Rossz hírt közölt a Lufthansa

A német légitársaság kedden közölte, hogy

az idei évben 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti korrigált üzemi eredményt (EBIT) vár,

szemben a tavalyi 1,96 milliárd euróval. Ez jelentős visszalépés a korábbi előrejelzéshez képest, amely még az előző évi szintet lényegesen meghaladó eredményt valószínűsített. A cég emellett a kapacitásbővítésről is lemondott, így az eredetileg tervezett legfeljebb 2 százalékos növekedés helyett a tavalyi szinten tartja az idei kínálatát.

A visszafogottabb kilátások hátterében elsősorban a várakozásoktól elmaradó második negyedéves eredmények állnak. A korrigált üzemi eredmény 383 millió euróra esett vissza, ami kevesebb mint a fele az egy évvel korábbi értéknek, miközben az elemzők 477 millió euró körüli összegre számítottak. A legnagyobb tételt az üzemanyagköltségek éves szinten 750 millió eurós növekedése jelentette, amit a közel-keleti konfliktus is súlyosbított. A Lufthansa becslése szerint a drágább kerozin idén összességében mintegy 1,5 milliárd eurós többletterhet ró a vállalatra. A negyedév során emellett a pilóták és a légiutas-kísérők bérmegállapodásokhoz kapcsolódó sztrájkjai is legalább 150 millió eurós kiesést okoztak.

A költségek megfékezése érdekében a cég több határozott intézkedést hozott. Felgyorsította a CityLine regionális leányvállalat kivezetését, törölt mintegy 20 ezer veszteséges, rövid távú járatot, és kivonta a forgalomból a régebbi, magas fogyasztású repülőgépeit. A beruházási keretet is csökkentette 2,9 milliárd euróról 2,5 milliárd euróra, mivel az idén a tervezettnél kevesebb új repülőgép érkezik a flottába. Emellett a vállalat 2030-ig 4000 adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi, a kapacitások egy részét pedig a magasabb költségstruktúrájú anyavállalattól az alacsonyabb személyzeti költségű Discover és City Airlines márkákhoz csoportosítja át, ahol a légi személyzet költségei akár 40 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek.

A cargo-üzletág ugyanakkor pozitív kivételként teljesített, hiszen a teherszállítási ágazat nyeresége közel 60 százalékkal nőtt a második negyedévben. Az utaskeresletet továbbra is stabilnak értékeli a cég, az ázsiai útvonalakon pedig a hozamok több mint 13 százalékkal haladták meg a tavalyi szintet.

A költségnyomás ellenére a Lufthansa terjeszkedési lehetőségeket is mérlegel. Az Air France-KLM csoporttal versengve nyújtott be kötelező érvényű ajánlatot a portugál állami légitársaság, a TAP kisebbségi részesedésének megszerzésére, amelyről a Parpública állami holding dönt majd.

A negyedéves eredményeket és a profit warningot követően több mint 6 százalékos eséssel kezdi a mai kereskedést a Lufthansa részvénye.

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