Lefordultak az autók biztosítási díjai, de az elektromos autóknál mélyen zsebbe kell nyúlni

Már a százezres nagyságrend felett van a magyar villanyautó-flotta, ami bő 40 százalékos bővülést jelent éves szinten. A Netrisknél kötött kgfb-szerződéseken belül az elektromos személyautók aránya júniusra 3,6 százalékra, a hibrideké pedig több mint 5 százalékra emelkedett - közölte most a társaság. Az elektromos autók kötelező biztosításának féléves átlagdíja éves összevetésben 8 százalékkal, a hibrideké 12 százalékkal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2 százalékos mérséklődés történt. A cascónál ugyanakkor jelentős a különbség: az elektromos autók éves átlagdíja meghaladta a 263 ezer forintot.

Folytatódik az elektromos autók térnyerése a magyar piacon, ez pedig már jól látszik az autósbiztosítási adatokon a Netrisk friss összeállítsa szerint.

Idén áprilisban már több mint 106 ezer tisztán elektromos autó volt az utakon a hivatalos adatok szerint,

ez bő 40 százalékos növekedésnek felel meg.

A cégnél a tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősség-biztosítások aránya 3,6 százalékra nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi bőven 3 százalék alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3 százalékra az egy évvel korábbi 4 százalékról. A villanyautó-piac erősödését a vállalkozások húzzák: idén júniusban a cégek - jogi személyek - által kötött kötelező biztosítások közel 10 százaléka már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta a 17 százalékot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3 százalék volt június végén.

„A kötelező biztosítások díjainál kedvező folyamat látható. Az elektromos autók 2026 első féléves kgfb-átlagdíja több mint 52 ezer forintot tett ki, ami 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A hibrideknél még nagyobb, 12 százalékos csökkenés történt, így az idei féléves átlagdíj 54 ezer forint alá csökkent A hagyományos hajtású, vagyis az elektromos és hibrid kategórián kívüli személyautók első féléves átlagdíja eközben mindössze 2 százalékkal közel 59 ezer forintra mérséklődött. Az elektromos és a hibrid autók kgfb-díja tehát nemcsak nagyobb mértékben mérséklődött, hanem átlagosan alacsonyabb is volt a többi személyautóénál” – sorolta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Az elektromos autókra kötött kötelezőknél jelentős előnnyel vezet a Tesla: 2026 első felében tisztán elektromos személyautókra kötött kgfb-szerződések közel 22 százaléka az amerikai márka modelljeihez kapcsolódott.

2026 első felében tisztán elektromos személyautókra kötött kgfb-szerződések közel 22 százaléka az amerikai márka modelljeihez kapcsolódott. A második helyen 11 százalékos részesedéssel a Hyundai állt,

állt, a harmadik pedig közel 10 százalékkal a BMW lett.

A Nissan az elektromos kötések 9 százalékát, a Volkswagen 8 százalékát, a Kia és a Renault pedig egyaránt körülbelül 6 százalékát adta. Az első tízbe a Dacia, a BYD és az Audi is bekerült, egyenként 2–3 százalékos részesedéssel. A tíz legnépszerűbb márkához az elektromos autókra kötött szerződések közel 80 százaléka tartozott.

Miközben a kötelező biztosításnál az elektromos hajtás nem jelent magasabb átlagdíjat, a cascónál már világos különbség látható.

Az élő kgfb-szerződéssel rendelkező személyautók közül a dízelmotor autók mindössze 3,4, a benzineseknek pedig az 5,3 százaléka rendelkezik cascóval is. Ugyanakkor a hibrideknél majdnem 29, a villanyautóknál pedig 17 százalék feletti az arány. Az elektromos autók átlagos casco-díja meghaladta a 263 ezer forintot, a hibrideké pedig valamivel több mint 200 ezer forint volt. A benzines autóknál ezzel szemben 109 ezer, a dízeleknél 160 ezer forint körül alakult az átlag. Vagyis hiába magasabb a casco az elektromosoknál és villanyautóknál, jóval több autóra kötnek ilyen biztosítást.

Besnyő Márton hozzátette, hogy a magasabb casco-díjak elsősorban azzal magyarázhatóak, hogy az elektromos autók fiatalabbak, emellett az átlagértékük és a javítási költségeik is magasabb. A tulajdonosok, különösen a vállalkozások ugyanakkor a jelek szerint tisztában vannak ezekkel a kockázatokkal, ezért lényegesen nagyobb arányban gondoskodnak teljes körű biztosítási védelemről.

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