Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs

A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint a brent nyersolaj hordónkénti ára a 80–90 dolláros sávban maradhat mindaddig, amíg nem születik új amerikai–iráni alku, vagy nem eszkalálódik jelentősen a két ország közötti konfliktus. Az elemző szerint a fizikai olajpiaci kínálat továbbra is szűkül, miközben az árakban egyelőre csak mérsékelt kockázati felár tükröződik.

A Goldman Sachs a brent azonnali árának fair értékét hordónként mintegy 80 dollárra becsüli.

Az elemző szerint a kínálati oldal tovább szűkül. A Goldman becslése alapján a globális olajkészletek az elmúlt két hétben napi 6,3 millió hordóval csökkentek, amit

az Öböl-térségből és a Vörös-tengerről érkező szállítások visszaesése, az alacsonyabb orosz export és az erősödő ázsiai import

egyaránt magyaráz.

Az Öböl-térség olajexportja a háború előtti szint mintegy 36 százalékára esett vissza hétnapos mozgóátlag alapján, miközben júliusban még közel 80 százalékon állt. A Vörös-tengeren tartózkodó megrakott tartályhajók kapacitása 22 százalékkal zuhant, amióta az Irán által támogatott húszik blokádot hirdettek.

A szaúdi olajexport éves összevetésben napi 2,4 millió hordóval csökkent, bár a szállítmányok egy részét az egyiptomi SUMED-vezetéken keresztül átirányították, ami részben ellensúlyozza a vörös-tengeri útvonalak zavarát. Emellett az orosz nyersolaj- és kondenzátumexport is napi 1,3 millió hordóval esett vissza az elmúlt két hétben, a fekete-tengeri CPC-terminálnál pedig az ismétlődő fennakadások miatt a kiszállítások jóval az átlagos szint alatt maradnak.

A jegyzések kedden mérsékelten emelkednek, 85 dollár közelében mozognak, mivel az öt hónapja tartó amerikai–iráni háború lezárását célzó tárgyalások állásáról ellentmondásos jelzések érkeztek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images