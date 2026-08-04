Leminősítést kapott az Opus Global

A felülvizsgálati eljárás eredményeképpen az Opus Global kibocsátott kötvényeire vonatkozó besorolása

a korábbi BBB- helyett BB- besorolásra változott, a társaság kibocsátói minősítése pedig a korábbi BB helyett BB- besorolásra változott.

A kilátást egyidejűleg negatívra módosította a Scope Ratings.

A Scope Ratings közleményében kiemeli, hogy az üzleti kockázati profil rontását elsősorban az indokolta, hogy a minősítésben nagyobb súlyt kaptak a portfólió fenntarthatóságával és likviditásával kapcsolatos szempontok, amelyek jelenleg a társaság üzleti kockázati profiljának fő korlátait jelentik.

A portfólió fenntarthatóságát gyengíti, hogy az osztalékbevételek erősen koncentráltak: az elmúlt három évben átlagosan 83 százalékuk az építőipari szegmensből származott. Bár a csoport a Mészáros és Mészáros révén stabil pozícióval rendelkezik a magyar infrastruktúra-piacon, és jelentős referenciái vannak nagy közmű- és közlekedési infrastruktúra-projektekben, az osztaléktermelő képesség jelentős mértékben függ a közbeszerzésektől, miközben gyengébb az új megrendelésállomány, és nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlat körül a magyarországi kormányváltást követően. Ha ezek a kockázatok érdemben megjelennek, a holdingnak nagyobb mértékben lehet szükség más üzletágak osztalékaira támaszkodni a jövőben a pénzáramlás fenntartása érdekében.

Ezt a kockázatot részben ellensúlyozza az energetikai szegmens nyereségessége és osztalékfizetési képessége. Ide tartozik az Opus Tigáz is, amely BBB/stabil minősítéssel rendelkezik a Scope-nál. Az Opus ebben a szegmensben szabályozott villamosenergia- és gázelosztási tevékenységekből profitál, ami stabil piaci pozíciót, kiszámítható keresletet biztosít, valamint az eredmény jól előre látható. A szegmens 2025-ben erős EBITDA-marzsot ért el, ami alátámasztja készpénztermelő képességét, ugyanakkor az Opus ezekhez a pénzáramokhoz csak korlátozottan fér hozzá, mivel tulajdoni részesedése 50 százalékos. A csoport ugyanakkor a legtöbb operatív leányvállalatban teljes tulajdonnal rendelkezik, ami jelentős kontrollt biztosít az osztalékpolitika és a pénzeszközök holdinghoz történő feláramoltatása felett.

A négy, egymástól eltérő üzletág — energia, építőipar, élelmiszeripar és turizmus — közötti diverzifikáció mérsékli az egyetlen szektortól való függést, és bizonyos védelmet nyújt az egyes üzletágakat érintő kedvezőtlen fejleményekkel szemben. Ennek előnyeit ugyanakkor korlátozza, hogy az építőiparban az eredmények viszonylag kevés nagy infrastruktúra-projektre koncentrálódnak, és továbbra is a közbeszerzési aktivitástól függenek. A földrajzi diverzifikáció szintén korlátozott, mivel a legtöbb üzletág Magyarországon összpontosul, amit részben ellensúlyoz az élelmiszeripari szegmens exportorientált működése, ahol az árbevétel mintegy 80 százaléka külföldről származik, illetve az energetikai üzletág diverzifikált ügyfélbázisa a szabályozott hálózati területen belül.

A portfólió likviditását korlátozza az Opus Global tulajdonosi struktúrája is. A társaság jellemzően 100 százalékos részesedéseket tart operatív leányvállalatokban, amelyek nem tőzsdén jegyzettek, így a portfólió viszonylag illikvid. A magántársaságokban meglévő kontrolláló részesedések értékesítése általában nehezebb, mint kisebbségi paketteké vagy tőzsdei értékpapíroké. Ezt részben ellensúlyozhatja, hogy több portfóliócég vonzó lehet stratégiai vagy pénzügyi befektetők számára. Az energetikai szegmens szabályozott működési környezete jó bevételi és költségláthatóságot biztosít, az élelmiszeripari üzletág modern termelési kapacitásokra, erős piaci pozícióra és földrajzilag diverzifikált bevételi bázisra támaszkodik, míg a turisztikai szegmens felújított szállodákkal rendelkezik ismert fürdő-, tengerparti és hegyvidéki desztinációkban.

Az Opus Global eddig stabil teljesítményt mutatott a felvásárolt vállalatok integrációjában és működésük javításában, ami hozzájárult a portfólió árbevételének és EBITDA-jának növekedéséhez. Az akvizíciókon keresztüli értékteremtési képesség a társaság egyik fontos erőssége, és befektetési megközelítésének alapja. A megítélést ugyanakkor korlátozza, hogy a vállalatnak nincs egyértelműen meghatározott és következetesen kommunikált befektetési stratégiája. Több akvizíció opportunisztikus jellegűnek tűnik, miközben a legtöbb befektetés esetében nem világosak a kiszállási tervek, és a portfólió jövőbeli fejlődésének láthatósága is korlátozott.

A likviditási helyzet ugyanakkor megfelelőnek tekinthető, amit a holding szintjén meglévő erős készpénzállomány támogat. A likviditási kockázatot tovább mérsékli, hogy a következő két évben csak korlátozott adósságlejáratok esedékesek, így a rövid távú refinanszírozási igény alacsony. Emellett az Opus Global jelentős rugalmassággal rendelkezik az operatív leányvállalatoknál képződő pénzeszközök feláramoltatásában, mivel tulajdonosi struktúráján keresztül számottevő kontrollt gyakorol felettük.

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Címlapkép forrása: Portfolio