Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat

Jelentős, 43,4 millió eurós adózott nyereséggel zárta az idei év első felét az SPP Csoport. Az eredményt és a bérletidíj-bevételek 56 százalékos ugrását elsősorban az új lengyelországi, illetve szlovákiai akvizíciók hajtották. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében

az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a következő két évben kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.

A 2026. első félévi profit 28,2 millió euróval szárnyalta túl az egy évvel korábbi időszakot: a növekedésben kulcsszerepet játszott az újonnan megvásárolt lengyelországi ingatlanportfólió, amelynél a vételár és az aktuális piaci érték közötti különbözet

22,9 millió eurós egyszeri átértékelési nyereséget jelentett a cégcsoportnak.

A terjeszkedés a bérletidíj-bevételen is meglátszik, ez idén elérte a 23,5 millió eurót. A tavalyi év azonos időszakához képest elkönyvelt 8,4 millió eurós többlet főként a szlovák és a március elején átvett lengyel ingatlanoknak köszönhető. A magyarországi bérletidíj-bevételek szintén dinamikusan, több mint 18 százalékkal nőttek a korábban visszavett területek sikeres újrahasznosítása révén, míg a cseh piac is enyhe bővülést mutatott.

A vállalatcsoport üzemi szinten javította a hatékonyságát: a vezetőség egyik fő stratégiai célja az üzemeltetési veszteség minimalizálása volt. Bár egy lengyelországi ingatlanátvételhez köthető egyszeri tétel miatt az üzemi eredmény eleve pozitív lett, e hatás nélkül számolva is van javulás, ugyanis a bérleti díjakra vetített üzemeltetési veszteség aránya a tavalyi 13,6 százalékról az iparági sztenderdnek számító 5-10 százalékos sáv alá, 4,5 százalékra esett.

Shopper Park Plus pénzügyi és működési összefoglaló 2026 I. félév 2025 I. félév Változás (%) Mértékegység Bérleti díj bevétel 23,5 15,1 +55,6% MEUR Üzemeltetési eredmény 0,1 -2,1 MEUR Bruttó eredmény 23,6 13,0 +81,5% MEUR Átértékelési nyereség 35,9 11,5 +212,2% MEUR Igazgatási költség -3,7 -2,3 -60,9% MEUR Nettó pénzügyi eredmény -7,5 -5,1 -47,1% MEUR Adózott eredmény 43,4 15,1 +187,4% MEUR Egy részvényre jutó eredmény 1,75 0,82 +113,4% EUR Forrás: SPP Csoport

Az SPP Csoport továbbra is aktívan keresi a portfóliójába illeszkedő felvásárlási célpontokat. Az akvizíciók részleges finanszírozására a következő két évben egy euróalapú kötvényprogram indítását vizsgálják, amelyből csak 2026-ra 40–50 millió eurós kibocsátást terveznek. A tranzakciót követően a cég hitelfedezeti mutatója (LTV) várhatóan továbbra is a kitűzött, biztonságos 50-60 százalékos sávban marad.

A jövőbeli eredményeket a makrogazdasági tényezők, leginkább a kiskereskedelmi forgalom és az energiaárak alakulása befolyásolhatja. Míg az idei első félévben a szlovák piac stagnált, Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban kedvezően alakult a kiskereskedelmi forgalom. Bár az energiaárak magasabbak voltak a tavalyiaknál, egyelőre nem rontották érdemben az üzemi eredményeket, ugyanakkor a piaci volatilitás továbbra is kockázatot jelent.