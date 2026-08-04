Emelkedéssel kezdi a napot a hazai blue chipek többsége

Mérsékelt emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, pluszban nyitott a BUX is.

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A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,3 százalékot emelkedett,

így jelenleg 147 771 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll, a Mol árfolyama 0,3 százalékos pluszban van. Egyedül a Richter esik, a gyógyszercég árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Gránit Bank teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Alteo is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT