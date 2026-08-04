Ez már "nem evilági" - megszólalt a világ legtitokzatosabb cégének vezetője

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A szoftvervállalat árbevétele 93 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi mintegy egymilliárd dollárról 1,94 milliárd dollárra, ezzel felülmúlta az LSEG által jelzett 1,8 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A vállalati szegmens bevétele 149 százalékkal 764 millió dollárra ugrott, miközben a kormányzati szegmens bevétele 90 százalékkal 809 millió dollárra emelkedett.

A társaság a teljes évre 8,15 és 8,158 milliárd dollár közötti árbevételt prognosztizál, a vállalati szegmensben pedig 3,424 milliárd dollárt meghaladó bevételre számít.

Alex Karp társalapító-vezérigazgató "nem evilági" jelzővel illette a negyedévet. A kiugró eredményeket a cég az úgynevezett AI-szuverenitás iránti növekvő kereslettel magyarázza, mivel egyre több szervezet szeretné úgy integrálni a mesterséges intelligenciát meglévő rendszereibe és adataiba, hogy közben ne váljon kiszolgáltatottá az OpenAI-hoz, a Google-höz, az Anthropichoz vagy a Metához hasonló, nagy nyelvi modelleket fejlesztő cégek felé. A részvényeseknek írt levelében hangsúlyozta, hogy a világ szervezetei egyre inkább felismerik annak kockázatát, ha kiadják az intézményeik kulcsait az AI-modellek fejlesztőinek.

A Palantir árfolyama az idei évben eddig mintegy 29 százalékot esett, mivel a befektetők óvatosabbá váltak az AI-szektorral kapcsolatban, ma azonban

16 százalékos pluszban áll a részvény a nyitás előtti kereskedésben.

A Citi elemzői keddi elemzésükben úgy értékelték, hogy az adatvédelem iránti igény egyértelműen megkülönbözteti a vállalatot a piacon. Véleményük szerint a gyorsjelentés megerősíti, hogy a Palantir a vállalati AI-alkalmazások egyik legegyértelműbb nyertese.

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