Jön a Richter nagy napja - Mit várnak az elemzők?

A 10 elemű elemzői konszenzus alapján nagyobb emelkedés vagy csökkenés nem várható sem a bevételben, sem az eredménysorokon. A bevétel és a tisztított EBIT alacsony egyszámjegyű ütemben csökkenhetett az előző év azonos időszakához képest, míg az adózott eredmény tekintetében kismértékű növekedést várnak az elemzők a várakozások medián értéke alapján.
2026 második negyedévére 237,4 milliárd dolláros bevételt prognosztizálnak a Richtert követő elemzők, ami 1,7 százalékos csökkenés év/év alapon. Ami a termékeket illeti, az AbbVie július végén közzétett gyorsjelentéséből arra lehet következtetni, hogy a Vraylar értékesítései továbbra is erősen alakulnak: az amerikai gyógyszeregyártó 18,9 százalékos év/év alapú bevételnövekedésről számolt be a második negyedévre az amerikai piacon a készítményre.
A csoportszintű bruttó fedezeti valamivel nagyobb mértékben csökkenhetett, mint a bevétel, így a bruttó fedezeti szint tekintetében 1,4 százalékpontos csökkenésre számítanak az elemzők: 68,7 százalékra rúghatott az április-júniusi időszakban. Ez historikusan még mindig erősnek számít, az elmúlt három évnek közel megfelelő szint.
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