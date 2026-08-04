  • Megjelenítés
Közelebb került a Tesco kivonulása: külön csomagban adhatják el a magyar hálózatot
Üzlet

Közelebb került a Tesco kivonulása: külön csomagban adhatják el a magyar hálózatot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Új szakaszba léphetett a Tesco közép-európai érdekeltségeinek értékesítése. A brit áruházlánc a cseh e15 értesülése szerint már a Citigroupot és a Goldman Sachsot is megbízta a tranzakció előkészítésével, a magyarországi üzletágat pedig a cseh és a szlovák hálózattól elkülönítve kínálhatják fel a vevőknek. A Tesco egyelőre nem erősítette meg, hogy a régiós operáció értékesítését tervezné.

A július elején még csak lehetőségként emlegetett közép-európai kivonulás egyre konkrétabb formát ölthet. A cseh e15 a Mergermarket információira és egy, a fúziós és felvásárlási piacot ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Tesco már kiválasztotta az értékesítési folyamatot támogató befektetési bankokat.

A megbízást a Citigroup és a Goldman Sachs kaphatta meg. A lap forrása szerint a tanácsadók már egy részletes dokumentumot is eljuttattak potenciális érdeklődőkhöz és más tranzakciós tanácsadókhoz. Ez állítólag nem csupán egy rövid, figyelemfelkeltő bemutatkozó anyag, hanem a vállalatok pénzügyi mutatóit, kilátásait és az értékesítés tervezett szerkezetét is tartalmazó dokumentáció. Sem a Tesco, sem a két bank nem kommentálta az értesülést.

A magyar Tesco külön csomagba kerülhet

A magyar vásárlók és munkavállalók szempontjából a legfontosabb új információ, hogy a három ország üzletágát várhatóan nem egyetlen regionális csomagként kínálják fel.

Az e15 szerint a csehországi és a szlovákiai hálózatot együtt értékesítenék, míg a magyar operáció önálló csomagot alkotna.

Még több Üzlet

Az OTP jelentésére várnak a hazai befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs

Leminősítést kapott az Opus Global

A magyar hálózat a Tesco 2026 júniusában közzétett vállalati dokumentuma alapján február végi állapot szerint 200 magyar üzletből áll. Ugyanez a dokumentum 184 csehországi és 182 szlovákiai egységet említ.

A Tesco 1995-ben lépett be Magyarországra, vagyis egy eladás több mint három évtizedes közvetlen brit tulajdonosi jelenlét végét jelenthetné. A vállalat saját karrieroldala szerint jelenleg több mint nyolcezer munkatársat foglalkoztat az országban.

A cseh lap a cseh–szlovák csomag lehetséges érdeklődői között említi a Lidlt és a Kauflandot tulajdonló Schwarz-csoportot, valamint a Szlovákiában terjeszkedő lengyel Biedronkát. A magyar hálózatra azonban az e15 nem nevezett meg konkrét vevőt.

Az értékesítés komoly stratégiai fordulatot jelentene, hiszen Ken Murphy vezérigazgató még 2023-ban is a csoport szerves és sikeres részeként jellemezte a régiós üzletágat.

Az eladásból származó bevétel növelné a Tesco mozgásterét, így a vállalat folytathatná az árcsökkentést a brit piacon, hogy megőrizze piacvezető szerepét. Ez kulcsfontosságú, mivel a rivális Asda és a Morrisons a magántőke-alapok általi felvásárlásuk után elveszített piaci részesedésük visszaszerzésére törekednek.

Kapcsolódó cikkünk

A kivonulást vizsgálja a Tesco: vége lehet a magyar operációnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility