Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat
Üzlet

Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat

Portfolio
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Az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények mellett a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek ma a befektetők külföldön és itthon is. Tegnap az amerikai tőzsdék zárása után jelentett a SpaceX és az AMD, a mai nyitás előtt pedig a Disney és az Eli Lilly, a hazai blue chipek közül pedig az OTP tette közzé hajnalban a számait, délután pedig a Magyar Telekom tette ugyanezt.

A hangulat kifejezetten optimista volt a piacokon, az amerikai indexek nagyot raliztak kedden, a Dow és az S&P 500 új történelmi csúcsra ment, az ázsiai tőzsdéken is emelkedéseket lehetett reggel látni, a Nikkei különösen jól teljesített és az európai indexek is erősödésekkel nyitottak. Napközben azonban olvadtak a pluszok Európában, a magyar tőzsde pedig alulteljesítő volt ma a Mol és az OTP esése következtében. Az amerikai tőzsdéken erősen indult a szerdai kereskedés, de a Nasdaq és az S&P 500 végül estek, míg a Dow Jones emelkedett.
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Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!

Egy júliusi elemzésünkben egy olyan részvényről beszéltünk, amelyben egy másfél éve fennálló csökkenő trend törhet meg. Ez a várt kitörés pedig végül a héten meg is történt, ezzel pedig nagy út nyílt meg felfelé a szóban forgó cég papírjaiban.

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Mutattunk egy részvényt: épp most tört ki!
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Zárásra lefordult a Nasdaq és az S&P 500

Vegyesen zártak az amerikai piacok: a technológiai részvények nyomás alatt maradtak,

  • Nasdaq 0,83%-kal esett, míg
  • az S&P 500 mérsékelten, 0,17%-kal került lejjebb.
  • A blue chipek ugyanakkor jobban teljesítettek, a Dow Jones 0,49%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést.

A kockázati hangulat javulását jelezte, hogy a VIX 4,18%-kal 15,81 pontra csökkent. A 10 éves amerikai hozam enyhén, 4,615%-ra mérséklődött, miközben az euro-dollár 1,155-re emelkedett, tehát enyhén gyengült az amerikai deviza.

A nyersanyagpiacon az arany látványosan, 3,76%-kal 4308,6 dollárra ugrott, míg az olaj 1,14%-kal 74,91 dollárra gyengült.

nasdaq
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A Shopper Park Plus eurókötvény-kibocsátás lehetőségét vizsgálja; a lengyelországi és szlovákiai akvizíciók hajtották az bevételt

Jelentős, 43,4 millió eurós adózott nyereséggel zárta az idei év első felét az SPP Csoport. Az eredményt és a bérletidíj-bevételek 56 százalékos ugrását elsősorban az új lengyelországi, illetve szlovákiai akvizíciók hajtották. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében

az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a következő két évben kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.

A 2026. első félévi profit 28,2 millió euróval szárnyalta túl az egy évvel korábbi időszakot: a növekedésben kulcsszerepet játszott az újonnan megvásárolt lengyelországi ingatlanportfólió, amelynél a vételár és az aktuális piaci érték közötti különbözet

22,9 millió eurós egyszeri átértékelési nyereséget jelentett a cégcsoportnak.

A terjeszkedés a bérletidíj-bevételen is meglátszik, ez idén elérte a 23,5 millió eurót. A tavalyi év azonos időszakához képest elkönyvelt 8,4 millió eurós többlet főként a szlovák és a március elején átvett lengyel ingatlanoknak köszönhető. A magyarországi bérletidíj-bevételek szintén dinamikusan, több mint 18 százalékkal nőttek a korábban visszavett területek sikeres újrahasznosítása révén, míg a cseh piac is enyhe bővülést mutatott.

A vállalatcsoport üzemi szinten javította a hatékonyságát: a vezetőség egyik fő stratégiai célja az üzemeltetési veszteség minimalizálása volt. Bár egy lengyelországi ingatlanátvételhez köthető egyszeri tétel miatt az üzemi eredmény eleve pozitív lett, e hatás nélkül számolva is van javulás, ugyanis a bérleti díjakra vetített üzemeltetési veszteség aránya a tavalyi 13,6 százalékról az iparági sztenderdnek számító 5-10 százalékos sáv alá, 4,5 százalékra esett.

Shopper Park Plus pénzügyi és működési összefoglaló
  2026 I. félév 2025 I. félév Változás (%) Mértékegység
Bérleti díj bevétel 23,5 15,1 +55,6% MEUR
Üzemeltetési eredmény 0,1 -2,1   MEUR
Bruttó eredmény 23,6 13,0 +81,5% MEUR
Átértékelési nyereség 35,9 11,5 +212,2% MEUR
Igazgatási költség -3,7 -2,3 -60,9% MEUR
Nettó pénzügyi eredmény -7,5 -5,1 -47,1% MEUR
Adózott eredmény 43,4 15,1 +187,4% MEUR
Egy részvényre jutó eredmény 1,75 0,82 +113,4% EUR
Forrás: SPP Csoport

Az SPP Csoport továbbra is aktívan keresi a portfóliójába illeszkedő felvásárlási célpontokat. Az akvizíciók részleges finanszírozására a következő két évben egy euróalapú kötvényprogram indítását vizsgálják, amelyből csak 2026-ra 40–50 millió eurós kibocsátást terveznek. A tranzakciót követően a cég hitelfedezeti mutatója (LTV) várhatóan továbbra is a kitűzött, biztonságos 50-60 százalékos sávban marad.

A jövőbeli eredményeket a makrogazdasági tényezők, leginkább a kiskereskedelmi forgalom és az energiaárak alakulása befolyásolhatja. Míg az idei első félévben a szlovák piac stagnált, Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban kedvezően alakult a kiskereskedelmi forgalom. Bár az energiaárak magasabbak voltak a tavalyiaknál, egyelőre nem rontották érdemben az üzemi eredményeket, ugyanakkor a piaci volatilitás továbbra is kockázatot jelent.

SPPchart
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Magyar Telekom gyorsjelentés: nem vár további tartós árfolyam-emelkedést az OTP

A menedzsment nem módosította az idei eredményvárakozásait, így az OTP elemzése szerint a Magyar Telekom este megjelent gyorsjelentése "önmagában kevés lesz ahhoz, hogy további tartós árfolyam-emelkedést indítson el a részvényben" - írja Békési Ádám elemző.

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Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?

Megközelítőleg az elemzői várakozásoknak megfelelő második negyedéves eredményeket tett közzé a Magyar Telekom ma, piaczárás után publikált gyorsjelentésében. A bevétel kismértékben emelkedett, még az inflációkövető díjkorrekció hatása nélkül, az EBITDA pedig minimálisan csökkent a bázisidőszaki egyszeri pozitív tételek hiánya következtében. A mobil adat továbbra is a növekedés húzóereje, míg a rendszerintergáció/IT üzletág a lezárt negyedévben is a bevételek csökkenésétől szenvedett. Mutatjuk a gyorsjelentés főbb üzeneteit, és megnéztük azt is, hogy olcsók-e még a részvények az idei 50 százalékos árfolyamemelkedés után.

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Nem okozott csalódást a Telekom - De olcsó még a részvény az 50 százalékos száguldás után?
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Erős negyedéves jelentések és az iráni megállapodással kapcsolatos remények segítik a ralit amerikában

A Disney és az Eli Lilly meggyőző negyedéves eredményei, valamint az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatos remények tovább hajtották az amerikai piacokat. A szerdai emelkedés a keddi nagy rali folytatása, amikor az S&P 500 először zárt 7700 pont felett, a Dow pedig több mint 900 pontos ugrással ért el újabb rekordot. Az elmúlt egy hétben a Dow és az S&P 500 egyaránt közel 6 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig csaknem 9 százalékot emelkedett. A FactSet adatai szerint a gyorsjelentési szezon eddig kifejezetten erős, az S&P 500 vállalatainak több mint 84 százaléka múlta felül az elemzői várakozásokat - írta a CNBC.

Az olajárak a keddi esés után stabilak maradtak. Kedden Scott Bessent pénzügyminiszter jelezte, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állhat a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodáshoz. A WTI szeptemberi határidős ára hordónként 75 dollár körül, a Brent októberi jegyzése pedig mintegy 79 dolláron mozog.

Nem minden vállalat teljesít jól, az AMD részvényei például több mint 6 százalékot estek, miután a chipgyártó kiigazított eredménye csak minimálisan haladta meg az elemzői konszenzust. A SpaceX papírjai pedig 7 százalékot meghaladó mínuszban vannak a júniusi tőzsdére lépés óta közzétett első negyedéves jelentés nyomán. Elon Musk űripari vállalata a második negyedévben hatszorosára, 18,4 milliárd dollárra növelte beruházási kiadásait, amelyek túlnyomó része a mesterséges intelligenciára irányult. Az Nvidia részvényei viszont közel 4 százalékot ugrottak, miután Musk a SpaceX gyorsjelentési elemzői konferenciáján bejelentette, hogy a vállalat a jövőben kizárólag Nvidia processzorokat használ mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítéséhez.

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Lendületet kapott a nap végén a 4iG árfolyama

Miközben az amerikai és az európai tőzsdéken többségében jó a hangulat, a BUX azonban esett a szerdai kereskedésben, elsősorban a Mol és az OTP esésének eredményeként. A midcapek közül a 4iG piacán voltak nagyobb mozgások a nap végén, több mint 5 százalékos pluszban zárt a részvény.

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Lendületet kapott a nap végén a 4iG árfolyama
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Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében az OTP friss negyedéves jelentéséről volt szó. Vendégünk volt Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője. Adásunk második részében a média- és szórakoztatóipar átalakulásáról volt szó. A szektort átrajzoló legfrissebb trendekről, köztük a reklámköltések alakulásáról, a streaming és a mozi versenyfutásáról, valamint a konferenciapiac élményalapúvá válásáról Madar Norberttel, a PwC Magyarország retail- és médiaipari szakértőjével beszélgetünk.

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Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?
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Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?

Javában zajlik a második negyedéves gyorsjelentési szezon itthon, a héten mind a négy blue chip közzéteszi számait, pénteken a Richter is sorra kerül a társaság eseménynaptára szerint. Mutatjuk, milyen negyedévet várnak az elemzők a konszenzus alapján, és hogy mi mozgathatta a számokat az időszakban.

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Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?
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2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők

Ritkán állnak össze ennyire a csillagok egy Mol-gyorsjelentés előtt: több meghatározó piaci folyamat is látványosan a vállalat kezére játszhatott, miközben a működési nehézségek csak részben tompíthatták a pozitív hatásokat. Az elemzői várakozások alapján egyes eredménymutatók akár a 2022-es energiaválság kiugróan jövedelmező időszakát is megidézhetik. A péntek hajnalban érkező számok a részvény következő nagyobb mozgásának irányát is kijelölhetik. Megnéztük, mekkora eredményrobbanást áraznak az elemzők, melyik üzletág húzhatja a számokat, és hol lehet a gyorsjelentés legnagyobb meglepetése.

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2022 óta nem látott számokra készülhet a Mol – brutális eredményt várnak az elemzők
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Ugranak az amerikai indexek

Emelkedéssel indítják a szerdai kereskedést az amerikai indexek, az iráni megállapodással kapcsolatos optimizmus fűti az emelkedést, és érkezett néhány pozitív vállalati gyorsjelentés is. A Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 0,6 százalékot, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A tegnapi zárás óta gyorsjelentést publikáló fontosabb cégek árfolyama így alakul a nyitás után:

  • AMD -5,2%
  • SpaceX -10%
  • Eli Lilly +5,7%
  • Disney +3%
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Várttól gyengébb munkaerőpiaci adat jött az Egyesült Államokból

A várakozásoknál gyengébb munkaerőpiaci adat érkezett az Egyesült Államokból, az ADP felmérése szerint mindössze 44 ezerrel bővült júliusban a foglalkoztatottság, szemben a 95 ezer várakozással.

Az amerikai határidős indexek nem mozdultak jelentősen az adatra, a Dow és az S&P 500 futures is 0,5 százalékos pluszt jelez előre a nyitásra.

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Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár

Több mint 2 százalékot emelkedett a mai kereskedésben az aranyár és június óta nem látott szintre ugrott. A befektetők figyelme most a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatokra irányul, amelyek támpontot adhatnak a Fed kamatemelési pályájára vonatkozóan.

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Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár
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Jól mennek az élményparkok még mindig a Disney-nél

A Walt Disney felemás negyedéves eredményeket közölt, ugyanis az egy részvényre jutó eredmény jelentősen felülmúlta a várakozásokat, miközben az árbevétel kissé elmaradt az elemzői konszenzustól. A növekedést elsősorban az élményparkok és a streaming üzletág hajtotta - tudósított a CNBC.

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Jól mennek az élményparkok még mindig a Disney-nél
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Megállíthatatlan az amerikai gyógyszergyártó: dől a pénz a fogyasztószerekből

Az Eli Lilly a második negyedéves gyorsjelentésében minden várakozást felülmúló bevételről és nyereségről számolt be, miközben ismét megemelte az egész éves árbevételi előrejelzését. A kiemelkedő eredmények hátterében a Zepbound és a Mounjaro fogyasztószerek iránti töretlenül erős kereslet áll. Emelkedik is az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben - tudósított a CNBC.

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Megállíthatatlan az amerikai gyógyszergyártó: dől a pénz a fogyasztószerekből
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Mínuszban a DAX

Az irányadó európai indexek már mínuszban állnak, a Stoxx 600 0,1 százalékot, a DAX és a CAC-40 szintén 0,1 százalékot, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.

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A Richter ma a kivétel a blue chipek között

A pozitív nyitás után lefordultak az európai tőzsdék, a BUX a nyitás óta mínuszban áll, miután a blue chipek többsége lefelé vette az irányt. Az egyedüli kivétel a Richter ma, ami 1,6 százalékot erősödött.

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A Richter ma a kivétel a blue chipek között
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Európában elolvadtak a pluszok

Szinte teljesen elolvadtak a pluszok a déli órákra az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén van, a DAX és a CAC-40 pedig minimális mínuszban áll a kereskedési nap felénél.

Az amerikai tőzsdéken kisebb emelkedésekkel kezdődhet a nap, a Dow és az S&P 500 futures is 0,3 százalékos pluszban áll.

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Jelentett az Erste, az extraprofitadó jócskán visszavágta a nyereséget

Az erős hitelezési dinamika és a növekvő bevételek ellenére 20 százalékkal csökkent az Erste Bank első féléves adózott eredménye: a pénzintézet 55,7 milliárd forintos profittal zárta 2026 első hat hónapját a tavalyi 69,2 milliárd forint után. A visszaesés fő oka a jelentősen megemelt extraprofitadó, amely 37,6 milliárd forinttal terhelte az eredményt. Közben a teljes új hitelkihelyezés volumene 75 százalékkal nőtt, a lakossági hitelezés rekordokat döntött, a vállalati új kihelyezések csaknem megduplázódtak, a nemteljesítő hitelek aránya pedig történelmi mélypontra, 1,4 százalékra csökkent – hangzott el az Erste Bank szerdai sajtótájékoztatóján.

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Jelentett az Erste, az extraprofitadó jócskán visszavágta a nyereséget
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Tarol az OTP a magyar hitelpiacon, a Baltikumban jöhet a következő nagy dobás

Közel 80 milliárd forintnyi extra tétel húzta vissza az OTP magyarországi profitját a második negyedévben, miközben az alapfolyamatok továbbra is erősek maradtak. A bank több fontos hazai hitelterméknél 40 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik, céltartalék-fedezettsége kiemelkedik a régióban, a Luminor felvásárlásával pedig jelentős baltikumi szereplővé válhat. Az új szerzeménynél ugyanakkor még komoly lehetőség látszik a jövedelmezőség javítására és a költségek csökkentésére. Többek között ez derült ki a ma hajnalban közzétett gyorsjelentés utáni sajtótájékoztatón.

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Tarol az OTP a magyar hitelpiacon, a Baltikumban jöhet a következő nagy dobás
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Fogynak a pluszok Európában

Mérséklődnek a pluszok az európai tőzsdéken, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 már csak 0,1 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll.

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A BUX esik, 0,8 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül a Mol és az OTP van számottevő mínuszban, a Mol 1,8 százalékot, az OTP 0,8 százalékot veszített értékéből.

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Friss véleményt mondott egy elemző: közel 20 százalékkal többet érhet a Masterplast részvénye

Megerősítette a Masterplast részvényeire vonatkozó ajánlását és célárát az MBH Bank elemzője a társaság legutóbbi, második negyedéves gyorsjelentésére reagálva.

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Friss véleményt mondott egy elemző: közel 20 százalékkal többet érhet a Masterplast részvénye
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Hatalmas leépítést hajt végre a Heineken, és még nincs vége a kirúgásoknak

A Heineken felülmúlta az elemzői várakozásokat az első félévben, az organikus üzemi eredménye ugyanis 6,7 százalékkal nőtt a várt 3,3 százalékos bővüléssel szemben, ami azt mutatja, hogy a sörgyártó óriás jelentős előrelépést ért el kétéves szerkezetátalakítási programjában.

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Hatalmas leépítést hajt végre a Heineken, és még nincs vége a kirúgásoknak
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Hiába vert minden várakozást az AMD, csúnyán ütik a részvényt

Rekordbevételt ért el az AMD, adatközponti üzletága pedig több mint kétszeresére nőtt. A vállalat a várakozásokat is felülmúlta, a részvény mégis közel 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben kedden.

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Hiába vert minden várakozást az AMD, csúnyán ütik a részvényt
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Esik az OTP

A magyar tőzsde alulteljesítő ma, a blue chipek közül csak a Richter nem esik:

  • az OTP -1,1%
  • a Mol -0,9%
  • a Magyar Telekom -0,2%

elmozdulásnál tart ma reggel.

otp25perc
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Jól indul a nap Európában

Jól indul a nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékot, a DAX 0,6 százalékot, a CAC-40 0,1 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot emelkedett.

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Sarokba szorítják a riválisok a fogyasztószerekkel a Novo Nordisket, esik az árfolyam

A Novo Nordisk a várakozásoknál jobb negyedéves eredményeket közölt, és megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését. A befektetőket azonban nem sikerült meggyőznie arról, hogy az Eli Lilly egyre erősödő versenynyomása mellett képes lesz visszatérni a fenntartható növekedési pályára - tudósított a CNBC.

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Sarokba szorítják a riválisok a fogyasztószerekkel a Novo Nordisket, esik az árfolyam
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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a szerdai kereskedés, a BUX azonban esik a nyitást követő percekben, miután a Mol, az OTP és a Magyar Telekom is mínuszba fordult.

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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők

A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.

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Elképesztő növekedést villantott a SpaceX, mégis megijedtek a befektetők
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Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!

Hajnalban tette közzé második negyedéves eredményeit az OTP, egy céláremelés máris érkezett ma reggel a részvényekre: 53 640 forintra emelte célárát a Concorde, ajánlása pedig továbbra is vétel.

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Máris jött egy céláremelés az OTP részvényeire!
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Komoly rali bontakozott ki kedden az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 1,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,8 százalék pluszban zárt, ezzel

    mind a két index új történelmi csúcsra ment,

    míg a Nasdaq Compoxite 2,6 százalékos pluszban fejezte be a napot. Az emelkedést néhány pozitív vállalati gyorsjelentés, valamint Scott Bessent nyilatkozatai fűtötték, ami szerint a napokban megállapodás születhet a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel emelkednek, a Nikkei 3,6 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Shanghai Composite 1,5 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékot emelkedhet.
  • A magyar tőzsdén a vállalati jelentésekre lesz érdemes ma figyelni, hajnalban közzétette számait az OTP, zárás után pedig a Magyar Telekom gyorsjelentése érkezik.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai tőzsdék zárása után több fontos gyorsjelentés is érkezett, a SpaceX árfolyama 7,5 százalékot esett a negyedéves számokra, míg az AMD közel 9 százalékot zuhant.

Mi várható makro fronton?

Ma Kínából a RatingDog szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-index érkezik, amely a belső kereslet erejéről ad támpontot a beruházásvezérelt növekedési modell átalakulása közepette. Az euróövezetből a júniusi termelői infláció jön, amely a fogyasztói árakba később begyűrűző költségnyomás korai indikátora. A nap súlypontja ismét az amerikai ISM-felmérés, ezúttal a szolgáltatószektoré, amely a gazdaság döntő hányadát fedi le, és amelynek foglalkoztatási alindexe a két nappal későbbi munkaerőpiaci jelentés előjeleként is olvasható.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 60,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 37,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 54 085,88 1,7% 2,5% 2,2% 12,5% 22,4% 55,5%
S&P 500 7 736,52 1,8% 4,1% 3,4% 13,0% 22,2% 75,7%
Nasdaq 29 733,16 3,3% 7,1% 1,4% 17,8% 28,2% 97,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 957,53 0,3% 2,6% -8,3% 27,1% 58,7% 131,9%
Hang Seng 25 852,92 -0,6% 2,1% 10,7% 0,9% 4,5% -2,2%
CSI 300 4 600,93 1,3% 0,7% -5,0% -0,6% 13,0% -7,6%
Európai részvényindexek              
DAX 26 202,35 0,8% 2,9% 1,6% 7,0% 10,3% 67,0%
CAC 8 666,63 0,6% 2,5% 1,9% 6,3% 13,6% 28,5%
FTSE 10 879,38 0,2% 0,1% 1,9% 9,5% 19,2% 52,7%
FTSE MIB 53 540,5 1,3% 3,6% 1,4% 19,1% 31,6% 110,0%
IBEX 20 023,6 0,2% 1,5% 0,9% 15,7% 39,2% 127,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 149 084,5 1,2% 3,3% 4,2% 34,3% 47,7% 199,7%
ATX 6 657,01 1,1% 5,1% 1,4% 25,0% 47,3% 88,2%
PX 2 766,09 1,0% 3,5% 5,8% 3,0% 23,4% 125,3%
Magyar blue chipek              
OTP 47 250 0,5% 2,6% 0,7% 34,6% 64,7% 186,4%
Mol 4 714 3,1% 7,8% 20,6% 60,3% 57,1% 89,3%
Richter 11 950 0,2% 2,3% -2,0% 21,1% 15,2% 37,3%
Magyar Telekom 2 768 1,2% 0,7% 3,7% 54,5% 58,0% 554,4%
Nyersanyagok              
WTI 77,33 -5,6% -4,4% 10,9% 35,1% 14,9% 13,5%
Brent 83,83 0,0% -0,4% 16,5% 37,8% 21,9% 18,8%
Arany 4 084,48 1,3% 1,3% -2,1% -5,6% 21,1% 125,9%
Devizák              
EURHUF 361,7 -0,8% 0,1% 2,4% -5,8% -9,4% 2,0%
USDHUF 313,8803 -0,8% -1,1% 1,7% -4,0% -9,0% 4,9%
GBPHUF 421,4250 -0,8% 0,3% 2,2% -4,4% -8,0% 1,3%
EURUSD 1,1524 0,1% 1,2% 0,7% -1,9% -0,4% -2,7%
USDJPY 156,5600 0,0% -4,5% -2,9% -0,1% 6,3% 42,9%
GBPUSD 1,3447 0,1% 1,2% 0,7% 0,0% 1,2% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 056,48 0,9% 0,3% 2,5% -27,8% -44,3% 61,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,62 -1,4% 0,4% 3,1% 11,0% 10,1% 290,5%
10 éves német állampapírhozam 3,09 -1,2% 0,2% 5,3% 7,8% 19,3% -673,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,6% -0,1% 7,4% -20,4% -23,1% 92,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás

Szépen nőnek a hitelállományok, javulnak a marzsok, a tőkearányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az alapfolyamatok nagyon rendben vannak az OTP-nél. A számok megértését valamelyest nehezítik az extra tételek (kamatstop, támogatott lakossági hitelek, banki különadók, felügyeleti díjak, Mol-OTP sajátrészvénycsere, Portfolion befektetések átértékelése, orosz FX-konverzió stb.) és akkor a forint erősödésének hatásáról még nem is beszéltünk, ezek kibogozását is mutatjuk. Közben a menedzsment módosította az előrejelzését, és egy izgalmas információt is elrejtett a gyorsjelentésben. Mutatjuk a részleteket!

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Megint nagyot nőtt az OTP, pedig még csak most jön az újabb nagy dobás
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Raliztak az amerikai tőzsdék

Jó hangulattal indult a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: nagyot esett az olajár, az európai tőzsdéken és az USA-ban pedig érdemi emelkedést láthattunk. A német DAX-index új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.

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Raliztak az amerikai tőzsdék

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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