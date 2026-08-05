Erősen indul a nap az amerikai tőzsdéken - Mi mozgatja ma a piacokat?

Emelkedéssel indítják a szerdai kereskedést az amerikai indexek, az iráni megállapodással kapcsolatos optimizmus fűti az emelkedést, és érkezett néhány pozitív vállalati gyorsjelentés is. A Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 0,6 százalékot, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben.

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A tegnapi zárás óta gyorsjelentést publikáló fontosabb cégek árfolyama így alakul a nyitás után: