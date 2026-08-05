Jól mennek az élményparkok még mindig a Disney-nél

- A szórakoztatóipari óriásvállalat a június 27-én zárult harmadik pénzügyi negyedévében 25,25 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 7 százalékos éves szintű növekedésnek felel meg, de kissé elmaradt az elemzők által várt 25,4 milliárd dollártól.
- Az egyszeri tételekkel korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) ugyanakkor 2,06 dollárra emelkedett a várt 1,86 dollárral szemben, ami érdemi javulás az előző év azonos időszakában elért 1,61 dollárhoz képest.
Az élményparkokat és luxushajózást magában foglaló üzletág bevétele 10 százalékos bővüléssel 9,97 milliárd dollárra nőtt, miközben a fogyasztói bizalom gyengülése a versenytársaknál már érezteti a hatását. Hugh Johnston pénzügyi igazgató elmondta, hogy az amerikai parkokban a látogatószám 3, az egy főre jutó költés pedig 4 százalékkal emelkedett. A floridai Walt Disney Worldben különösen erős volt a forgalom, ellentétben a rivális NBCUniversal orlandói parkjaival, amelyek gyengébb látogatottságról számoltak be.
A szórakoztató streaming szegmens – elsősorban a Disney+ és a Hulu – árbevétele 11 százalékkal 5,53 milliárd dollárra emelkedett az előfizetői bázis bővülésének, az áremeléseknek és a növekvő hirdetési bevételeknek köszönhetően. A mozis forgalmazás terén a Toy Story 5 egymilliárd dollár feletti globális jegybevételt generált. A Disney ugyanakkor több korábbi mutatót, köztük a negyedéves streaming-előfizetői számokat és a lineáris televíziós üzletág részletes adatait már nem teszi közzé. A sportszegmens, amelynek a gerincét az ESPN alkotja, 4 százalékos növekedéssel 4,5 milliárd dolláros árbevételt ért el. Johnston kiemelte, hogy az NBA- és NHL-rájátszások nézettsége több mint 100 százalékos növekedést mutatott, ilyen kimagasló adatokat legutóbb mintegy 25-30 évvel ezelőtt regisztráltak.
A Disney bejelentette, hogy
a 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan a korábban tervezett 8 milliárd dollár helyett legalább 9 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást tervez,
amihez az A+E Global Media 50 százalékos részesedésének nagyjából 1,2 milliárd dolláros értékesítése nyújt fedezetet. Emellett a vállalat mintegy 100 millió dolláros vámvisszatérítést kapott a Trump-adminisztráció által bevezetett kereskedelmi vámok felülvizsgálatát követően.
A Disney globális tartalmi megállapodást kötött a TikTokkal is, amelynek keretében rajongók által készített, Disney-tematikájú tartalmak jelenhetnek meg a streamingplatformokon a fiatalabb korosztályok megszólítása érdekében.
A társaság részvényei mintegy 4 százalékos pluszba lendültek a nyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés közzétételét követően.
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