Esik a Mol és az OTP, alulteljesít a magyar piac

Mérséklődnek a pluszok az európai tőzsdéken, a DAX, a Stoxx 600 és a CAC-40 már csak 0,1 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos pluszban áll.

A BUX esik, 0,8 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül a Mol és az OTP van számottevő mínuszban, a Mol 1,8 százalékot, az OTP 0,8 százalékot veszített értékéből.