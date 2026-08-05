Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők

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A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.

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Nagy növekedés

A SpaceX júniusban hajtotta végre történelmi méretű tőzsdei bevezetését, így a mostani volt az első negyedév, amikor a nyilvános piac előtt kellett részletesen bemutatnia a működését. A társaság februárban felvásárolta az xAI-t, amelybe az X közösségi platform, a Grok modellek és az AI-adatközpontok is beletartoznak. A jelentés ezért már három szegmensre bontja a vállalatot: űripar, konnektivitás és mesterséges intelligencia. A közölt 2025-ös összehasonlító számok szintén tartalmazzák az AI-üzletágat. A SpaceX közlése alapján a főbb számok a következők voltak:

A bevétel 91,9 százalékkal, 4,1 milliárdról 7,8 milliárd dollárra nőtt. Ez 13 százalékkal haladta meg a 6,9 milliárd dollár körüli piaci konszenzust, és az első negyedévhez képest is 66,5 százalékos bővülést jelentett.

A korrigált EBITDA 191 százalékkal, 1,2 milliárdról 3,5 milliárd dollárra ugrott, ami 45,3 százalékos korrigált EBITDA-marzsot jelent.

191 százalékkal, 1,2 milliárdról 3,5 milliárd dollárra ugrott, ami 45,3 százalékos korrigált EBITDA-marzsot jelent. A működési veszteség 970 millióról 143 millió dollárra csökkent, így a működési marzs mínusz 23,8 százalékról mínusz 1,8 százalékra javult.

A nettó veszteség 1,01 milliárdról 541 millió dollárra mérséklődött. Még több Üzlet Sorra dőlnek a csúcsok a tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat? Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire! Az egy részvényre jutó veszteség 9 cent lett, miközben az elemzők 26 centes mínuszra számítottak.

A beruházások összege 2,8 milliárdról 18,4 milliárd dollárra emelkedett. A capex az első negyedévi 10,1 milliárd dollárhoz képest is 82 százalékkal nőtt, és mintegy 31 százalékkal múlta felül a Reuters által idézett 14,05 milliárd dolláros várakozást.

A Starlink viszi a hátán a vállalatot

A SpaceX legfontosabb üzletága jelenleg a Starlinket, valamint a vállalati és kormányzati műholdas szolgáltatásokat magában foglaló konnektivitási szegmens. Ennek bevétele 65,8 százalékkal, 4,3 milliárd dollárra nőtt, vagyis a csoportszintű árbevétel 54,9 százalékát adta. A működési eredmény ennél is gyorsabban, 79,4 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra emelkedett, a működési marzs pedig 35,7-ről 38,6 százalékra javult.

A Starlink előfizetőinek száma egy év alatt megduplázódott, és június végére elérte a 12 milliót. Az egy előfizetőre jutó havi bevétel közben 85 dollárról 66 dollárra, 22 százalékkal csökkent a nemzetközi terjeszkedés és az olcsóbb csomagok bevezetése miatt. Az előfizetői kör bővülése ellensúlyozta az alacsonyabb árazást: a lakossági bevétel 44 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra nőtt.

Még gyorsabban bővült a vállalati és kormányzati üzlet, amely 108 százalékos növekedéssel 1,8 milliárd dollár bevételt termelt. A SpaceX több légitársasággal kötött megállapodást, és 6 milliárd dollárt meghaladó, többéves amerikai kormányzati szerződésállományt nyert el a Starshield biztonságos műholdas hálózatára. A Starlink profitabilitása szempontjából ez a bevételi mix legalább olyan fontos, mint a lakossági előfizetők száma: az üzleti, légi közlekedési, tengeri és védelmi szolgáltatások gyorsabban nőnek, és kevésbé függnek a lakossági havidíjaktól.

Az AI már nagyobb üzlet, mint a rakétaindítás

A negyedév leglátványosabb növekedését az AI-szegmens produkálta. Bevétele éves alapon 247,5 százalékkal, 737 millióról 2,6 milliárd dollárra ugrott, az első negyedévi 818 millió dollárhoz képest pedig több mint megháromszorozódott.

Az AI ezzel már a teljes bevétel 32,8 százalékát adta, és több mint két és félszer akkora üzletté vált, mint a 962 millió dolláros űripari szegmens.

A növekedés forrása döntően az AI-infrastruktúra volt. A hirdetési bevétel 426 millióról 367 millió dollárra csökkent, miközben az AI-megoldásokból és infrastruktúrából származó bevétel 311 millióról 2,2 milliárd dollárra emelkedett. A társaság 14,1 milliárd dollár összértékű felhőszolgáltatási szerződést írt alá, amelyek már a második negyedévben 1,6 milliárd dollár többletbevételt hoztak. A Reuters szerint a számítási kapacitást vásárló ügyfelek között az Anthropic, a Google és a Reflection AI is szerepel. A rendelkezésre álló névleges számítási kapacitás egy év alatt 0,4 gigawattról 1,4 gigawattra nőtt.

Az üzletág GAAP szerinti működési vesztesége 1,5 milliárdról 1,3 milliárd dollárra csökkent, az első negyedévi 2,5 milliárd dollárhoz képest pedig közel megfeleződött. A korrigált EBITDA ugyanakkor mínusz 276 millióról plusz 1,2 milliárd dollárra fordult. Ezt a számot óvatosan érdemes kezelni: a korrekció 1,9 milliárd dollár értékcsökkenést és 516 millió dollár részvényalapú juttatást szűr ki. Egy ennyire tőkeigényes adatközpont üzletnél az értékcsökkenés jelentős gazdasági költséget tükröz, így a pozitív korrigált EBITDA még nem azonos a kiforrott profitabilitással.

A beruházási oldal megmutatja ennek az árát.

Az AI-szegmens capexe 749 millióról 15,8 milliárd dollárra, több mint a hússzorosára ugrott, és a teljes vállalati beruházás 86 százalékát vitte el.

A negyedéves AI-capex az üzletág árbevételének több mint hatszorosa volt. A kockázatokat növeli az ügyfélkoncentráció is: a két legnagyobb ügyfél együttesen a csoport bevételének 37,8 százalékát adta, közülük az egyik kifejezetten az AI-szegmenshez kapcsolódott. A SpaceX emellett 60 milliárd dollárért tervezi felvásárolni a Cursor fejlesztőjét, az Anysphere-t, a tranzakció lezárását a harmadik negyedévre várja.

A rakéták még viszik a pénzt

Az űripari szegmens bevétele 29 százalékkal, 962 millió dollárra nőtt. A negyedévben tíz ügyféllövést hajtottak végre az egy évvel korábbi kilenccel szemben, és a kedvezőbb megrendelői mix is javította a bevételt. A teljes indításszám ugyanakkor 46-ról 38-ra, a pályára állított tömeg pedig 652 tonnáról 485 tonnára csökkent, mivel a saját Starlink-indítások száma 37-ről 28-ra esett.

A Starship fejlesztése erősen terheli az eredményt. A szegmens kutatás-fejlesztési kiadásai 55 százalékkal, 1,1 milliárd dollárra emelkedtek, így a működési veszteség 369 millióról 542 millió dollárra nőtt. Ez mínusz 56,3 százalékos működési marzsnak felel meg. A SpaceX a negyedév során előrelépett a Starship V3 tesztelésében, júliusban pedig húsz sorozatgyártott V3 Starlink-műholdat is pályára állított. A fejlesztés hosszabb távon érdemben csökkentheti a pályára állítás költségét és megsokszorozhatja a Starlink kapacitását, a jelenlegi időszakban azonban egyre nagyobb veszteséget okoz az űripari szegmensben.

Van miből költeni, de gyorsan fogy a pénz

A féléves cash flow-kimutatás egyszerre mutatja a működés javulását és a beruházási program méretét. Az operatív cash flow 351 millióról 3,5 milliárd dollárra nőtt, miközben a beruházások összege 7 milliárdról 28,5 milliárd dollárra emelkedett. A két tételből számított, közelítő szabad cash flow így mínusz 25,0 milliárd dollár volt az első félévben. A teljes befektetési cash flow mínusz 34,5 milliárd dollárt, a finanszírozási cash flow pedig plusz 100,3 milliárd dollárt tett ki.

A finanszírozási háttér egyelőre rendkívül erős. A júniusi részvénykibocsátás 85,7 milliárd dollár nettó bevételt hozott, a vállalat pedig további 25 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki. Június végén 93,5 milliárd dollár készpénzzel és 6,5 milliárd dollár értékpapírral rendelkezett, vagyis a likvid eszközök összege elérte a 100 milliárd dollárt. Ezzel 38,4 milliárd dollárnyi bruttó adósság állt szemben. A szerződésállomány 47,5 milliárd dollár volt, amelynek 56 százalékát egy éven belül tervezi bevételként elszámolni a társaság.

A pénzügyi igazgató szerint a beruházások a következő néhány negyedévben is a mostanihoz hasonló szinten maradhatnak.

Ha a második negyedéves ütem kitart, az éves capex megközelítheti a 65 milliárd dollárt. A SpaceX mérlege elbírja a jelenlegi beruházási hullámot, a részvényesi értékhez viszont az is szükséges, hogy az új kapacitások gyorsan és magas megtérüléssel kezdjenek bevételt termelni.

Óriási ígéreteket kell teljesíteni

A menedzsment decemberre 100 milliárd dolláros évesített bevételi ütemet vár, Elon Musk pedig 2030-ra, kedvező esetben már 2029-re 1 ezermilliárd dolláros éves bevételről beszélt. A második negyedéves árbevétel évesítve még 31,3 milliárd dollár, így már a rövid távú cél is rendkívül meredek felfutást feltételez.

Az zárás utáni, nagyjából 115 dolláros árfolyamon a SpaceX piaci értéke megközelítőleg 1,5 ezermilliárd dollár, ami a második negyedéves bevétel évesített értékének mintegy 48-szorosa. Az értékeltség ezért nagyon kevés teret hagy az esetleges hibáknak.

A gyorsjelentés igazolta, hogy a Starlink már képes magas marzzsal érdemi profitot termelni és részben finanszírozni a csoport növekedését, az AI-kapacitások iránt pedig valós, fizetőképes kereslet jelent meg. A következő negyedévek kulcskérdése a beruházások megtérülése lesz: a piac azt figyeli majd, hogy az AI-szerződésekből származó bevétel tartja-e a mostani tempót, javul-e az eredmény, és képes-e a Starship fejlesztése érdemi kereskedelmi előnyt teremteni.

A mostani árfolyamreakció alapján a befektetők erős növekedést láttak, a költésekkel szemben azonban jóval kevésbé türelmesek. A zárás utáni kereskedésben 7,5 százalékot esett a SpaceX árfolyama.

Címlapkép forrása: Manuel Mazzanti/NurPhoto via Getty Images