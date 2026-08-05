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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

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Az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a szerdai kereskedés, a BUX azonban esik a nyitást követő percekben, miután a Mol, az OTP és a Magyar Telekom is mínuszba fordult.
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Információ és jelentkezés

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll,

így jelenleg 148 510 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik. Az OTP ma hajnalban tette közzé második negyedéves gyorsjelentését és egy céláremelés is érkezett a részvényekre.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Appeninn és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és az Opus indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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