Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!

Hatalmas ralit produkált ma az Alteo árfolyama: a tegnap közölt, rendkívül erős második negyedéves gyorsjelentés számaira reagálva a részvény végül 13,1 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol és az OTP is soha nem látott szintre került, ráadásul a BUX index is történelmi csúcson zárt.

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Ma a BUX-index 1,2 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest,

ezzel soha nem látott szinten zárt a börze.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett,

az OTP és a Mol is új történelmi csúcson zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat,

a legjobban az Alteo és a Gránit Bank teljesített, előbbi 13,1, utóbbi 4,4 százalékot erősödött,

a sor végén az ANY állt 1,2 százalékos eséssel.

Arra reagáltak ilyen hevesen a befektetők, hogy az Alteo a tegnapi beszámolója alapján lendületes növekedéssel zárta az első félévet: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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