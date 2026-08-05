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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár
Üzlet

Június óta nem látott szintre ralizott az aranyár

Portfolio
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Több mint 2 százalékot emelkedett a mai kereskedésben az aranyár és június óta nem látott szintre ugrott. A befektetők figyelme most a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatokra irányul, amelyek támpontot adhatnak a Fed kamatemelési pályájára vonatkozóan.

Az aranyár 2,7 százalékkal emelkedett a mai kereskedésben,

június közepe óta nem látott szintre.

arany

A dollár továbbra is gyenge maradt, így a más devizában kereskedő befektetők számára olcsóbbá váltak a dollárban jegyzett nemesfémek, miközben a tízéves amerikai államkötvény hozama egyheti mélypontra süllyedt.

A piac figyelme most a szerdai ADP foglalkoztatási jelentésre, majd a pénteken érkező, júliusi mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatokra összpontosul, amelyekből a befektetők a Fed következő lépéseire vonatkozó jelzéseket várnak.

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Nem csak az arany emelkedik ma a nemesfémek közül, az ezüst 3,3 százalékos erősödéssel 61,5 dolláron állt, ami szintén egyhavi csúcs, míg a platina 1, a palládium pedig 1,5 százalékkal drágult.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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