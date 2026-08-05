Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Lendületet kapott a nap végén a 4iG árfolyama
Üzlet

Lendületet kapott a nap végén a 4iG árfolyama

Portfolio
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Miközben az amerikai és az európai tőzsdéken többségében jó a hangulat, a BUX mínuszban zárt a szerdai kereskedésben, elsősorban a Mol és az OTP esésének eredményeként. A midcapek közül a 4iG piacán voltak nagyobb mozgások a nap végén, több mint 5 százalékos pluszban zárt a részvény.
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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Richter árfolyama 1,3 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékos pluszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 1,1 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 2,2 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama vegyesen mozogtt ma, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,6 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,5 százalékot esett. A nap végén azonban lendületet kapott a 4iG, amely több mint 5 százalékos pluszban zárt, de az árfolyam idei esését figyelembe véve ez csak egy minimális felfelé korrekció.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 19,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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