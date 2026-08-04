Elszabadult a rali az amerikai tőzsdén, a SpaceX számaira várnak a befektetők

Már 9,9 százalékos pluszban van a SpaceX árfolyama - Elon Musk vállalata ma, a piaczárást követően teszi közzé a második negyedéves gyorsjelentését, amit nagyon közelről figyelnek a befektetők.

A részvény árfolyama a júniusi tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag szabadesésben van, ami komoly figyelmeztető jel lehet a tőkepiacra lépést fontolgató többi óriásvállalat számára.