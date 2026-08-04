Fájdalmas csapás az Egyesült Államokból: nehéz helyzetbe került a Shein a tőzsdei bevezetés előtt

A fast fashion egyik online királya, a Shein augusztus közepén elindíthatja hongkongi tőzsdei bevezetését, amelynek során a korábbinál alacsonyabb, 30–40 milliárd dolláros vállalatértékelést céloz meg. Nincs könnyű helyzetben a cég az amerikai vámmentességi szabály eltörlése után, ami lassuló növekedést és romló eredményességet hozott.

A vállalat a múlt héten kezdte meg tőzsdei bevezetés előtti befektetői roadshow-ját New Yorkban, Bostonban és San Franciscóban – közölték a terveket ismerő, névtelenséget kérő források. A tranzakció augusztus közepén vagy második felében indulhat el, ám az ütemterv a befektetői visszajelzések alapján még változhat.

A Shein piaci értéke 2022-ben közel 100 milliárd dolláron tetőzött, majd 2023-ban és 2024 áprilisában 64 milliárd dollárra csökkent a lassuló növekedés és a cégre nehezedő fokozódó külső nyomás hatására. Egyes potenciális befektetők most inkább a

30–32 milliárd dolláros értékelést tartják reálisnak.

A Reuters forrásai szerint a Shein a részvények tőzsdei bevezetés utáni árfolyamstabilitását helyezi előtérbe a maximális értékelés elérése helyett.

A cég múlt hónapban nyilvánosságra hozott kibocsátási tájékoztatója szerint a Shein 99 millió dolláros negyedéves veszteséget könyvelt el. Ebben szerepet játszott egy 328 millió dolláros, átváltoztatható és visszaváltható elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó egyszeri kiigazítás, de az eredményt a lassuló árbevétel-növekedés és az alaptevékenység gyengülő jövedelmezősége is rontotta. Az Egyesült Államok által a kis értékű csomagokra korábban biztosított vámmentességi szabály (de minimis szabály) eltörlése negatívan érintette az üzleti modellt.

A szűkülő marzsok aggodalmat keltettek azzal kapcsolatban, hogy a Shein rohamos terjeszkedése a megnövekedett kereskedelmi költségek, a szigorodó szabályozói felügyelet és az élesedő globális e-kereskedelmi verseny miatt akadályokba ütközhet.

A 30–40 milliárd dolláros értékelés nagyjából a H&M jelenlegi, mintegy 26 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával lenne egy szinten, de messze elmaradna a Zarat tulajdonló Inditex (208 milliárd dollár) vagy a Uniqlo anyavállalata, a Fast Retailing (161 milliárd dollár) piaci értékétől.

A kínai értékpapír-felügyelet (CSRC) július 10-én adta meg a jóváhagyást a hongkongi tőzsdei bevezetéshez, miután a vállalat korábbi New York-i és londoni kísérletei meghiúsultak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images