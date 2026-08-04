Energiakrízis: teljesen új helyzetbe kerültek a cégek, mindenki a fejét kapkodja

Az előző héten tett vállalását követően további helyzetelemzés után a Videoton újabb, az előzőnél nagyobb mértékű önkéntes energiamegtakarítást tett, és ha még több lehetőséget látunk majd a fogyasztáscsökkentésre, természetesen megtesszük azt is - mondta el lapunknak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója, aki ugyanakkor a vállalások konkrét mértékéről nem kívánt beszélni. Bár a társaság bizonyos technológiái jelentős energiaigénnyel bírnak, maga a vállalatcsoport összességében nem nevezhető energiaintenzívnek.
A társaság vezetője szerint egyelőre még nem lehet megmondani, hogy a mostani helyzet, illetve a fogyasztás visszafogása hogyan befolyásolja napi működésüket és üzleti eredménytermelő képességüket.
Ez mindenki számára egy teljesen új helyzet, amellyel kapcsolatban semmilyen korábbi tapasztalat nem áll rendelkezésre, így most mindenki a fejét kapkodja és azon gondolkodik, hogy tudja optimalizálni a működését
- fogalmazott, kifejezve reményét, hogy a fogyasztáscsökkentést meg tudják valósítani olyan lépésekkel, amelyek a Videoton megrendeléseinek a teljesítését végül nem fogják érinteni.
Sinkó Ottó szerint a helyzetképhez tartozik, hogy cégüket mint exportorientált vállalatot óriási sokk érte az elmúlt időszakban a forint erősödése miatt. Ez önmagában negatívan érintette a társaság eredményességét, abban több 10%-os csökkenés valószínűsíthető.
A vállalatcsoportnál termelő cégeik bevonásával vizsgálják annak lehetőségeit, hogyan tudják a 17 órától akár éjfélig is tartó legkritikusabb időszakban - amikor a villamos energia piaci ára napon belül a legmagasabb – új intézkedésekkel, illetve a termelési programok átrendezésével mérsékelni fogyasztásukat, és összességében is csökkenteni az energiafelhasználást.
A Videoton a 2022-es energiaár-krízis hatására az elmúlt időszakban – részben pályázati támogatásokkal - jelentős, összességében, az összes telephelyet beleértve 5,2 megawattos (MW) saját már működő napelemes kapacitást épített ki.
A közelmúltban pedig 5,5 megawattórás (MWh) akkumulátoros energiatárolót is telepített, amely éppen mostanra lett teljesen üzemkész, a berendezés sikeresen teljesítette a próbaüzemet.
A napelemek elterjedésének következtében míg nap közben alacsonyabb, addig az esti fogyasztási csúszidőszakban - amikor a napenergia már nem áll rendelkezésre - akár több 100 euró/MWh-s, kiemelkedően magas ártüskék is kialakulhatnak. Ezért a fő kihívást leegyszerűsítve minden cég számára az jelenti, hogy a nagy energiafogyasztás jelentős részét átcsoportosítsák a kritikus esti időszakból más órákba. Ezt Sinkó szerint az új akkumulátorokkal és az egyéb intézkedésekkel bizonyos mértékig meg fogják tudni tenni.
Ezzel együtt a holding vezérigazgatója az akkumulátor-engedélyeztetési folyamatát túlságosan hosszúnak és időigényesnek érzi
- miközben - különösen ebben a helyzetben - minden fogyasztónak és az ország egészének az az érdeke, hogy az ilyen berendezések mielőbb működésbe álljanak.
Sinkó Ottó szerint hiba volt, hogy miközben az elmúlt években a napelemek telepítése energiapolitikai prioritás volt, addig az akkumulátoros energiatárolók és a szélerőművek terjedése nem követte ezt az ütemet. Szerinte a jelenlegi helyzetben kiemelten támogatni kellene a tárolók telepítését, azért, hogy a csúcsfogyasztási órákban használni lehessen a napelemekkel nap közben megtermelt energiát, és ugyanígy fontos a szélerőművek magyarországi engedélyezése is, a környezetvédelmi szempontok helyén kezelésével.
(A Magyar-kormány, illetve a Gazdasági és Energetikai Minisztérium mind az energiatárolók, mind a szélerőművek hazai szerepének növelését kiemelt területként jelölte meg. - a szerk.)
Az energiatárolók és a szélerőművek engedélyeztetését egyszerűsíteni szükséges, a tárolók telepítését pedig nagyobb mértékben kellene támogatni, ugyanis ezek hiányában versenyhátrányban vagyunk a többi országgal szemben
- mondta.
Sinkó szerint a jelenlegi helyzetben az is meglehetősen visszás, hogy a nagyvállalatok saját célra telepített naperőművei nem táplálhatnak vissza a hálózatra a beépített visszwattvédelem miatt; ez a gyakorlat nem csak a beruházás megtérülését rontja, hanem rengeteg itthon megtermelt tiszta villamos energiát hagy veszendőbe menni.
Ez a felvetés rímel a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség nyílt levelében ismertetett javaslatcsomag egyik pontjára, miszerint engedélyezni kellene a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálását azon csatlakozási pontokon, ahol a műszaki feltételek megengedik, illetve az energiatárolóval rendelkező csatlakozási pontokon. – a szerk.
Ezzel együtt a Videotonnál eleve úgy méretezték a napelemes rendszerek teljesítményét, hogy termelésüket a társaság teljes mértékben elfogyaszthassa. A cégvezető általánosságban is kívánatosnak tartaná, hogy az állam nagyobb szerepet vállaljon az új technológiák támogatásainak biztosításában is - akár az uniós források bevonásával is, hiszen ez Európa és benne Magyarország érdeke is.
Egy, a friss tőke kb 5 éves várható megtérülését biztosító támogatási szint nagyon sokakat elgondolkodtatna, és komoly ösztönző erőt jelentene a napelemes, tárolós és szélerőműves beruházásokra is
- tette hozzá, majd kiemelte: megfelelő a megtérülés, akkor a cégek saját üzleti szempontjaikat követve sokkal nyitottabbak az ilyen beruházásokra. A jelenlegi beruházás-szegény időszakban ez különösen fontos volna.
Sinkó Ottó úgy véli, beláthatatlan, hogy milyen kifutása lehet a jelenlegi helyzetnek, így szerinte egyelőre az sem tudható, hogy mire lesznek elegendőek a vállalatok által tett fogyasztási önkorlátozási felajánlások, és az esetleges energia korlátozások mekkora hatással lesznek a GDP-re, abban azonban bízik, hogy a vállalatokat és az országot is arra fogja figyelmeztetni és ösztönözni a helyzet, hogy a napelemek mellé tárolókat és szélerőműveket is telepítsen.
Egyébként a cikk alapjául szolgáló telefonbeszélgetés közben a vezérigazgató szabadságán a cég nyaralójában tartózkodott, ahol elmondása szerint azt mérlegelik, hogy a szállások hűtésére szolgáló klímaberendezések 19 és 21 óra közötti lekapcsolásával is igyekezzenek hozzájárulni az országos energiamegtakarításhoz, így gyakorlatilag az adott szobák hőtehetetlenségét használva tárolóként.
Ezzel kapcsolatban kiemelte: a mindenki számára új helyzetben nagyon fontos lenne a megfelelő tapasztalatmegosztási gyakorlat, illetve az azt lehetővé tevő platform kialakítása is.
Ezáltal még jobban fel lehetne hívni a figyelmet a lehetséges megoldásokra, illetve a legjobb gyakorlatokra, és a közbeszéd tárgyává lehetne tenni azokat. Ez egy olyan rendkívüli helyzet, amelyben nem versenyeznek egymással a cégek, a helyzet megoldása ugyanis mindenkinek az érdeke, a vállatoknak, az országnak és Európának is - tette hozzá.
Címlapkép forrása: Forrás: Videoton Holding Linkedin oldaláról
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