Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat

A hangulat kifejezetten optimista volt a piacokon, az amerikai indexek nagyot raliztak kedden, a Dow és az S&P 500 új történelmi csúcsra ment, az ázsiai tőzsdéken is emelkedéseket lehetett reggel látni, a Nikkei különösen jól teljesített és az európai indexek is erősödésekkel nyitottak. Napközben azonban olvadtak a pluszok Európában, a magyar tőzsde pedig alulteljesítő volt ma a Mol és az OTP esése következtében. Az amerikai tőzsdéken erősen indult a szerdai kereskedés, de a Nasdaq és az S&P 500 végül estek, míg a Dow Jones emelkedett.
Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!
Egy júliusi elemzésünkben egy olyan részvényről beszéltünk, amelyben egy másfél éve fennálló csökkenő trend törhet meg. Ez a várt kitörés pedig végül a héten meg is történt, ezzel pedig nagy út nyílt meg felfelé a szóban forgó cég papírjaiban.
Zárásra lefordult a Nasdaq és az S&P 500
Vegyesen zártak az amerikai piacok: a technológiai részvények nyomás alatt maradtak,
- a Nasdaq 0,83%-kal esett, míg
- az S&P 500 mérsékelten, 0,17%-kal került lejjebb.
- A blue chipek ugyanakkor jobban teljesítettek, a Dow Jones 0,49%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést.
A kockázati hangulat javulását jelezte, hogy a VIX 4,18%-kal 15,81 pontra csökkent. A 10 éves amerikai hozam enyhén, 4,615%-ra mérséklődött, miközben az euro-dollár 1,155-re emelkedett, tehát enyhén gyengült az amerikai deviza.
A nyersanyagpiacon az arany látványosan, 3,76%-kal 4308,6 dollárra ugrott, míg az olaj 1,14%-kal 74,91 dollárra gyengült.
A Shopper Park Plus eurókötvény-kibocsátás lehetőségét vizsgálja; a lengyelországi és szlovákiai akvizíciók hajtották az bevételt
Jelentős, 43,4 millió eurós adózott nyereséggel zárta az idei év első felét az SPP Csoport. Az eredményt és a bérletidíj-bevételek 56 százalékos ugrását elsősorban az új lengyelországi, illetve szlovákiai akvizíciók hajtották. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében
az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a következő két évben kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.
A 2026. első félévi profit 28,2 millió euróval szárnyalta túl az egy évvel korábbi időszakot: a növekedésben kulcsszerepet játszott az újonnan megvásárolt lengyelországi ingatlanportfólió, amelynél a vételár és az aktuális piaci érték közötti különbözet
22,9 millió eurós egyszeri átértékelési nyereséget jelentett a cégcsoportnak.
A terjeszkedés a bérletidíj-bevételen is meglátszik, ez idén elérte a 23,5 millió eurót. A tavalyi év azonos időszakához képest elkönyvelt 8,4 millió eurós többlet főként a szlovák és a március elején átvett lengyel ingatlanoknak köszönhető. A magyarországi bérletidíj-bevételek szintén dinamikusan, több mint 18 százalékkal nőttek a korábban visszavett területek sikeres újrahasznosítása révén, míg a cseh piac is enyhe bővülést mutatott.
A vállalatcsoport üzemi szinten javította a hatékonyságát: a vezetőség egyik fő stratégiai célja az üzemeltetési veszteség minimalizálása volt. Bár egy lengyelországi ingatlanátvételhez köthető egyszeri tétel miatt az üzemi eredmény eleve pozitív lett, e hatás nélkül számolva is van javulás, ugyanis a bérleti díjakra vetített üzemeltetési veszteség aránya a tavalyi 13,6 százalékról az iparági sztenderdnek számító 5-10 százalékos sáv alá, 4,5 százalékra esett.
|Shopper Park Plus pénzügyi és működési összefoglaló
|2026 I. félév
|2025 I. félév
|Változás (%)
|Mértékegység
|Bérleti díj bevétel
|23,5
|15,1
|+55,6%
|MEUR
|Üzemeltetési eredmény
|0,1
|-2,1
|MEUR
|Bruttó eredmény
|23,6
|13,0
|+81,5%
|MEUR
|Átértékelési nyereség
|35,9
|11,5
|+212,2%
|MEUR
|Igazgatási költség
|-3,7
|-2,3
|-60,9%
|MEUR
|Nettó pénzügyi eredmény
|-7,5
|-5,1
|-47,1%
|MEUR
|Adózott eredmény
|43,4
|15,1
|+187,4%
|MEUR
|Egy részvényre jutó eredmény
|1,75
|0,82
|+113,4%
|EUR
|Forrás: SPP Csoport
Az SPP Csoport továbbra is aktívan keresi a portfóliójába illeszkedő felvásárlási célpontokat. Az akvizíciók részleges finanszírozására a következő két évben egy euróalapú kötvényprogram indítását vizsgálják, amelyből csak 2026-ra 40–50 millió eurós kibocsátást terveznek. A tranzakciót követően a cég hitelfedezeti mutatója (LTV) várhatóan továbbra is a kitűzött, biztonságos 50-60 százalékos sávban marad.
A jövőbeli eredményeket a makrogazdasági tényezők, leginkább a kiskereskedelmi forgalom és az energiaárak alakulása befolyásolhatja. Míg az idei első félévben a szlovák piac stagnált, Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban kedvezően alakult a kiskereskedelmi forgalom. Bár az energiaárak magasabbak voltak a tavalyiaknál, egyelőre nem rontották érdemben az üzemi eredményeket, ugyanakkor a piaci volatilitás továbbra is kockázatot jelent.
Magyar Telekom gyorsjelentés: nem vár további tartós árfolyam-emelkedést az OTP
A menedzsment nem módosította az idei eredményvárakozásait, így az OTP elemzése szerint a Magyar Telekom este megjelent gyorsjelentése "önmagában kevés lesz ahhoz, hogy további tartós árfolyam-emelkedést indítson el a részvényben" - írja Békési Ádám elemző.
Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?
Megközelítőleg az elemzői várakozásoknak megfelelő második negyedéves eredményeket tett közzé a Magyar Telekom ma, piaczárás után publikált gyorsjelentésében. A bevétel kismértékben emelkedett, még az inflációkövető díjkorrekció hatása nélkül, az EBITDA pedig minimálisan csökkent a bázisidőszaki egyszeri pozitív tételek hiánya következtében. A mobil adat továbbra is a növekedés húzóereje, míg a rendszerintergáció/IT üzletág a lezárt negyedévben is a bevételek csökkenésétől szenvedett. Mutatjuk a gyorsjelentés főbb üzeneteit, és megnéztük azt is, hogy olcsók-e még a részvények az idei 50 százalékos árfolyamemelkedés után.
Erős negyedéves jelentések és az iráni megállapodással kapcsolatos remények segítik a ralit amerikában
A Disney és az Eli Lilly meggyőző negyedéves eredményei, valamint az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatos remények tovább hajtották az amerikai piacokat. A szerdai emelkedés a keddi nagy rali folytatása, amikor az S&P 500 először zárt 7700 pont felett, a Dow pedig több mint 900 pontos ugrással ért el újabb rekordot. Az elmúlt egy hétben a Dow és az S&P 500 egyaránt közel 6 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig csaknem 9 százalékot emelkedett. A FactSet adatai szerint a gyorsjelentési szezon eddig kifejezetten erős, az S&P 500 vállalatainak több mint 84 százaléka múlta felül az elemzői várakozásokat - írta a CNBC.
Az olajárak a keddi esés után stabilak maradtak. Kedden Scott Bessent pénzügyminiszter jelezte, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állhat a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodáshoz. A WTI szeptemberi határidős ára hordónként 75 dollár körül, a Brent októberi jegyzése pedig mintegy 79 dolláron mozog.
Nem minden vállalat teljesít jól, az AMD részvényei például több mint 6 százalékot estek, miután a chipgyártó kiigazított eredménye csak minimálisan haladta meg az elemzői konszenzust. A SpaceX papírjai pedig 7 százalékot meghaladó mínuszban vannak a júniusi tőzsdére lépés óta közzétett első negyedéves jelentés nyomán. Elon Musk űripari vállalata a második negyedévben hatszorosára, 18,4 milliárd dollárra növelte beruházási kiadásait, amelyek túlnyomó része a mesterséges intelligenciára irányult. Az Nvidia részvényei viszont közel 4 százalékot ugrottak, miután Musk a SpaceX gyorsjelentési elemzői konferenciáján bejelentette, hogy a vállalat a jövőben kizárólag Nvidia processzorokat használ mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítéséhez.
Lendületet kapott a nap végén a 4iG árfolyama
Miközben az amerikai és az európai tőzsdéken többségében jó a hangulat, a BUX azonban esett a szerdai kereskedésben, elsősorban a Mol és az OTP esésének eredményeként. A midcapek közül a 4iG piacán voltak nagyobb mozgások a nap végén, több mint 5 százalékos pluszban zárt a részvény.
Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében az OTP friss negyedéves jelentéséről volt szó. Vendégünk volt Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője. Adásunk második részében a média- és szórakoztatóipar átalakulásáról volt szó. A szektort átrajzoló legfrissebb trendekről, köztük a reklámköltések alakulásáról, a streaming és a mozi versenyfutásáról, valamint a konferenciapiac élményalapúvá válásáról Madar Norberttel, a PwC Magyarország retail- és médiaipari szakértőjével beszélgetünk.
Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?
Javában zajlik a második negyedéves gyorsjelentési szezon itthon, a héten mind a négy blue chip közzéteszi számait, pénteken a Richter is sorra kerül a társaság eseménynaptára szerint. Mutatjuk, milyen negyedévet várnak az elemzők a konszenzus alapján, és hogy mi mozgathatta a számokat az időszakban.
2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők
Ritkán állnak össze ennyire a csillagok egy Mol-gyorsjelentés előtt: több meghatározó piaci folyamat is látványosan a vállalat kezére játszhatott, miközben a működési nehézségek csak részben tompíthatták a pozitív hatásokat. Az elemzői várakozások alapján egyes eredménymutatók akár a 2022-es energiaválság kiugróan jövedelmező időszakát is megidézhetik. A péntek hajnalban érkező számok a részvény következő nagyobb mozgásának irányát is kijelölhetik. Megnéztük, mekkora eredményrobbanást áraznak az elemzők, melyik üzletág húzhatja a számokat, és hol lehet a gyorsjelentés legnagyobb meglepetése.
Ugranak az amerikai indexek
Emelkedéssel indítják a szerdai kereskedést az amerikai indexek, az iráni megállapodással kapcsolatos optimizmus fűti az emelkedést, és érkezett néhány pozitív vállalati gyorsjelentés is. A Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 0,6 százalékot, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben.
A tegnapi zárás óta gyorsjelentést publikáló fontosabb cégek árfolyama így alakul a nyitás után:
- AMD -5,2%
- SpaceX -10%
- Eli Lilly +5,7%
- Disney +3%
Várttól gyengébb munkaerőpiaci adat jött az Egyesült Államokból
A várakozásoknál gyengébb munkaerőpiaci adat érkezett az Egyesült Államokból, az ADP felmérése szerint mindössze 44 ezerrel bővült júliusban a foglalkoztatottság, szemben a 95 ezer várakozással.
Az amerikai határidős indexek nem mozdultak jelentősen az adatra, a Dow és az S&P 500 futures is 0,5 százalékos pluszt jelez előre a nyitásra.
Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár
Több mint 2 százalékot emelkedett a mai kereskedésben az aranyár és június óta nem látott szintre ugrott. A befektetők figyelme most a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatokra irányul, amelyek támpontot adhatnak a Fed kamatemelési pályájára vonatkozóan.
Jól mennek az élményparkok még mindig a Disney-nél
A Walt Disney felemás negyedéves eredményeket közölt, ugyanis az egy részvényre jutó eredmény jelentősen felülmúlta a várakozásokat, miközben az árbevétel kissé elmaradt az elemzői konszenzustól. A növekedést elsősorban az élményparkok és a streaming üzletág hajtotta - tudósított a CNBC.
Megállíthatatlan az amerikai gyógyszergyártó: dől a pénz a fogyasztószerekből
Az Eli Lilly a második negyedéves gyorsjelentésében minden várakozást felülmúló bevételről és nyereségről számolt be, miközben ismét megemelte az egész éves árbevételi előrejelzését. A kiemelkedő eredmények hátterében a Zepbound és a Mounjaro fogyasztószerek iránti töretlenül erős kereslet áll. Emelkedik is az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben - tudósított a CNBC.
Mínuszban a DAX
Az irányadó európai indexek már mínuszban állnak, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX és a CAC-40 szintén 0,1 százalékot, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.
A Richter ma a kivétel a blue chipek között
A pozitív nyitás után lefordultak az európai tőzsdék, a BUX a nyitás óta mínuszban áll, miután a blue chipek többsége lefelé vette az irányt. Az egyedüli kivétel a Richter ma, ami 1,6 százalékot erősödött.
Európában elolvadtak a pluszok
Szinte teljesen elolvadtak a pluszok a déli órákra az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén van, a DAX és a CAC-40 pedig minimális mínuszban áll a kereskedési nap felénél.
Az amerikai tőzsdéken kisebb emelkedésekkel kezdődhet a nap, a Dow és az S&P 500 futures is 0,3 százalékos pluszban áll.
Jelentett az Erste, az extraprofitadó jócskán visszavágta a nyereséget
Az erős hitelezési dinamika és a növekvő bevételek ellenére 20 százalékkal csökkent az Erste Bank első féléves adózott eredménye: a pénzintézet 55,7 milliárd forintos profittal zárta 2026 első hat hónapját a tavalyi 69,2 milliárd forint után. A visszaesés fő oka a jelentősen megemelt extraprofitadó, amely 37,6 milliárd forinttal terhelte az eredményt. Közben a teljes új hitelkihelyezés volumene 75 százalékkal nőtt, a lakossági hitelezés rekordokat döntött, a vállalati új kihelyezések csaknem megduplázódtak, a nemteljesítő hitelek aránya pedig történelmi mélypontra, 1,4 százalékra csökkent – hangzott el az Erste Bank szerdai sajtótájékoztatóján.
Tarol az OTP a magyar hitelpiacon, a Baltikumban jöhet a következő nagy dobás
Közel 80 milliárd forintnyi extra tétel húzta vissza az OTP magyarországi profitját a második negyedévben, miközben az alapfolyamatok továbbra is erősek maradtak. A bank több fontos hazai hitelterméknél 40 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik, céltartalék-fedezettsége kiemelkedik a régióban, a Luminor felvásárlásával pedig jelentős baltikumi szereplővé válhat. Az új szerzeménynél ugyanakkor még komoly lehetőség látszik a jövedelmezőség javítására és a költségek csökkentésére. Többek között ez derült ki a ma hajnalban közzétett gyorsjelentés utáni sajtótájékoztatón.
Fogynak a pluszok Európában
Mérséklődnek a pluszok az európai tőzsdéken, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 már csak 0,1 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll.
A BUX esik, 0,8 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül a Mol és az OTP van számottevő mínuszban, a Mol 1,8 százalékot, az OTP 0,8 százalékot veszített értékéből.
Friss véleményt mondott egy elemző: közel 20 százalékkal többet érhet a Masterplast részvénye
Megerősítette a Masterplast részvényeire vonatkozó ajánlását és célárát az MBH Bank elemzője a társaság legutóbbi, második negyedéves gyorsjelentésére reagálva.
Hatalmas leépítést hajt végre a Heineken, és még nincs vége a kirúgásoknak
A Heineken felülmúlta az elemzői várakozásokat az első félévben, az organikus üzemi eredménye ugyanis 6,7 százalékkal nőtt a várt 3,3 százalékos bővüléssel szemben, ami azt mutatja, hogy a sörgyártó óriás jelentős előrelépést ért el kétéves szerkezetátalakítási programjában.
Hiába vert minden várakozást az AMD, csúnyán ütik a részvényt
Rekordbevételt ért el az AMD, adatközponti üzletága pedig több mint kétszeresére nőtt. A vállalat a várakozásokat is felülmúlta, a részvény mégis közel 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben kedden.
Esik az OTP
A magyar tőzsde alulteljesítő ma, a blue chipek közül csak a Richter nem esik:
- az OTP -1,1%
- a Mol -0,9%
- a Magyar Telekom -0,2%
elmozdulásnál tart ma reggel.
Jól indul a nap Európában
Jól indul a nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékot, a DAX 0,6 százalékot, a CAC-40 0,1 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot emelkedett.
Sarokba szorítják a riválisok a fogyasztószerekkel a Novo Nordisket, esik az árfolyam
A Novo Nordisk a várakozásoknál jobb negyedéves eredményeket közölt, és megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését. A befektetőket azonban nem sikerült meggyőznie arról, hogy az Eli Lilly egyre erősödő versenynyomása mellett képes lesz visszatérni a fenntartható növekedési pályára - tudósított a CNBC.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a szerdai kereskedés, a BUX azonban esik a nyitást követő percekben, miután a Mol, az OTP és a Magyar Telekom is mínuszba fordult.
Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők
A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.
Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!
Hajnalban tette közzé második negyedéves eredményeit az OTP, egy céláremelés máris érkezett ma reggel a részvényekre: 53 640 forintra emelte célárát a Concorde, ajánlása pedig továbbra is vétel.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Komoly rali bontakozott ki kedden az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 1,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,8 százalék pluszban zárt, ezzel
mind a két index új történelmi csúcsra ment,míg a Nasdaq Compoxite 2,6 százalékos pluszban fejezte be a napot. Az emelkedést néhány pozitív vállalati gyorsjelentés, valamint Scott Bessent nyilatkozatai fűtötték, ami szerint a napokban megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel emelkednek, a Nikkei 3,6 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Shanghai Composite 1,5 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
- A magyar tőzsdén a vállalati jelentésekre lesz érdemes ma figyelni, hajnalban közzétette számait az OTP, zárás után pedig a Magyar Telekom gyorsjelentése érkezik.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai tőzsdék zárása után több fontos gyorsjelentés is érkezett, a SpaceX árfolyama 7,5 százalékot esett a negyedéves számokra, míg az AMD közel 9 százalékot zuhant.
Mi várható makro fronton?
Ma Kínából a RatingDog szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index érkezik, amely a belső kereslet erejéről ad támpontot a beruházásvezérelt növekedési modell átalakulása közepette. Az euróövezetből a júniusi termelői infláció jön, amely a fogyasztói árakba később begyűrűző költségnyomás korai indikátora. A nap súlypontja ismét az amerikai ISM-felmérés, ezúttal a szolgáltatószektoré, amely a gazdaság döntő hányadát fedi le, és amelynek foglalkoztatási alindexe a két nappal későbbi munkaerőpiaci jelentés előjeleként is olvasható.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 60,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 37,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|54 085,88
|1,7%
|2,5%
|2,2%
|12,5%
|22,4%
|55,5%
|S&P 500
|7 736,52
|1,8%
|4,1%
|3,4%
|13,0%
|22,2%
|75,7%
|Nasdaq
|29 733,16
|3,3%
|7,1%
|1,4%
|17,8%
|28,2%
|97,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 957,53
|0,3%
|2,6%
|-8,3%
|27,1%
|58,7%
|131,9%
|Hang Seng
|25 852,92
|-0,6%
|2,1%
|10,7%
|0,9%
|4,5%
|-2,2%
|CSI 300
|4 600,93
|1,3%
|0,7%
|-5,0%
|-0,6%
|13,0%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 202,35
|0,8%
|2,9%
|1,6%
|7,0%
|10,3%
|67,0%
|CAC
|8 666,63
|0,6%
|2,5%
|1,9%
|6,3%
|13,6%
|28,5%
|FTSE
|10 879,38
|0,2%
|0,1%
|1,9%
|9,5%
|19,2%
|52,7%
|FTSE MIB
|53 540,5
|1,3%
|3,6%
|1,4%
|19,1%
|31,6%
|110,0%
|IBEX
|20 023,6
|0,2%
|1,5%
|0,9%
|15,7%
|39,2%
|127,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|149 084,5
|1,2%
|3,3%
|4,2%
|34,3%
|47,7%
|199,7%
|ATX
|6 657,01
|1,1%
|5,1%
|1,4%
|25,0%
|47,3%
|88,2%
|PX
|2 766,09
|1,0%
|3,5%
|5,8%
|3,0%
|23,4%
|125,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|47 250
|0,5%
|2,6%
|0,7%
|34,6%
|64,7%
|186,4%
|Mol
|4 714
|3,1%
|7,8%
|20,6%
|60,3%
|57,1%
|89,3%
|Richter
|11 950
|0,2%
|2,3%
|-2,0%
|21,1%
|15,2%
|37,3%
|Magyar Telekom
|2 768
|1,2%
|0,7%
|3,7%
|54,5%
|58,0%
|554,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|77,33
|-5,6%
|-4,4%
|10,9%
|35,1%
|14,9%
|13,5%
|Brent
|83,83
|0,0%
|-0,4%
|16,5%
|37,8%
|21,9%
|18,8%
|Arany
|4 084,48
|1,3%
|1,3%
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|0,2%
|5,3%
|7,8%
|19,3%
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|-0,6%
|-0,1%
|7,4%
|-20,4%
|-23,1%
|92,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás
Szépen nőnek a hitelállományok, javulnak a marzsok, a tőkearányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az alapfolyamatok nagyon rendben vannak az OTP-nél. A számok megértését valamelyest nehezítik az extra tételek (kamatstop, támogatott lakossági hitelek, banki különadók, felügyeleti díjak, Mol-OTP sajátrészvénycsere, Portfolion befektetések átértékelése, orosz FX-konverzió stb.) és akkor a forint erősödésének hatásáról még nem is beszéltünk, ezek kibogozását is mutatjuk. Közben a menedzsment módosította az előrejelzését, és egy izgalmas információt is elrejtett a gyorsjelentésben. Mutatjuk a részleteket!
Raliztak az amerikai tőzsdék
Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
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