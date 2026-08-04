Az amerikai éttermek összehasonlítható alapon számolt forgalma 0,8 százalékkal nőtt a másoik negyedévben, ami némileg elmaradt az elemzői várakozásoktól. A vásárlók ugyan drágább tételeket rendeltek, így az átlagos kosárérték emelkedett, ám ezt részben ellensúlyozta a vendégszám csökkenése. A nemzetközi piacokon a növekedés nagyjából megfelelt a várakozásoknak, hiszen Németországban, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és Japánban erősödött a forgalom, Kínában viszont visszaestek az összehasonlítható alapon számított eladások.
A globális értékesítések 1,3 százalékkal nőttek, ami jelentős lassulás az egy évvel korábbi 3,8 százalékról.
A nettó eredmény nagyobb mértékben, 5 százalékkal nőtt
az előző év azonos időszakához képest, az egy részvényre jutó eredmény 3,38 dollárt tett ki, szemben a bázisidőszaki 3,19 dollárral.
A lánc fokozottan az olcsóbb ajánlatokra összpontosít, ezért az Egyesült Államokban 4 dolláros reggeli menüvel és 3 dollár alatti opciókkal bővítette a kínálatát, míg Franciaországban 5 eurós menüt vezetett be. A promóciós aktivitás is magas szinten maradt, a vállalat ugyanis a KPop Demon Hunters sorozathoz és a FIFA-világbajnoksághoz kötődő, limitált kiadású termékekkel igyekezett megszólítani a vásárlókat.
Chris Kempczinski vezérigazgató közölte, hogy bár a vállalat stratégiája globálisan eredményes, az amerikai piacon lát még teret a teljesítmény javítására. Ennek szellemében Skye Andersont, a cégnél közel három évtizede dolgozó szakembert nevezték ki az amerikai üzletág élére. Anderson a korábbi operatív igazgatói tisztségéből lép előre, és a pozíciót mintegy hét éve betöltő Joe Erlingert váltja, aki távozik a vállalattól.
A McDonald's egy többéves átalakítási stratégia részeként nem kizárólag a kedvező árakra épít, hanem a prémium termékkínálatot is fejleszti – többek között kézzel panírozott csirkehússal –, miközben az éttermek arculatát nyitottabbá és családbarátabbá teszi. Emellett automatizálási megoldásokat tesztel a működési hatékonyság növelése érdekében, valamint véleményvezérekkel és márkaegyüttműködésekkel erősíti digitális jelenlétét.
A papír az idén a hétfői zárásig 13 százalékot veszített az értékéből, miközben az S&P 500-as index 11 százalékos erősödést mutatott. A gyorsjelentést követően
1,6 százalékos pluszban áll a részvény a nyitás előtti kereskedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Török Gábor szerint súlyos kérdések merülnek fel Magyar Péter kommentje után
Kétféle válasz lehetséges.
Ki őrzi majd az őröket? – Kérdések a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kapcsán
Az ELTE KRTK főigazgatójának írása.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Közel 10 százalékos plusz.
Itt vannak a zuglói irodaház százmilliárdos szerződésbontásának részletei: az MNV szerint jogszerű az állam lépése
A kormány szerint a foglaló kétszeresét is visszakaphatja a kifizetett vételáron felül.
Ez már "nem evilági" - megszólalt a világ legtitokzatosabb cégének vezetője
Az AI nyertese lehet a részvény.
Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában
Saját magának tartja fenn inkább.
Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban
Cél az amerikai adatközponti infrastruktúra védelme.
A román hadsereg robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen
A szomszédban is kihívást jelent az atomerőmű hűtésének biztosítása.
Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció
Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után?
A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
A hazai energiarendszer eddigi legnagyobb tesztje zajlik.
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság
A költségvetés helyzete sem lesz ettől jobb.
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.