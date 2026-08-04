Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában

A SpaceX egyre nagyobb arányban foglalja le saját Falcon 9 hordozórakétáinak kapacitását a Starlink műholdak pályára állítására. Ez komoly nehézséget okoz a versenytársaknak és az űripar kisebb szereplőinek, amelyek eddig nagyrészt Elon Musk cégére támaszkodtak a műholdak feljuttatásában.

A Starlink részesedése a SpaceX küldetéseiből évről évre nő. Míg 2020-ban a Falcon 9 indításainak 54 százalékát tette ki,

2026-ra ez az arány már mintegy 79 százalékra emelkedett.

A Reuters információi szerint az elmúlt hónapokban legalább hét űripari vállalat kapott olyan tájékoztatást, hogy a Falcon 9 kapacitásai 2028-ig vagy 2029-ig teljesen le vannak foglalva. A szűk keresztmetszetet részben az okozza, hogy a SpaceX az új, teljesen újrafelhasználható Starship rakétára készül átállni, amelynek első Föld körüli pályás tesztrepülését 2026 végére tervezi.

Elemzői becslések szerint egyetlen Starlink-küldetés több tízmillió dollárral nagyobb bevételt hozhat a SpaceX-nek, mint egy külső megrendelő szállítmányának a pályára juttatása. A Starlink 2025-ben 11,4 milliárd dolláros árbevételt termelt, miközben a SpaceX indítási és űrtevékenységből származó bevétele 4,1 milliárd dollár volt, vagyis a műholdas internet a cég teljes bevételének mintegy 60 százalékát adta. A júniusban tőzsdére lépett SpaceX a kibocsátási tájékoztatójában is jelezte, hogy saját rakományait előnyben részesítheti a kormányzati szerződésekkel és a külső ügyfelekkel szemben.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a SpaceX a Starshipet nemcsak a Starlink bővítésére, hanem akár egymillió, napelemes meghajtású, Föld körüli pályán működő mesterségesintelligencia-adatközpont műhold fellövésére is használná. Emellett a NASA-val kötött szerződés értelmében a Starship szolgál majd a Holdra szállás eszközeként legkorábban 2028-tól, ami önmagában tucatnyi űrbéli üzemanyag-utántöltési repülést igényel. Mindez azt jelenti, hogy a Starship első működési éveiben

a kereskedelmi ügyfelek számára alig marad szabad kapacitás.

A Falcon 9 indítási ára eközben 2013 óta nagyjából 54 millió dollárról 74 millió dollárra emelkedett. Iparági elemzők szerint ha a SpaceX továbbra is elsősorban saját műholdjait juttatja pályára, az űrhöz való hozzáférés költségei tovább emelkedhetnek, ami különösen a saját hordozórakétával nem rendelkező, kisebb műholdgyártókat sodorhatja nehéz helyzetbe.

A versenytársak egyelőre nem tudják felvenni a kesztyűt. A Blue Origin New Glenn rakétája májusban az indítóálláson felrobbant, és legkorábban az év végén térhet vissza a szolgálatba. A United Launch Alliance Vulcan rakétája február óta nem repülhet egy hajtóműprobléma miatt. A SpaceX mögött az indítási gyakoriságban második helyen álló Rocket Lab fejleszt ugyan a teljesen újrafelhasználható Neutron hordozórakétát, és éppen 8 milliárd dollárért vásárolja fel az Iridium műholdas távközlési céget, de egyelőre nem tudja pótolni a Falcon 9 kapacitásait.

Forrás: Reuters

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