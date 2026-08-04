Hatalmas botrány tört ki a híres milliárdos luxusjachtja körül: bíróságon kell felelnie a tettéért

A bírósági dokumentumok szerint Sztoronszkij family office-ának tanácsadója 2024 októberében kereste meg a Cecil Wrightot egy jacht megépítésében való közreműködés céljából, majd 2025-ben azzal a kéréssel fordult hozzájuk, hogy találjanak egy azonnal megvásárolható hajót.

A bróker javaslatára a választás egy 102 méteres, a német Lürssen hajógyárban épülő luxusjachtra esett, amelyet egy 7,6 méteres, üvegfenekű feszített víztükrű medencével, strandklubbal, valamint krioterápiás kamrával felszerelt edzőteremmel is elláttak.

2026 januárjában azonban Sztoronszkij tanácsadója közölte Chris Cecil-Wrighttal, a brókercég alapítójával, hogy ügyfele közvetlenül a korábbi tulajdonostól, Patrick Dovigi kanadai üzletembertől és egykori jégkorongozótól vásárolta meg a hajót. A Cecil Wright keresete szerint az adásvétel "tényleges kiváltó okaként" a brókerszerződés alapján

az eladási ár 5 százalékára jogosult, annak ellenére, hogy végül kihagyták az üzletkötésből.

Sztoronszkij family office-ának szóvivője szerint a kereset teljesen alaptalan, és a bíróságon fognak védekezni ellene.

A jacht tulajdonosi története meglehetősen szövevényes. Az eredetileg Dovigi által megrendelt hajót egy korábban meg nem nevezett brazil vevőnek adták el, akit 2025 novemberében csalás gyanújával letartóztattak. Daniel Vorcaro brazil bankárt a tavaly összeomlott Banco Master körüli, mintegy 2,3 milliárd dolláros csalási ügyben vették őrizetbe. Vorcaro letartóztatását követően Dovigi visszavásárolta a jachtot, majd eladta Sztoronszkijnak.

A Cecil Wright & Partners a világ legnagyobb és legdrágább jachtjainak építésében és értékesítésében szerzett hírnevet. Egyebek mellett a céghez köthető az azóta szankcionált orosz milliárdos, Andrej Szkocs Madame Gu nevű jachtja, valamint a szintén szankciókkal sújtott orosz-izraeli oligarcha, Viktor Vekszelberg tulajdonában álló, a spanyol hatóságok által lefoglalt Tango is.

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