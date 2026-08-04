Az amerikai éttermek összehasonlítható alapon számolt forgalma 0,8 százalékkal nőtt a másoik negyedévben, ami némileg elmaradt az elemzői várakozásoktól. A vásárlók ugyan drágább tételeket rendeltek, így az átlagos kosárérték emelkedett, ám ezt részben ellensúlyozta a vendégszám csökkenése. A nemzetközi piacokon a növekedés nagyjából megfelelt a várakozásoknak, hiszen Németországban, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és Japánban erősödött a forgalom, Kínában viszont visszaestek az összehasonlítható alapon számított eladások.

A globális értékesítések 1,3 százalékkal nőttek, ami jelentős lassulás az egy évvel korábbi 3,8 százalékról.

A nettó eredmény nagyobb mértékben, 5 százalékkal nőtt

az előző év azonos időszakához képest, az egy részvényre jutó eredmény 3,38 dollárt tett ki, szemben a bázisidőszaki 3,19 dollárral.

A lánc fokozottan az olcsóbb ajánlatokra összpontosít, ezért az Egyesült Államokban 4 dolláros reggeli menüvel és 3 dollár alatti opciókkal bővítette a kínálatát, míg Franciaországban 5 eurós menüt vezetett be. A promóciós aktivitás is magas szinten maradt, a vállalat ugyanis a KPop Demon Hunters sorozathoz és a FIFA-világbajnoksághoz kötődő, limitált kiadású termékekkel igyekezett megszólítani a vásárlókat.

Chris Kempczinski vezérigazgató közölte, hogy bár a vállalat stratégiája globálisan eredményes, az amerikai piacon lát még teret a teljesítmény javítására. Ennek szellemében Skye Andersont, a cégnél közel három évtizede dolgozó szakembert nevezték ki az amerikai üzletág élére. Anderson a korábbi operatív igazgatói tisztségéből lép előre, és a pozíciót mintegy hét éve betöltő Joe Erlingert váltja, aki távozik a vállalattól.

A McDonald's egy többéves átalakítási stratégia részeként nem kizárólag a kedvező árakra épít, hanem a prémium termékkínálatot is fejleszti – többek között kézzel panírozott csirkehússal –, miközben az éttermek arculatát nyitottabbá és családbarátabbá teszi. Emellett automatizálási megoldásokat tesztel a működési hatékonyság növelése érdekében, valamint véleményvezérekkel és márkaegyüttműködésekkel erősíti digitális jelenlétét.

A papír az idén a hétfői zárásig 13 százalékot veszített az értékéből, miközben az S&P 500-as index 11 százalékos erősödést mutatott. A gyorsjelentést követően

1,6 százalékos pluszban áll a részvény a nyitás előtti kereskedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images