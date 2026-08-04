Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple

Az Apple hétfőn ideiglenes intézkedést kért egy amerikai bíróságtól, amellyel megtiltaná két korábbi alkalmazottjának és az OpenAI-nak, hogy hozzáférjenek a cég bizalmas információihoz, azokat felhasználják vagy továbbadják. A cupertinói technológiai óriás ezzel újabb lépést tett az üzleti titkok eltulajdonítása miatt indított perében.

Az iPhone gyártója a múlt hónapban nyújtott be keresetet az OpenAI és két korábbi munkatársa ellen, akik jelenleg a ChatGPT-t fejlesztő cégnél dolgoznak. Az Apple állítása szerint a

két egykori alkalmazott olyan bizalmas információkat juttatott el az OpenAI-hoz, amelyeket a mesterségesintelligencia-cég saját hardverfejlesztéseihez használt fel.

Az Apple egyidejűleg soron kívüli bizonyítási eljárást is kezdeményezett, kérve az alperesek által állítólagosan felhasznált védett információkhoz kapcsolódó dokumentumok kiadását. A vállalat emellett arra kérte a bíróságot, hogy rendelje el a perben megnevezett két volt alkalmazott – Csang Liu korábbi vezető villamosrendszer-mérnök és Tang Jev Tan, az iPhone és az Apple Watch egykori terméktervezésért felelős alelnöke – tanúkihallgatását, továbbá egy OpenAI-alkalmazott és egy másik, korábban szintén az Apple-nél dolgozó, meg nem nevezett munkatárs meghallgatását.

"Az Apple jóvátehetetlen kárt szenved, ha nem születik ideiglenes intézkedés" – áll a bírósághoz benyújtott beadványban. Az OpenAI hétfő esti blogbejegyzésében úgy reagált, hogy az Apple kérelme hamis információkon alapul, és teljesen alaptalan, mivel a cég nem rendelkezik az Apple üzleti titkaival, és nem is törekszik azok megszerzésére.

A kaliforniai északi kerületi szövetségi bíróságon indított per tétje messze túlmutat a két volt alkalmazott ügyén. A jogvita lényegében azon jövőbeli, mesterségesintelligencia-alapú eszközök feletti ellenőrzésről szól, amelyek már nem a hagyományos alkalmazásokra és operációs rendszerekre épülnek. Elemzők szerint az OpenAI saját okostelefon vagy más lakossági hardver fejlesztésén dolgozik, amely egy esetleges siker esetén az Apple húzótermékétől, az iPhone-tól vonhat el jelentős piacot és felhasználói figyelmet.

Forrás: Reuters

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