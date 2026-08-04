Közelebb került a Tesco kivonulása: külön csomagban adhatják el a magyar hálózatot

A július elején még csak lehetőségként emlegetett közép-európai kivonulás egyre konkrétabb formát ölthet. A cseh e15 a Mergermarket információira és egy, a fúziós és felvásárlási piacot ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Tesco már kiválasztotta az értékesítési folyamatot támogató befektetési bankokat.
A megbízást a Citigroup és a Goldman Sachs kaphatta meg. A lap forrása szerint a tanácsadók már egy részletes dokumentumot is eljuttattak potenciális érdeklődőkhöz és más tranzakciós tanácsadókhoz. Ez állítólag nem csupán egy rövid, figyelemfelkeltő bemutatkozó anyag, hanem a vállalatok pénzügyi mutatóit, kilátásait és az értékesítés tervezett szerkezetét is tartalmazó dokumentáció. Sem a Tesco, sem a két bank nem kommentálta az értesülést.
A magyar Tesco külön csomagba kerülhet
A magyar vásárlók és munkavállalók szempontjából a legfontosabb új információ, hogy a három ország üzletágát várhatóan nem egyetlen regionális csomagként kínálják fel.
Az e15 szerint a csehországi és a szlovákiai hálózatot együtt értékesítenék, míg a magyar operáció önálló csomagot alkotna.
A magyar hálózat a Tesco 2026 júniusában közzétett vállalati dokumentuma alapján február végi állapot szerint 200 magyar üzletből áll. Ugyanez a dokumentum 184 csehországi és 182 szlovákiai egységet említ.
A Tesco 1995-ben lépett be Magyarországra, vagyis egy eladás több mint három évtizedes közvetlen brit tulajdonosi jelenlét végét jelenthetné. A vállalat saját karrieroldala szerint jelenleg több mint nyolcezer munkatársat foglalkoztat az országban.
A cseh lap a cseh–szlovák csomag lehetséges érdeklődői között említi a Lidlt és a Kauflandot tulajdonló Schwarz-csoportot, valamint a Szlovákiában terjeszkedő lengyel Biedronkát. A magyar hálózatra azonban az e15 nem nevezett meg konkrét vevőt.
Az értékesítés komoly stratégiai fordulatot jelentene, hiszen Ken Murphy vezérigazgató még 2023-ban is a csoport szerves és sikeres részeként jellemezte a régiós üzletágat.
Az eladásból származó bevétel növelné a Tesco mozgásterét, így a vállalat folytathatná az árcsökkentést a brit piacon, hogy megőrizze piacvezető szerepét. Ez kulcsfontosságú, mivel a rivális Asda és a Morrisons a magántőke-alapok általi felvásárlásuk után elveszített piaci részesedésük visszaszerzésére törekednek.
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