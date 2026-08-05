Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Mi mozgatja ma a piacokat?

A Disney és az Eli Lilly meggyőző negyedéves eredményei, valamint az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatos remények tovább hajtották az amerikai piacokat. A szerdai emelkedés a keddi nagy rali folytatása, amikor az S&P 500 először zárt 7700 pont felett, a Dow pedig több mint 900 pontos ugrással ért el újabb rekordot. Az elmúlt egy hétben a Dow és az S&P 500 egyaránt közel 6 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig csaknem 9 százalékot emelkedett. A FactSet adatai szerint a gyorsjelentési szezon eddig kifejezetten erős, az S&P 500 vállalatainak több mint 84 százaléka múlta felül az elemzői várakozásokat - írta a CNBC.

Az olajárak a keddi esés után stabilak maradtak. Kedden Scott Bessent pénzügyminiszter jelezte, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állhat a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodáshoz. A WTI szeptemberi határidős ára hordónként 75 dollár körül, a Brent októberi jegyzése pedig mintegy 79 dolláron mozog.

Nem minden vállalat teljesít jól, az AMD részvényei például több mint 6 százalékot estek, miután a chipgyártó kiigazított eredménye csak minimálisan haladta meg az elemzői konszenzust. A SpaceX papírjai pedig 7 százalékot meghaladó mínuszban vannak a júniusi tőzsdére lépés óta közzétett első negyedéves jelentés nyomán. Elon Musk űripari vállalata a második negyedévben hatszorosára, 18,4 milliárd dollárra növelte beruházási kiadásait, amelyek túlnyomó része a mesterséges intelligenciára irányult. Az Nvidia részvényei viszont közel 4 százalékot ugrottak, miután Musk a SpaceX gyorsjelentési elemzői konferenciáján bejelentette, hogy a vállalat a jövőben kizárólag Nvidia processzorokat használ mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítéséhez.