a Hormuzi-szoros újranyitásáról
Már a mai nap megállapodhat Irán és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros újranyitásáról – mondta el Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek.
Megszólalt Bessent, esik az olajár
A vállalati gyorsjelentések mellett az iráni háborúval kapcsolatos nyitakozatok is fűtik az emelkedést az amerikai határidős indexek emelkedését,
Scott Bessent szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
Az amerikai határidős indexek emelkedése mellett az olajár esik, a WTI több mint 4 százalékot, a brent 3,5 százalékot esett.
Bejelentést tett a Pfizer: már nem a koronavírus-vakcina hozza a legnagyobb sikert a cégnek
Elemzői várakozásokat felülmúló eredményekről számolt be a Pfizer a kedden közzétett második negyedéves gyorsjelentésében, egyúttal megemelte az éves árbevételi előrejelzésének alsó határát. A Covidhoz kapcsolódó bevételekre vonatkozó prognózisát viszont csökkentette a menedzsment - jelentette a CNBC.
Újabb kiemelkedő profit jöhet az OTP-nél
Jön az OTP második negyedéves gyorsjelentése, amiben a bankcsoport újra kiemelkedő negyedéves profitról számolhat be. Az alapfolyamatokban nagy változásra nem számítunk, a kamatbevételek tovább emelkedhettek. Nagy kérdés viszont az, hogy a bevételek növekedésénektől nagyobb mértékben emelkedtek-e a működési költségek, és az is, hogy mennyi kockázati költséget számolt el a negyedévben a bank. Az OTP menedzsmentje korábban már adott várakozást a 2026-os év egészére. Ezt most az első félév számainak ismeretében frissítheti a menedzsment.
Ugranak az amerikai határidős indexek
Megugrottak az amerikai határidős indexek, miután több kedvező negyedéves vállalati gyorsjelentés érkezett a tengerentúlról:
a Dow futures 460 pontos, 0,9 százalékos pluszban áll,
az S&P 500 pedig 0,3 százalékos pluszban nyithat jelen állás szerint, ami újabb történelmi csúcsot jelentene. A Nasdaq futures 0,9 százalékos emelkedést mutat.
A negyedéves gyorsjelentéseket publikáló cégek közül
- a Caterpillar 10,7 százalékos pluszban áll nyitás előtt, miután az elemzői konszenzust felülmúló számokat közölt a vállalat.
- A McDonald’s 1,5 százalékot emelkedett, annak ellenére, hogy lassulással küzd a vállalat.
- A Palantir több mint 14 százalékot ugrott az erős negyedéves számokra.
Olcsó menükkel támad a McDonald's
A McDonald's a második egymást követő negyedévben számolt be lassuló növekedésről, mivel az emelkedő üzemanyag- és élelmiszerárak fokozott nyomás alatt tartják a fogyasztói költéseket. A gyorsétterem-óriás kedvezőbb ár-érték arányú ajánlatokkal és megújított kínálattal igyekszik megtartani vendégeit, miközben az amerikai üzletág élére új vezetőt nevezett ki - írja a Bloomberg. A részvények kissé emelkednek nyitás előtt.
Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
A vártnál gyengébb harmadik negyedéves eredményt vetít előre a Spotify ma közzétett gyorsjelentésében, miközben a legfontosabb piacain, Európában és Észak-Amerikában lassult a felhasználói bázis bővülése. A hír hatására a cég részvényeinek árfolyama az amerikai nyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékot esett.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Jó hangulatban telt a délelőtt az európai tőzsdéken, ez alól a BUX sem kivétel, kis pluszban áll a nap felénél a hazai index. A nap nyertese az Alteo a tegnapi gyorsjelentést követően.
Ez már "nem evilági" - megszólalt a világ legtitokzatosabb cégének vezetője
Meredeken emelkednek a Palantir részvényei a keddi nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a várakozásokat jelentősen meghaladó második negyedéves gyorsjelentést tett közzé, a kiemelkedő teljesítményt pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szuverenitási igények hajtották - számolt be a CNBC.
Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában
A SpaceX egyre nagyobb arányban foglalja le saját Falcon 9 hordozórakétáinak kapacitását a Starlink műholdak pályára állítására. Ez komoly nehézséget okoz a versenytársaknak és az űripar kisebb szereplőinek, amelyek eddig nagyrészt Elon Musk cégére támaszkodtak a műholdak feljuttatásában.
Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban
A Trump-kormányzat az amerikai adatközponti infrastruktúra védelmében tervezi betiltani az új kínai optikai adóvevők (transceiverek) importját – értesült a Reuters.
Alteo: +9%
Tovább emelkedik az Alteo, már több mint 9 százalékos pluszban áll a részvény a mai kereskedésben.
Ma jelent a SpaceX és az AMD
Pluszban állnak az amerikai határidős indexek, különösen a Nasdaq emelkedik, 0,4 százalékos erősödést jelez előre a nyitásra. A Dow és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedést mutat.
Fontos gyorsjelentések érkeznek még ma az Egyesült Államokból: nyitás előtt jelent a Caterpillar, a Coca-Cola és a McDonald’s, zárás után jön az AMD, a SpaceX negyedéves eredménye. A Coca-Cola kivételével midegyik részvény kissé emelkedik a nyitás előtti kereskedésben.
Kis emelkedésben az olajárak
Ellentmondásos hírek érkeznek ma az amerikai-iráni tárgyalásokról, miközben Donald Trump szerint folyamatban vannak a tárgyalások, Teherán ezt tagadja, sőt, közlésük szerint nincs is ilyen terv a közeljövőben. Közben Trump kijelentette, hogy ez Irán utolsó esélye az öt hónapja tartó konfliktus lezárására.
Az olajárak mérsékelt emelkedésekkel reagálnak, a WTI 1,9 százalékos, a brent 2,6 százalékos pluszban áll.
Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs
A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint a brent nyersolaj hordónkénti ára a 80–90 dolláros sávban maradhat mindaddig, amíg nem születik új amerikai–iráni alku, vagy nem eszkalálódik jelentősen a két ország közötti konfliktus. Az elemző szerint a fizikai olajpiaci kínálat továbbra is szűkül, miközben az árakban egyelőre csak mérsékelt kockázati felár tükröződik.
Leminősítést kapott az Opus Global
Leminősítette a Scope Ratings az Opus Globalt, amikor elvégezte a Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez szükséges hitelminősítés felülvizsgálatát júliusban – derül ki az Opus Global közleményéből.
Az élen az Alteo a magyar tőzsdén
A magyar tőzsde legjobban teljesítő részvénye ma az Alteo, a társaság részvényei átlag feletti forgalommal emelkednek 5,7 százalékot ma reggel.
A társaság tegnap tette közzé második negyedéves számait, amelyben kedvező alapfolyamatokról számolt be. Lendületes növekedéssel zárta az első félévet a cég: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett. A társaság közben újabb kapacitásokat állított üzembe, előrelépett a szélerőmű-fejlesztésben, és bővíti hulladékfeldolgozó tevékenységét is.
Emelkedés Európában
Emelkednek a nyitásban az irányadó európai indexek,
a Stoxx 600 0,7 százalékot, a DAX 0,9 százalékot, az FTSE-100 0,7 százalékot emelkedett, míg a CAC-40 0,5 százalékkal került feljebb.
A tőzsdék annak ellenére emelkednek, hogy csalódást keltő gyorsjelentés is jött, a Lufthansa árfolyama több mint 9 százalékot esett, miután a várttól elmaradó számokat közölt a légitársaság és lefelé módosította idei előrejelzését, nagyrészt a megugró üzemanyagköltségek következtében.
A BP viszont 1,5 százalékos pluszban van, miután az elemzői várakozást meghaladó profitot ért el a második negyedévben.
A Bayer szintén emelkedik, 4,6 százalékot, miután kismértékű növekedésről számolt be a cég a működési eredmény tekintetében, ami pozitív meglepetést okozott.
Rossz hírt közölt a Lufthansa
Jelentősen rontotta az idei évre vonatkozó profitkilátásait a Lufthansa, mivel az üzemanyagköltségek megugrása, a munkabeszüntetések és a rövidülő foglalási időszakok miatt az eredetileg vártnál jóval bizonytalanabb pénzügyi év elé néz a légitársaság - írja a Bloomberg.
Emelkedéssel kezdi a napot a hazai blue chipek többsége
Mérsékelt emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, pluszban nyitott a BUX is.
Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple
Az Apple hétfőn ideiglenes intézkedést kért egy amerikai bíróságtól, amellyel megtiltaná két korábbi alkalmazottjának és az OpenAI-nak, hogy hozzáférjenek a cég bizalmas információihoz, azokat felhasználják vagy továbbadják. A cupertinói technológiai óriás ezzel újabb lépést tett az üzleti titkok eltulajdonítása miatt indított perében.
Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik
A BP a kedden közzétett második negyedéves eredményeivel jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, mivel a Közel-Keleten zajló amerikai–iráni konfliktus által felhajtott energiaárak rekordközeli nyereséget hoztak a brit olajóriásnak - jelentette a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel
történelmi csúcson zárt,a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalékot erősödött. Jól teljesítettek a techapírok, az Amazon piaci kapitalizációja átlépte a 3000 milliárd dollárt, de emelkedett az Nvidia (+2,9%), a Meta (+6%), az Alphabet (+4,9%) és a Microsoft (+4,9%) is.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a kínai tőzsde indexe pedig 0,5 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC -40 és az FTSE-100 is 0,4 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az olajárak kissé emelkednek ma reggel, a WTI 0,8 százalékot, a brent 1,3 százalékot emelkedett.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza sem érkezik érdemi adat. Az Egyesült Államokból a júniusi külkereskedelmi statisztika kerül fókuszba, amely a vámpolitika hatásait és az importkereslet alakulását tükrözi, egyúttal a második negyedéves GDP-revíziók egyik bemeneti adata. Ezt követi a JOLTS munkaerőpiaci felmérés, amelynek betöltetlen álláshelyekre és felmondási rátára vonatkozó adatai a munkaerőpiac feszességéről árulkodnak, méghozzá olyan dimenzióban, amelyet a havi foglalkoztatási jelentés nem mutat meg. Ugyanekkor jelenik meg a gyártói megrendelések statisztikája, amely a beruházási ciklus állapotáról ad visszajelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 55,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a brent árfolyama már 48,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|53 178,41
|1,3%
|1,9%
|0,5%
|10,6%
|22,0%
|51,4%
|S&P 500
|7 600,5
|1,5%
|2,5%
|1,6%
|11,0%
|21,8%
|71,8%
|Nasdaq
|28 776,8
|1,8%
|2,6%
|-1,9%
|14,0%
|26,4%
|91,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 754,9
|-0,9%
|-1,8%
|-8,6%
|26,6%
|56,3%
|130,6%
|Hang Seng
|26 009,4
|0,5%
|3,2%
|11,4%
|1,5%
|6,1%
|-0,7%
|CSI 300
|4 543,18
|-1,0%
|-3,4%
|-6,2%
|-1,9%
|12,0%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 001,31
|1,5%
|2,5%
|0,9%
|6,2%
|11,0%
|67,2%
|CAC
|8 613,82
|1,2%
|2,5%
|1,2%
|5,7%
|14,1%
|28,1%
|FTSE
|10 857,7
|-0,1%
|0,7%
|1,7%
|9,3%
|19,7%
|52,8%
|FTSE MIB
|52 871,72
|1,3%
|1,6%
|0,1%
|17,6%
|32,4%
|108,5%
|IBEX
|19 982,6
|1,0%
|1,2%
|0,7%
|15,5%
|41,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 365,09
|0,5%
|2,0%
|3,0%
|32,7%
|46,6%
|198,8%
|ATX
|6 582,76
|1,9%
|3,6%
|0,3%
|23,6%
|47,7%
|87,6%
|PX
|2 737,57
|1,2%
|1,9%
|4,7%
|1,9%
|23,6%
|124,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 000
|0,4%
|2,0%
|0,2%
|33,9%
|65,9%
|183,9%
|Mol
|4 574
|1,0%
|4,0%
|17,0%
|55,6%
|51,4%
|88,9%
|Richter
|11 930
|1,1%
|1,6%
|-2,1%
|20,9%
|14,7%
|39,0%
|Magyar Telekom
|2 734
|-0,4%
|1,0%
|2,4%
|52,6%
|57,3%
|544,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|81,96
|-4,9%
|-2,7%
|17,5%
|43,1%
|19,8%
|16,2%
|Brent
|90,11
|0,0%
|2,0%
|25,2%
|48,1%
|29,2%
|24,2%
|Arany
|4 033,4
|-0,3%
|-1,1%
|-3,3%
|-6,7%
|20,4%
|123,0%
|Devizák
|EURHUF
|364,4750
|0,0%
|1,1%
|3,2%
|-5,1%
|-8,4%
|2,4%
|USDHUF
|316,5494
|-0,1%
|-0,1%
|2,5%
|-3,2%
|-8,1%
|5,5%
|GBPHUF
|424,8899
|-0,4%
|0,9%
|3,0%
|-3,6%
|-6,9%
|1,8%
|EURUSD
|1,1514
|0,1%
|1,3%
|0,6%
|-2,0%
|-0,4%
|-2,9%
|USDJPY
|159,2400
|0,0%
|-2,7%
|-1,3%
|1,6%
|7,5%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3438
|-0,1%
|1,0%
|0,6%
|-0,1%
|1,3%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 460,01
|1,0%
|-0,4%
|1,5%
|-28,5%
|-44,0%
|66,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,68
|-0,5%
|0,9%
|4,5%
|12,5%
|11,2%
|299,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,12
|-1,7%
|0,7%
|6,5%
|9,1%
|18,4%
|-695,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,1%
|-0,1%
|8,1%
|-19,9%
|-24,0%
|91,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
Raliztak az amerikai tőzsdék
Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
Több mint 50 százalékot száguldott idén a Magyar Telekom - Mi hajthatja még az árfolyamot?
Beindul a héten a második negyedéves gyorsjelentési szezon itthon, a következő napokban mind a négy blue chip közzéteszi számait. Szerdán a Magyar Telekom jelent, a távközlési cég jellemzően piaczárás után publikálja eredményeit. Mutatjuk, hogy mit várnak az elemzők a konszenzus alapján, és hogy mire érdemes figyelni a gyorsjelentésben.
Aláírta Putyin: váratlan pénzügyi döntést hoztak meg Moszkvában
Legalizálták a kriptovalutákat.
Hatalmas üzletet jelentett be a Procter & Gamble
Reagálnak a befektetők.
Sorra kapcsolják le a szaunákat, hűvösebbek a medencék is – Rendkívüli energiatakarékosság a hazai szállodákban és fürdőkben
A légkondik használatát is mérséklik.
Hírek elhallgatását és átírását rendelték el az MTI-nél
Átadták az MTI 482 oldalas cenzúraarchívumát.
Megszólalt a riadó, felszálltak a lengyel vadászgépek
Orosz felderítőgép miatt.
Döntött a hazai nagybank: ezek a magyar lakóközösségek kapnak milliókat a veszélyes hibák kijavítására
Lezárult az OTP társasházi pályázata, óriási volt a túljelentkezés.
Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!
Ralizott az Alteo.
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
Brutálisan visszaesett a fogyasztás, de a hétfői nap így is nagyon mínuszos.
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.