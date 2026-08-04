Megszólalt Bessent a Hormuzi-szorosról, mozdulnak a piacok, esik az olajár

A vállalati gyorsjelentések mellett az iráni háborúval kapcsolatos nyitakozatok is fűtik az emelkedést az amerikai határidős indexek emelkedését,

Scott Bessent szerint már kedden vagy szerdán megszülethet a megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról.

Az amerikai határidős indexek emelkedése mellett az olajár esik, a WTI több mint 4 százalékot, a brent 3,5 százalékot esett.