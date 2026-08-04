Energiakrízis: teljesen új helyzetbe kerültek a cégek, mindenki a fejét kapkodja

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A jelenlegi helyzet mindenkinek teljesen új, amivel kapcsolatban semmilyen korábbi tapasztalat nem áll rendelkezésre, így most mindenki a fejét kapkodja és azon gondolkodik, hogy tudja optimalizálni a működését – mondta el Sinkó Ottó. A több lépésben önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalást tevő Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója úgy véli, a jelenlegi helyzetben a tárolók telepítését kiemelten támogatni, az engedélyeztetési folyamatokat pedig gyorsítani kellene, de az államnak általánosságban is nagyobb szerepet lenne szükséges vállalni az új technológiák elterjedésének támogatásában, akár az uniós források bevonásával is. A mindenki számára új helyzetben szerinte nagyon fontos lenne a megfelelő tapasztalatmegosztási gyakorlat, illetve az azt lehetővé tevő platform kialakítása is, mivel ez egy olyan rendkívüli helyzet, amelyben nem versenyeznek egymással a cégek, hanem a helyzet megoldása mindenkinek az érdeke.

Az előző héten tett vállalását követően további helyzetelemzés után a Videoton újabb, az előzőnél nagyobb mértékű önkéntes energiamegtakarítást tett, és ha még több lehetőséget látunk majd a fogyasztáscsökkentésre, természetesen megtesszük azt is - mondta el lapunknak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója, aki ugyanakkor a vállalások konkrét mértékéről nem kívánt beszélni. Bár a társaság bizonyos technológiái jelentős energiaigénnyel bírnak, maga a vállalatcsoport összességében nem nevezhető energiaintenzívnek.

A társaság vezetője szerint egyelőre még nem lehet megmondani, hogy a mostani helyzet, illetve a fogyasztás visszafogása hogyan befolyásolja napi működésüket és üzleti eredménytermelő képességüket.

Ez mindenki számára egy teljesen új helyzet, amellyel kapcsolatban semmilyen korábbi tapasztalat nem áll rendelkezésre, így most mindenki a fejét kapkodja és azon gondolkodik, hogy tudja optimalizálni a működését

- fogalmazott, kifejezve reményét, hogy a fogyasztáscsökkentést meg tudják valósítani olyan lépésekkel, amelyek a Videoton megrendeléseinek a teljesítését végül nem fogják érinteni.

Sinkó Ottó szerint a helyzetképhez tartozik, hogy cégüket mint exportorientált vállalatot óriási sokk érte az elmúlt időszakban a forint erősödése miatt. Ez önmagában negatívan érintette a társaság eredményességét, abban több 10%-os csökkenés valószínűsíthető.

A vállalatcsoportnál termelő cégeik bevonásával vizsgálják annak lehetőségeit, hogyan tudják a 17 órától akár éjfélig is tartó legkritikusabb időszakban - amikor a villamos energia piaci ára napon belül a legmagasabb – új intézkedésekkel, illetve a termelési programok átrendezésével mérsékelni fogyasztásukat, és összességében is csökkenteni az energiafelhasználást.

A Videoton a 2022-es energiaár-krízis hatására az elmúlt időszakban – részben pályázati támogatásokkal - jelentős, összességében, az összes telephelyet beleértve 5,2 megawattos (MW) saját már működő napelemes kapacitást épített ki.

A közelmúltban pedig 5,5 megawattórás (MWh) akkumulátoros energiatárolót is telepített, amely éppen mostanra lett teljesen üzemkész, a berendezés sikeresen teljesítette a próbaüzemet.

A napelemek elterjedésének következtében míg nap közben alacsonyabb, addig az esti fogyasztási csúszidőszakban - amikor a napenergia már nem áll rendelkezésre - akár több 100 euró/MWh-s, kiemelkedően magas ártüskék is kialakulhatnak. Ezért a fő kihívást leegyszerűsítve minden cég számára az jelenti, hogy a nagy energiafogyasztás jelentős részét átcsoportosítsák a kritikus esti időszakból más órákba. Ezt Sinkó szerint az új akkumulátorokkal és az egyéb intézkedésekkel bizonyos mértékig meg fogják tudni tenni.

Ezzel együtt a holding vezérigazgatója az akkumulátor-engedélyeztetési folyamatát túlságosan hosszúnak és időigényesnek érzi

- miközben - különösen ebben a helyzetben - minden fogyasztónak és az ország egészének az az érdeke, hogy az ilyen berendezések mielőbb működésbe álljanak.

Sinkó Ottó szerint hiba volt, hogy miközben az elmúlt években a napelemek telepítése energiapolitikai prioritás volt, addig az akkumulátoros energiatárolók és a szélerőművek terjedése nem követte ezt az ütemet. Szerinte a jelenlegi helyzetben kiemelten támogatni kellene a tárolók telepítését, azért, hogy a csúcsfogyasztási órákban használni lehessen a napelemekkel nap közben megtermelt energiát, és ugyanígy fontos a szélerőművek magyarországi engedélyezése is, a környezetvédelmi szempontok helyén kezelésével.

(A Magyar-kormány, illetve a Gazdasági és Energetikai Minisztérium mind az energiatárolók, mind a szélerőművek hazai szerepének növelését kiemelt területként jelölte meg. - a szerk.)

Az energiatárolók és a szélerőművek engedélyeztetését egyszerűsíteni szükséges, a tárolók telepítését pedig nagyobb mértékben kellene támogatni, ugyanis ezek hiányában versenyhátrányban vagyunk a többi országgal szemben

- mondta.

Sinkó szerint a jelenlegi helyzetben az is meglehetősen visszás, hogy a nagyvállalatok saját célra telepített naperőművei nem táplálhatnak vissza a hálózatra a beépített visszwattvédelem miatt; ez a gyakorlat nem csak a beruházás megtérülését rontja, hanem rengeteg itthon megtermelt tiszta villamos energiát hagy veszendőbe menni.

Ez a felvetés rímel a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség nyílt levelében ismertetett javaslatcsomag egyik pontjára, miszerint engedélyezni kellene a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálását azon csatlakozási pontokon, ahol a műszaki feltételek megengedik, illetve az energiatárolóval rendelkező csatlakozási pontokon. – a szerk.

Ezzel együtt a Videotonnál eleve úgy méretezték a napelemes rendszerek teljesítményét, hogy termelésüket a társaság teljes mértékben elfogyaszthassa. A cégvezető általánosságban is kívánatosnak tartaná, hogy az állam nagyobb szerepet vállaljon az új technológiák támogatásainak biztosításában is - akár az uniós források bevonásával is, hiszen ez Európa és benne Magyarország érdeke is.

Egy, a friss tőke kb 5 éves várható megtérülését biztosító támogatási szint nagyon sokakat elgondolkodtatna, és komoly ösztönző erőt jelentene a napelemes, tárolós és szélerőműves beruházásokra is

- tette hozzá, majd kiemelte: megfelelő a megtérülés, akkor a cégek saját üzleti szempontjaikat követve sokkal nyitottabbak az ilyen beruházásokra. A jelenlegi beruházás-szegény időszakban ez különösen fontos volna.

Sinkó Ottó úgy véli, beláthatatlan, hogy milyen kifutása lehet a jelenlegi helyzetnek, így szerinte egyelőre az sem tudható, hogy mire lesznek elegendőek a vállalatok által tett fogyasztási önkorlátozási felajánlások, és az esetleges energia korlátozások mekkora hatással lesznek a GDP-re, abban azonban bízik, hogy a vállalatokat és az országot is arra fogja figyelmeztetni és ösztönözni a helyzet, hogy a napelemek mellé tárolókat és szélerőműveket is telepítsen.

Egyébként a cikk alapjául szolgáló telefonbeszélgetés közben a vezérigazgató szabadságán a cég nyaralójában tartózkodott, ahol elmondása szerint azt mérlegelik, hogy a szállások hűtésére szolgáló klímaberendezések 19 és 21 óra közötti lekapcsolásával is igyekezzenek hozzájárulni az országos energiamegtakarításhoz, így gyakorlatilag az adott szobák hőtehetetlenségét használva tárolóként.

Ezzel kapcsolatban kiemelte: a mindenki számára új helyzetben nagyon fontos lenne a megfelelő tapasztalatmegosztási gyakorlat, illetve az azt lehetővé tevő platform kialakítása is.

Ezáltal még jobban fel lehetne hívni a figyelmet a lehetséges megoldásokra, illetve a legjobb gyakorlatokra, és a közbeszéd tárgyává lehetne tenni azokat. Ez egy olyan rendkívüli helyzet, amelyben nem versenyeznek egymással a cégek, a helyzet megoldása ugyanis mindenkinek az érdeke, a vállatoknak, az országnak és Európának is - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Forrás: Videoton Holding Linkedin oldaláról