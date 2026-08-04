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Regionális konkurenciaharc és klímaválság: Kékszalag a gazdasági és környezeti valóság prizmáján át
Üzlet

Regionális konkurenciaharc és klímaválság: Kékszalag a gazdasági és környezeti valóság prizmáján át

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között az idei Kékszalag apropóján helyeztük el a versenyt az európai térképen. Mekkora a gazdasági jelentősége a viadalnak, milyen konkurenciával kell megküzdeni, és mennyiben érintheti hátrányosan a megrendezést a súlyosbodó és a hazánk élővizeti sem kímélő klímaválság? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Holczhauser Andrással, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával. (A megszólalás 16:27-nél indul.)

A műsor első részében az energiaválság magyar gazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkoztunk. A második negyedéves növekedési adatok végre némi bizakodásra adtak okot, most azonban a küszöbön álló fogyasztási korlátozások negatív folyamatokat indíthatnak el. Mennyivel lassulhat a növekedés, mekkora nyomás alá kerülhet a költségvetés és milyen állapotban éri a vállalati szektort az újabb krízis? A témában Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét kérdeztük. A vállalati szektor alkalmazkodási lehetőségeit pedig bővebben a szeptember 9-i Lendületben a hazai vállalkozások 2026 konferencián vesszük górcső alá, amelyre már kaphatók a jegyek.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Lendületben a hazai vállalkozások 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Energiaválság: lőttek a növekedésnek? − (02:14)
  • Kékszalag üzleti prizmán át − (16:27)
  • Makronaptár − (25:50)

Címlapkép forrása: Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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