Hatalmas leépítést hajt végre a Heineken, és még nincs vége a kirúgásoknak

A Heineken felülmúlta az elemzői várakozásokat az első félévben, az organikus üzemi eredménye ugyanis 6,7 százalékkal nőtt a várt 3,3 százalékos bővüléssel szemben, ami azt mutatja, hogy a sörgyártó óriás jelentős előrelépést ért el kétéves szerkezetátalakítási programjában.

A cég a tavaly februárban bejelentett, akár hatezer fős létszámleépítésből mintegy háromezer elbocsátást már végrehajtott. Harold van den Broek pénzügyi igazgató elmondta, hogy a csökkentések a vállalat egészét érintik a sörfőzdéktől az ellátási láncon át a központi irodákig és az egyes piacokig, miközben Európa kiemelten nagy arányt képvisel ebben. Hozzátette, hogy a folyamat során újabb hatékonyságnövelési lehetőségek is felszínre kerülnek, így a vállalat nyitott a további leépítésekre is.

A költségcsökkentő intézkedésekkel várhatóan elérik a kitűzött 400-500 millió eurós bruttó megtakarítási célsáv felső határát, ami segített ellensúlyozni a növekvő költségnyomást. Kihívások azonban vannak, elsősorban az iráni háború, valamint az európai hőhullámok szállításra gyakorolt hatása eredményeként. Van den Broek szerint a konfliktus miatt

2027-ben a költségek tovább emelkedhetnek.

A Barclays elemzője szerint a gyors költségcsökkentés erősítette a cég teljesítménye iránti bizalmat, annak ellenére is, hogy az amerikai kontinens kulcspiacain a Heineken piaci részesedést veszített.

A lezárt negyedévben a Heineken bevétele 2,7 százalékkal emelkedett év/év alapon az értékesítési volumen növekedése mellett, minden régióban a bevételek emelkedéséről számolt be a vállalat. Működési eredménye 6,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az EBIT-marzs kismértékben emelkedett, 14,6 százalékra.

A vállalat júniusban Rafael Oliveirát nevezte ki új vezérigazgatónak, aki októberben veszi át a posztot a januárban váratlanul lemondott Dolf van den Brinktől. A befektetők az új vezetőtől a szerkezetátalakítás befejezése mellett az értékesítési volumen növelését, valamint a fő rivális Anheuser-Busch InBev utolérését várják a hatékonyság és a részvényesi hozamok tekintetében.

A Heineken részvényei mérsékelten emelkedtek ma reggel, közel 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.

Forrás: Reuters

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