Új sztárpapírja van ma a magyar tőzsdének

Pluszban állnak az amerikai határidős indexek, különösen a Nasdaq emelkedik, 0,4 százalékos erősödést jelez előre a nyitásra. A Dow és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedést mutat.

Fontos gyorsjelentések érkeznek még ma az Egyesült Államokból: nyitás előtt jelent a Caterpillar, a Coca-Cola és a McDonald’s, zárás után jön az AMD, a SpaceX negyedéves eredménye. A Coca-Cola kivételével midegyik részvény kissé emelkedik a nyitás előtti kereskedésben.