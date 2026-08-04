Új sztárpapírja van ma a magyar tőzsdének

Aggasztó jelek a Spotify-nál: fontos piacokon veszít a zeneszolgáltató
A vártnál gyengébb harmadik negyedéves eredményt vetít előre a Spotify ma közzétett gyorsjelentésében, miközben a legfontosabb piacain, Európában és Észak-Amerikában lassult a felhasználói bázis bővülése. A hír hatására a cég részvényeinek árfolyama az amerikai nyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékot esett.
Az Alteo ma a nap nyertese a magyar tőzsdén
Jó hangulatban telt a délelőtt az európai tőzsdéken, ez alól a BUX sem kivétel, kis pluszban áll a nap felénél a hazai index. A nap nyertese az Alteo a tegnapi gyorsjelentést követően.
Ez már "nem evilági" - megszólalt a világ legtitokzatosabb cégének vezetője
Meredeken emelkednek a Palantir részvényei a keddi nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a várakozásokat jelentősen meghaladó második negyedéves gyorsjelentést tett közzé, a kiemelkedő teljesítményt pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szuverenitási igények hajtották - számolt be a CNBC.
Évekre elfogyott a hely a SpaceX rakétáin, nagy drágulás jöhet a műholdak feljuttatásában
A SpaceX egyre nagyobb arányban foglalja le saját Falcon 9 hordozórakétáinak kapacitását a Starlink műholdak pályára állítására. Ez komoly nehézséget okoz a versenytársaknak és az űripar kisebb szereplőinek, amelyek eddig nagyrészt Elon Musk cégére támaszkodtak a műholdak feljuttatásában.
Súlyos korlátozásra készül Amerika, komoly drágulás jöhet a technológiai szektorban
A Trump-kormányzat az amerikai adatközponti infrastruktúra védelmében tervezi betiltani az új kínai optikai adóvevők (transceiverek) importját – értesült a Reuters.
Alteo: +9%
Tovább emelkedik az Alteo, már több mint 9 százalékos pluszban áll a részvény a mai kereskedésben.
Ma jelent a SpaceX és az AMD
Pluszban állnak az amerikai határidős indexek, különösen a Nasdaq emelkedik, 0,4 százalékos erősödést jelez előre a nyitásra. A Dow és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedést mutat.
Fontos gyorsjelentések érkeznek még ma az Egyesült Államokból: nyitás előtt jelent a Caterpillar, a Coca-Cola és a McDonald’s, zárás után jön az AMD, a SpaceX negyedéves eredménye. A Coca-Cola kivételével midegyik részvény kissé emelkedik a nyitás előtti kereskedésben.
Kis emelkedésben az olajárak
Ellentmondásos hírek érkeznek ma az amerikai-iráni tárgyalásokról, miközben Donald Trump szerint folyamatban vannak a tárgyalások, Teherán ezt tagadja, sőt, közlésük szerint nincs is ilyen terv a közeljövőben. Közben Trump kijelentette, hogy ez Irán utolsó esélye az öt hónapja tartó konfliktus lezárására.
Az olajárak mérsékelt emelkedésekkel reagálnak, a WTI 1,9 százalékos, a brent 2,6 százalékos pluszban áll.
Friss olajár-jóslatot mondott be a Goldman Sachs
A Goldman Sachs friss előrejelzése szerint a brent nyersolaj hordónkénti ára a 80–90 dolláros sávban maradhat mindaddig, amíg nem születik új amerikai–iráni alku, vagy nem eszkalálódik jelentősen a két ország közötti konfliktus. Az elemző szerint a fizikai olajpiaci kínálat továbbra is szűkül, miközben az árakban egyelőre csak mérsékelt kockázati felár tükröződik.
Leminősítést kapott az Opus Global
Leminősítette a Scope Ratings az Opus Globalt, amikor elvégezte a Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez szükséges hitelminősítés felülvizsgálatát júliusban – derül ki az Opus Global közleményéből.
Az élen az Alteo a magyar tőzsdén
A magyar tőzsde legjobban teljesítő részvénye ma az Alteo, a társaság részvényei átlag feletti forgalommal emelkednek 5,7 százalékot ma reggel.
A társaság tegnap tette közzé második negyedéves számait, amelyben kedvező alapfolyamatokról számolt be. Lendületes növekedéssel zárta az első félévet a cég: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett. A társaság közben újabb kapacitásokat állított üzembe, előrelépett a szélerőmű-fejlesztésben, és bővíti hulladékfeldolgozó tevékenységét is.
Emelkedés Európában
Emelkednek a nyitásban az irányadó európai indexek,
a Stoxx 600 0,7 százalékot, a DAX 0,9 százalékot, az FTSE-100 0,7 százalékot emelkedett, míg a CAC-40 0,5 százalékkal került feljebb.
A tőzsdék annak ellenére emelkednek, hogy csalódást keltő gyorsjelentés is jött, a Lufthansa árfolyama több mint 9 százalékot esett, miután a várttól elmaradó számokat közölt a légitársaság és lefelé módosította idei előrejelzését, nagyrészt a megugró üzemanyagköltségek következtében.
A BP viszont 1,5 százalékos pluszban van, miután az elemzői várakozást meghaladó profitot ért el a második negyedévben.
A Bayer szintén emelkedik, 4,6 százalékot, miután kismértékű növekedésről számolt be a cég a működési eredmény tekintetében, ami pozitív meglepetést okozott.
Rossz hírt közölt a Lufthansa
Jelentősen rontotta az idei évre vonatkozó profitkilátásait a Lufthansa, mivel az üzemanyagköltségek megugrása, a munkabeszüntetések és a rövidülő foglalási időszakok miatt az eredetileg vártnál jóval bizonytalanabb pénzügyi év elé néz a légitársaság - írja a Bloomberg.
Emelkedéssel kezdi a napot a hazai blue chipek többsége
Mérsékelt emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, pluszban nyitott a BUX is.
Megindult a harc a jövő szupereszközeiért: bíróság elé rángatná volt dolgozóit az Apple
Az Apple hétfőn ideiglenes intézkedést kért egy amerikai bíróságtól, amellyel megtiltaná két korábbi alkalmazottjának és az OpenAI-nak, hogy hozzáférjenek a cég bizalmas információihoz, azokat felhasználják vagy továbbadják. A cupertinói technológiai óriás ezzel újabb lépést tett az üzleti titkok eltulajdonítása miatt indított perében.
Kiugró profitot termelnek az olajcégek, Donald Trumpnak ez nem tetszik
A BP a kedden közzétett második negyedéves eredményeivel jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, mivel a Közel-Keleten zajló amerikai–iráni konfliktus által felhajtott energiaárak rekordközeli nyereséget hoztak a brit olajóriásnak - jelentette a CNBC.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel
történelmi csúcson zárt,a S&P 500 1,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalékot erősödött. Jól teljesítettek a techapírok, az Amazon piaci kapitalizációja átlépte a 3000 milliárd dollárt, de emelkedett az Nvidia (+2,9%), a Meta (+6%), az Alphabet (+4,9%) és a Microsoft (+4,9%) is.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a kínai tőzsde indexe pedig 0,5 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC -40 és az FTSE-100 is 0,4 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az olajárak kissé emelkednek ma reggel, a WTI 0,8 százalékot, a brent 1,3 százalékot emelkedett.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza sem érkezik érdemi adat. Az Egyesült Államokból a júniusi külkereskedelmi statisztika kerül fókuszba, amely a vámpolitika hatásait és az importkereslet alakulását tükrözi, egyúttal a második negyedéves GDP-revíziók egyik bemeneti adata. Ezt követi a JOLTS munkaerőpiaci felmérés, amelynek betöltetlen álláshelyekre és felmondási rátára vonatkozó adatai a munkaerőpiac feszességéről árulkodnak, méghozzá olyan dimenzióban, amelyet a havi foglalkoztatási jelentés nem mutat meg. Ugyanekkor jelenik meg a gyártói megrendelések statisztikája, amely a beruházási ciklus állapotáról ad visszajelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 55,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a brent árfolyama már 48,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|53 178,41
|1,3%
|1,9%
|0,5%
|10,6%
|22,0%
|51,4%
|S&P 500
|7 600,5
|1,5%
|2,5%
|1,6%
|11,0%
|21,8%
|71,8%
|Nasdaq
|28 776,8
|1,8%
|2,6%
|-1,9%
|14,0%
|26,4%
|91,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 754,9
|-0,9%
|-1,8%
|-8,6%
|26,6%
|56,3%
|130,6%
|Hang Seng
|26 009,4
|0,5%
|3,2%
|11,4%
|1,5%
|6,1%
|-0,7%
|CSI 300
|4 543,18
|-1,0%
|-3,4%
|-6,2%
|-1,9%
|12,0%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 001,31
|1,5%
|2,5%
|0,9%
|6,2%
|11,0%
|67,2%
|CAC
|8 613,82
|1,2%
|2,5%
|1,2%
|5,7%
|14,1%
|28,1%
|FTSE
|10 857,7
|-0,1%
|0,7%
|1,7%
|9,3%
|19,7%
|52,8%
|FTSE MIB
|52 871,72
|1,3%
|1,6%
|0,1%
|17,6%
|32,4%
|108,5%
|IBEX
|19 982,6
|1,0%
|1,2%
|0,7%
|15,5%
|41,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 365,09
|0,5%
|2,0%
|3,0%
|32,7%
|46,6%
|198,8%
|ATX
|6 582,76
|1,9%
|3,6%
|0,3%
|23,6%
|47,7%
|87,6%
|PX
|2 737,57
|1,2%
|1,9%
|4,7%
|1,9%
|23,6%
|124,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 000
|0,4%
|2,0%
|0,2%
|33,9%
|65,9%
|183,9%
|Mol
|4 574
|1,0%
|4,0%
|17,0%
|55,6%
|51,4%
|88,9%
|Richter
|11 930
|1,1%
|1,6%
|-2,1%
|20,9%
|14,7%
|39,0%
|Magyar Telekom
|2 734
|-0,4%
|1,0%
|2,4%
|52,6%
|57,3%
|544,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|81,96
|-4,9%
|-2,7%
|17,5%
|43,1%
|19,8%
|16,2%
|Brent
|90,11
|0,0%
|2,0%
|25,2%
|48,1%
|29,2%
|24,2%
|Arany
|4 033,4
|-0,3%
|-1,1%
|-3,3%
|-6,7%
|20,4%
|123,0%
|Devizák
|EURHUF
|364,4750
|0,0%
|1,1%
|3,2%
|-5,1%
|-8,4%
|2,4%
|USDHUF
|316,5494
|-0,1%
|-0,1%
|2,5%
|-3,2%
|-8,1%
|5,5%
|GBPHUF
|424,8899
|-0,4%
|0,9%
|3,0%
|-3,6%
|-6,9%
|1,8%
|EURUSD
|1,1514
|0,1%
|1,3%
|0,6%
|-2,0%
|-0,4%
|-2,9%
|USDJPY
|159,2400
|0,0%
|-2,7%
|-1,3%
|1,6%
|7,5%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3438
|-0,1%
|1,0%
|0,6%
|-0,1%
|1,3%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 460,01
|1,0%
|-0,4%
|1,5%
|-28,5%
|-44,0%
|66,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,68
|-0,5%
|0,9%
|4,5%
|12,5%
|11,2%
|299,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,12
|-1,7%
|0,7%
|6,5%
|9,1%
|18,4%
|-695,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,1%
|-0,1%
|8,1%
|-19,9%
|-24,0%
|91,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
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Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
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