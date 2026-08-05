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Friss véleményt mondott egy elemző: közel 20 százalékkal többet érhet a Masterplast részvénye
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Friss véleményt mondott egy elemző: közel 20 százalékkal többet érhet a Masterplast részvénye

Portfolio
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Megerősítette a Masterplast részvényeire vonatkozó ajánlását és célárát az MBH Bank elemzője a társaság legutóbbi, második negyedéves gyorsjelentésére reagálva.

A Masterplast múlt héten tette közzé legfrissebb számait, amelyek közül az MBH kiemelte, hogy a bevételek 33 százalékkal emelkedtek év/év alapon, ami teljes mértékben az alaptevékenységnek volt köszönhető. A HEM-ek értékesítései most nem segítettek és jelentős egyszeri tételek sem voltak. Az EBITDA 5,9 millió euróra nőtt és az EBITDA-marzs is erős volt, 13,8 százalék.

A kedvező negyedéves számok hatására az MBH Bank megerősítette korábbi, 3348 forintos célárát a Masterplast részvényeire, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 19 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Ajánlása változatlanul vétel.

A Masterplast árfolyama kissé esik a mai kereskedésben, 0,7 százalékos mínuszban áll a részvény, ami a BUX-nak megfelelő teljesítmény. Idén közel 6 százalékot emelkedett a papír, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén.

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