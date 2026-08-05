Lefordultak az európai tőzsdék - Mi mozgatja ma a piacokat?

Szinte teljesen elolvadtak a pluszok a déli órákra az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén van, a DAX és a CAC-40 pedig minimális mínuszban áll a kereskedési nap felénél.

Az amerikai tőzsdéken kisebb emelkedésekkel kezdődhet a nap, a Dow és az S&P 500 futures is 0,3 százalékos pluszban áll.