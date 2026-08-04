Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik

A vállalat az április és június közötti időszakra 5,7 milliárd dolláros tisztított eredményt jelentett, ami jóval meghaladta az LSEG elemzői konszenzusában szereplő 5 milliárd dollárt. A mutató az egy évvel korábbi 2,35 milliárd, valamint az idei első negyedévi 3,2 milliárd dollárhoz képest is kiugró növekedést tükröz.
A profit megugrása mögött az olaj- és gázárak meredek emelkedése áll,
amelyet a Hormuzi-szoros lezárása váltott ki. A stratégiai fontosságú tengeri átjáróban – ahol a világ olaj- és földgázforgalmának mintegy ötöde halad át – súlyos fennakadások nehezítik a hajózást. Az áremelkedés nemcsak a BP-nek kedvezett, hiszen az ExxonMobil második negyedéves nyeresége megduplázódva 14,5 milliárd dollárra ugrott, a Chevron adózott eredménye pedig közel ötszörösére, 12 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 2,5 milliárdról.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn élesen bírálta az ExxonMobilt és a Chevront, amiért véleménye szerint túl sokat keresnek az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedésen. "Hiányon alapuló túlzott profitot termelnek, ez nem tetszik" – mondta az elnök a Fehér Házban, megismételve az alacsonyabb benzinárakra vonatkozó követelését.
Meg O'Neill, a BP vezérigazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy a háztartásokra nehezedő nyomás valós, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vállalat globális nyersanyagot termel ki, amelynek az ára a világpiaci árfolyamot követi. Hozzátette, hogy a cég úgy alakította át finomítóinak működését, hogy a fogyasztók által leginkább keresett termékekből, például kerozinból és gázolajból a lehető legnagyobb mennyiséget tudja előállítani.
A BP eközben halad tovább a működés egyszerűsítését célzó programjával. A vállalat hétfőn zárta le a gelsenkircheni finomító és a kapcsolódó üzletágak értékesítését a Klesch Group részére, ami mintegy 1 milliárd dollárral csökkenti az éves működési költségeket. A cég az olaj- és gázipari alaptevékenységére összpontosít, és a nem stratégiai eszközök értékesítésével adósságának mérséklésére törekszik. A vezetésben is történt változás, ugyanis májusban, mindössze nyolc hónapnyi hivatali idő után menesztették Albert Manifold elnököt, a testület által megfogalmazott, vállalatirányítási normákkal és magatartással kapcsolatos súlyos aggályok miatt.
A cég részvényeinek árfolyama idén már több mint 27 százalékkal emelkedett.
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