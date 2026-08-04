Valósággal felrobbant a magyar tőzsde új sztárja!

Ma a BUX-index 1,2 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest,
ezzel soha nem látott szinten zárt a börze.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett,
az OTP és a Mol is új történelmi csúcson zárt.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat,
a legjobban az Alteo és a Gránit Bank teljesített, előbbi 13,1, utóbbi 4,4 százalékot erősödött,
a sor végén az ANY állt 1,2 százalékos eséssel.
Arra reagáltak ilyen hevesen a befektetők, hogy az Alteo a tegnapi beszámolója alapján lendületes növekedéssel zárta az első félévet: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: peshkov
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