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A Richter ma a kivétel a blue chipek között
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A Richter ma a kivétel a blue chipek között

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A pozitív nyitás után lefordultak az európai tőzsdék, a BUX a nyitás óta mínuszban áll, miután a blue chipek többsége lefelé vette az irányt. Az egyedüli kivétel a Richter ma, ami 1,6 százalékot erősödött.
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Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esik, egyedül

a Richter a kivétel, amely 1,4 százalékot emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma vegyes a hangulat, a BIF árfolyama 2,5 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,8 százalékkal esett. A legjobban ma az Appeninn részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,71 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Alteo részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: oatawa

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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